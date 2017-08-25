Соперники «Локомотива» в Лиге Европы. Что мы о них знаем?

Железнодорожники вернулись в еврокубки спустя полтора года. И начнут сразу с групповой стадии. Кто будет противостоять москвичам, разбираем в нашем материале.

«Копенгаген»

Датчане вылетели из квалификации ЛЧ, где уступили азербайджанскому «Карабаху». Такой исход стал полной неожиданностью для Столе Сольбаккена и его опытной команды. Чемпион Дании был явным фаворитом противостояния, но уступил по правилу выездного гола (2:1, 0:1). Причину неудачи норвежский специалист искал не в себе и не в игроках, а в ситуации, в которой оказалась команда. Каждый год «Копенгаген» теряет своих лидеров. Защитники - Августинссон и Йоргенсен - и нападающий - Корнелиус - были ключевыми игроками на своих позициях. Заменить их без потери качества на данный момент сезона новички не в состоянии. Но справедливо ожидать, что к старту групповой стадии датчане сыграются, если тренера не уволят. В чемпионате тоже не все гладко. После 6 туров «львы» идут на шестом месте.

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«Шериф»

Молдаване вернулись. 5 лет прошло с момента последнего участия тираспольцев в основной сетке ЛЕ. В сезоне 2012/13 «Шериф» был посеян в одну группу с махачкалинским «Анжи», «Тоттенхэмом» и «Тромсе». С тех пор в клубе многое изменилось. Несколько раз менялся состав, приходили и уходили разные тренеры. Успех в двухматчевом противостоянии с крепкой «Легией» (0:0, 1:1 - прошли благодаря голу на выезде) связан с именем итальянца, родившегося в Ливии. Имя Роберто Бордина наверняка известно поклонникам Серии А. В 80-90-е годы он был игроком «Пармы», «Наполи» и еще нескольких клубов.

Состав «Шерифа» переполнен иностранцами. Самый раскрученный - черногорец Стефан Мугоша, долго игравший за клубы 2 Бундеслиги. Лидеры команды в атаке - конголезец Зиги Бадибанга и Сириль Байалла из Буркино-Фасо. На счету этой парочки все 4 гола молдавского чемпиона в текущей еврокубковой кампании.

«Злин»

Дебютант турнира чешский «Злин» из одноименного города шокировал всех, завоевав в прошлом сезоне кубок страны. По дороге в финал злинцы обыграли по очереди либерецкий «Слован» и пражскую «Славию». А в решающем матче им достался соперник из 2-й лиги. Победа над «Опавой» 1:0 зарезервировала за злинцами место в групповом этапе ЛЕ.

Любопытно, что по итогам чемпионата Чехии «Злин» занял 6 место с отрицательной разницей мячей. Возглавляет команду 60-летний Бохумил Паник. Самый известный игрок - полузащитник Петар Йирачек, в недавнем прошлом игравший за «Вольфсбург», «Гамбург» и сборную Чехии.

За всю историю клуба (основан в 1919 г.) злинцы завоевали всего 3 трофея: кубок Чехословакии (1969/70), упомянутый выше кубок Чехии (16/17) и новообразованный чехословацкий суперкубок (2017). В решающем матче за суперкубок «Злин» одолел именитый братиславский «Слован» (1:1 пен. 6:5).