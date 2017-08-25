Умер Рич Пиана. О смерти известного культуриста написал его друг в инстаграме

Американский бодибилдер Брэдли Мартин сегодня утром написал о смерти Рича Пианы в своем инстаграме. Мартин опубликовал свое фото вместе с Пианой и подписал его: «Покойся с миром».

Cо ссылкой на собственные источники о кончине атлета также сообщил фитнес-сайт Generation Iron, который снимал Пиану в документальном фильме о бодибилдинге. При этом родственники атлета и его подруга Шанель Рене пока не подтвердили его смерть.

Рича Пиану госпитализировали из его собственного дома в бессознательном состоянии 14 августа. Позже его ввели в медицинскую кому. Ранее ряд СМИ уже сообщали о смерти 46-летней звезды бодибилдинга, за которой в одном Инстаграме следуют более 1,2 миллиона подписчиков. Подруга Пианы тогда опровергла эти сообщения, заявив, что «Рич жив и успешно борется с недугами».

Кома

REST IN PEACE 🙏 Публикация от Youtube | Bradley Martyn (@bradleymartyn) Авг 24 2017 в 11:19 PDT

Культурист Брэдли Мартин, который утром 25 августа сделал сообщение о смерти Рича Пианы, лично знал его и дружил с ним. В то же время, в комментариях к этому посту многие сомневаются в кончине Пианы и называют запись «фейком». Официальных подтверждений о смерти атлета пока не поступало – ни от медицинских источников, ни от его родственников.

14 августа из дома Пианы во Флориде поступил звонок в службу 911. Его подруга Шанель сообщила, что атлет упал и потерял сознание в собственной ванной. До приезда бригады медиков на место происшествия специалисты из службы спасения по телефону инструктировали Шанель о том, что следует делать, чтобы помочь потерявшему сознание Пиане. Позже источники в 911 сообщили прессе, что девушке не удалось реанимировать атлета. Пиана был слишком тяжел для нее, что затрудняло оказание первой помощи. Медики госпитализировали бодибилдера и позже ввели его в состояние искусственной комы.

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«В квартире атлета нашли более 20 ампул с анаболическими стероидами. Также был обнаружен рассыпанный по столу и полу белый порошок, предположительно - опиат», - сообщило издание TMZ.



Появилась информация, что причиной недуга Пианы стала «передозировка неустановленным веществом». Подруга атлета Шанель продолжала настаивать, что культурист потерял сознание, когда поскользнулся в ванной и ударился головой.

Новости о смерти





Спустя день после помещения Рича Пианы в искусственную кому таблоиды написали о его смерти. Шанель Рене опровергла эти сообщения. Она заявила прессе, что «Рич жив и с помощью медиков успешно борется со своими недугами».Подруга культуриста предложила присылать Пиане слова поддержки через социальные сети. После этого свои желания о выздоровлении ему написали десятки тысяч человек.

Последний пост в Инстаграме Шанель датирован 17 августа. Подруга Рича Пианы пока никак не прокомментировала новые сообщения о его смерти, которые появились сегодня, 25 августа. Никаких сообщений нет и в социальных сетях бывшей жены Пианы Сары, которая ранее тоже делала посты в его поддержку, говоря, что «несмотря ни на что, было время, когда они с Пианой любили друг друга».

Американское издание TMZ, которое первым рассказало о госпитализации Рича Пианы, сегодня, 25 августа, не публикует новостей о его судьбе. Это оставляет надежду поклонникам Пианы на то, что новости о его смерти вновь преждевременны.

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Кто такой Рич Пиана





46-летний американец Рич Пиана – одна из самых известных фигур в мире бодибилдинга. Пиана не завоевывал призовых мест в ключевых соревнованиях по культуризму «Мистер Олимпия». Он получил известность, благодаря необычной внешности и социальным сетям. При росте 183 см вес Пианы достигал иногда 145 кг в межсезонье. Атлет щедро украшал свое тело татуировками и хвастался бицепсом в 60 сантиметров. В соцсетях его часто называли «стероидным монстром».

Сам Пиана не скрывал, что принимает анаболические стероиды и другие препараты для увеличения мышц (включая, масло синтол и импланты). По его словам, он употреблял стероиды около 30 лет, тратя на них в среднем по $2500 ежемесячно.

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Благодаря пиару в социальных сетях Пиана стал успешным предпринимателем. Его компания, которую атлет назвал «5%», занималась производством спортивного питания и аксессуаров для силового тренинга.



Пока смерть Рича Пианы не подтверждена официально, его поклонники уже называют август 2017 года «самым черным месяцем в истории бодибилдинга». Три дня назад во Флориде скоропостижно скончался 26-летний культурист Даллас Макарвер, которому прочили в будущем лидерство на «Олимпии». Согласно официальным данным Макарвер умер, подавившись едой.