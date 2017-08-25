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Сборная Кореи в Москве – весело! Но из-за нее Россия может не сыграть с Канадой

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная Кореи в Москве – весело! Но из-за нее Россия может не сыграть с Канадой
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» предупреждает о последствиях резкого увеличения участников на Кубке Первого канала.

Итак, сегодня ФХР объявила официально – в декабре на Кубке Первого канала сыграет сборная Кореи, будущий хозяин ОИ-2018. А это, значит, что в московском этапе Евротура примут участие ни четыре команды, как обычно, а сразу шесть – Россия, Канада, Швеция, Чехия, Финляндия и Корея.

Сразу скажу, что я лично ничего не имею против участия хозяев Олимпиады в нашем традиционном предновогоднем турнире. Все новое – всегда интересно.

Да и не так уж сборная Кореи и слаба! Ведь она не только примет участие в Зимних играх по праву их хозяйки. Но и весной сыграет в элитном дивизионе ЧМ-2018 в Дании, куда корейцы пробились не по географическому, а по спортивному принципу.

Однако из-за появления Кореи на Кубке Первого канала, турнир раздуется до неузнаваемости. Его уже и так удлинили на один день. Но понятно, что даже с учетом этого прежняя формула уже не годится. Сыграть каждый с каждым (а это пять матчей для каждой команды) соперники просто не успеют.

Что же из этого следует?

Самый простой путь в этой ситуации – разделить сборные на две группы по три команды в каждой. А затем провести короткий плей-офф. Полуфиналы, матч за 5-е место и в воскресенье финал и, может быть, поединок за «бронзу».

Но есть у этой формулы один серьезный подвох!

Понятно, что главной афишой на турнире для российской публики станет матч Россия – Канада. Пригласить канадцев в Москву и не сыграть с ними…Это нонсенс!

Но при делении команд на группы риск разминуться с канадцами будет весьма велик.

Единственный способ его железно не потерять – поместить канадцев и россиян сразу в одну группу. В надежде, что они обе выйдут в плей-офф, а потом еще и в финале, глядишь сыграют.

Но тогда наша группа будет выглядеть, к примеру, так – Россия, Канада, Корея.

А это может вызвать неудовольствие европейцев – ведь мы заранее обрекаем одну из сильных сборных (Швеции, Чехии или Финляндии) на непопадание в плей-офф.

Если же развести Россию и Канаду по разным группам, то велика вероятность, что они так и не встретятся на турнире. Потому что европейские сборные тоже не лыком шиты. И отношение на генеральной репетицией перед ОИ-2018 к Кубку Первого канала у них будет особое. Люди будут биться за неожиданно свалившийся на них шанс выступить на Зимних играх.

В общем организаторам придется теперь поломать голову над тем, как обеспечить России поединок с Канадой и других гостей при этом не обидеть. Самый простой и справедливый способ – жребий при составлении групп. Но он, как известно, слеп.

Ну и в заключении отмечу еще один на первый взгляд забавный факт. Так выходит, что Кубок Первого канала поможет в подготовке к ОИ всем его участникам, кроме… России!

Посмотрите, на группы олимпийского турнира.

Канадцы в одном дивизионе с чехами и корейцами. И все они получат возможность изучить ближайших соперников.

Финны оказались в одной группе со шведами и будут «вычислять» друг друга на обоих этапах Евротура.

Ну а Россия на Олимпиаде встретится на предварительном этапе с США, Словакией и Словенией. У американцев своя подготовка, а вот посмотреть, что из себя словаки представляют, было бы не лишним. Но…

Русское гостеприимство. Гостям – хорошо, себе – что останется. Легких путей, как всегда не ищем.

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