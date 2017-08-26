Дмитрий Аленичев: Каррера помог «Спартаку». Он заслуживает самых теплых слов
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал интервью итальянским журналистам.
– При каком тренере вы чувствовали себя комфортно?
– Я выступал под руководством Фабио Капелло и многих других специалистов. Но больше всего мне нравилось играть в «Порту» у Жозе Моуринью.
– Что вы можете сказать об Италии?
– У меня остались самые теплые воспоминания. Я жил в Риме, а это замечательный город. Играл в одной команде с чемпионами мира и Европы. С первого дня я нашел общий язык с Франческо Тотти. Мы до сих пор поддерживаем связь. Я жил в великой стране. У меня появились новые друзья, с которыми я общаюсь по сей день. Это время навсегда останется в моем сердце.
– В чем отличие Италии от России, если говорить про тренировочный процесс?
– В вашей стране большое внимание уделяется тактике.
– На ваш взгляд, Массимо Каррера сыграл решающую роль в чемпионстве «Спартака»?
– В первую очередь, он помог команде обрести уверенность. Конечно, проблемы «Зенита» и ЦСКА облегчили задачу команде, но это не сыграло решающей роли. Каррера заслуживает самых теплых слов за свою работу.
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– Роберто Манчини сможет повторить его успех?
– «Зенит», вне всяких сомнений, является фаворитом нынешнего розыгрыша. В команде много аргентинцев, из которых складывается костяк. Думаю, питерский клуб сможет еще больше увеличить отрыв от соперников в турнирной таблице.
– Как складываются дела в «Енисее»?
– Я не расстроен сменой обстановки. В прошлом сезоне команда показывала хорошую игру. Мы лишь продолжаем работу, которую начал Андрей Тихонов, – заявил Дмитрий Аленичев.