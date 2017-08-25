I'll be back. О возвращении Златана в «Манчестер Юнайтед»

Новость о возвращении великого и ужасного Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» не стала сенсацией, но вызвала споры на тему целесообразности такого решения. Давайте разберем все плюсы и минусы подписания контракта с 35-летним нападающим, который, к слову, еще и травмирован.

Прошлый сезон показал, что и в 35 Златан ягодка опять. 17 забитых мячей и 5 голевых передач – статистика, о которой может мечтать Антони Марсьяль. Это специально для тех, кто считает, что Златан занимает чье-то место. В возрасте Марсьяля Ибрагимович разрывал соперников «Аякса» в Голландии. Даже Руни заметно сдал в минувшем сезоне. Хотя он моложе шведа на 4 года. А как же Лукаку, скажете вы? В оптимальной форме Ибра уступит ему только в скорости. Во всём остальном – выборе позиции, физической мощи, силе удара, во взаимодействии с партнерами – швед ничуть не хуже.

Вопрос: каким будет Златан после травмы? Ответ: думаю, вы видели фрагменты с тренировок и понимаете, что мы имеем дело не с человеком, а с горой мышц. Спустя 4 месяца после тяжелой травмы больной ногой Златан избивает боксерскую грушу. Хотя на восстановление от подобной травмы обычно уходит 9 месяцев. Но это у нормальных людей. У Златана все по-другому. В октябре ему исполнится 36. Но это мало кого смущает. Даже Моуринью об этом не задумывается. У Златана неприлично спрашивать о возрасте. Достаточно просто посмотреть, в какой он физической форме.

В «Интере» португалец и швед проработали вместе всего один сезон (2008/09) и выиграли два трофея. С «МЮ» в прошлом сезоне – три. Каждый в отдельности выиграл немыслимое количество кубков. Моуринью – тонкий психолог, он понимает, что Златан нужен команде не только на поле, но и в раздевалке. Доказано, что с ним в составе путь к победам становится намного короче. Не верите? Спросите у болельщиков «Аякса», «Юве», «Интера», «Барсы», «Милана» и «ПСЖ».

Нет сомнений, что своей новой-старой команде швед принесет много пользы. Помимо голов и передач следует обратить внимание и на показатели предупреждений. В прошлом сезоне Ибрагимович получил 8 желтых карточек. Это говорит о том, что в 35 ему не надоело. Он по-прежнему борется за каждый мяч. Не надоело в 35 – не надоест и в 36.

Еще занятная статистика. После того, как Златану стукнуло 30, его средняя результативность только возросла. Нет, он и раньше забивал в среднем гол в двух матчах, но в последние годы еще больше. В позапрошлом сезоне, в 34 года, он забил 50 мячей за «ПСЖ». В АПЛ его результативность упала, но не намного. Во всех турнирах на счету Златана 28 голов. И если бы не травма, этот показатель был бы еще выше.

Но последствия травмы могут быть непредсказуемыми. В большинстве случаев в таком возрасте, особенно у нападающих, помимо проблем с физикой, появляется неуверенность в собственных силах. Но это у простых смертных, у Златана все по-другому.

Подписание травмированного Ибры – это трезвый расчет, а не ностальгия по прошлому. Моуринью не из тех людей, которые руководствуются чувствами, принимая решения. Это он отправил на лавку самого Касильяса. Возможность извлечь выгоду в любой ситуации –правило, которого придерживается Жозе всю жизнь. И он не лукавит, когда говорит, что Златан пригодится команде во втором круге. В решающих матчах чемпионата и на стадии плей-офф Лиги чемпионов, в которую «МЮ» наверняка попадет, – лидерские качества Ибры будут востребованы. Да, после тяжелой травмы можно не вписаться в состав и проиграть конкуренцию более молодым игрокам. Такое в футболе случалось и не раз. Но у обычных людей, а не у Златана. Он не такой, как все.

Не стоит забывать о том, что наличие в составе легенды шведского футбола может помочь в раскрытии таланта его соотечественника Виктора Линделефа. 23-летний защитник первый сезон в команде. На него возлагаются большие надежды. И ему не помешает совет Златана, с которым они вместе играли за сборную.

Куда ни посмотришь, одни плюсы. И «Манчестеру» после смены поколений, которая произошла несколько лет назад, необходим дядька на поле и за его пределами (при всем уважении к капитану Антонио Валенсии, но ему не хватает харизмы). А Моуринью нужен единомышленник. Как видите, возвращение одного Ибрагимовича решает сразу несколько проблем. И пусть критики будут бесконечно говорить о возрасте, о последствиях травмы и бла-бла-бла. Они не понимают одного: они правы, их доводы обоснованны, но в тех случаях, когда речь идет о простых людях, а не о Златане. Он не такой, как все. Он вернулся, чтобы закончить начатое.