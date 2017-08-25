Червиченко: Если Каррере укажут на дверь, куда «Спартак» денет этих новичков?

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о жеребьевке Лиги чемпионов, трансферной политике и Каррере.

«СПАРТАК» БУДЕТ БОРОТЬСЯ С «МАРИБОРОМ» ЗА ЛИГУ ЕВРОПЫ»

– Начнем с жеребьевки Лиги чемпионов. Президент «Спартака» Леонид Федун так прокомментировал соперников по группе: с «Ливерпулем» будем бороться, остальные («Марибор» и «Севилья») по силам.

– Блажен, кто верует. Наши команды традиционно плохо играют с испанскими, да были несколько удачных матчей с «Реалом», давняя победа ЦСКА над «Барселоной», но обычно испанцы – проблема.

В этой группе судьба двух путевок ясна – «Ливерпуль» и «Севилья». А в битве за путевку в Лигу Европы «Марибор» отнюдь не подарок. Словенцы весьма упертые. А что случилось с нашей сборной в этом же Мариборе, мы отлично помним. У «Спартака» все гораздо хуже, чем у ЦСКА.

– Напомню соперников армейцев: «МЮ», «Базель» и «Бенфика».

– С «Юнайтед» все понятно. А вот за вторую путевку реально побороться. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии соперники подойдут. Сезон у них только начинается, а ЦСКА уже набрал ход. Здесь можно зацепить и важные очки на выезде. А в последнем домашнем матче с «Янг бойз» ЦСКА выглядел очень хорошо. И вообще, армейцы сейчас находятся в гораздо лучшем состоянии, чем «Спартак». «Спартак» очень плох. И тут еще команде придется разрываться на два фронта. Мне кажется, сейчас руководству надо определиться, на какой турнир сделать ставку. Иначе в своем нынешнем состоянии «Спартак» может провалиться в обоих турнирах.

– Сергей Родионов наконец расставил очки над «i»: оказывается, Каррере еще летом был дан карт-бланш на трансферы. Но до закрытия трансферного окна осталось шесть дней. Что можно за это время сделать?

– Это значит, что итальянская бригада своего добилась и будет осуществлять свой коммерческий проект. Но если для «Спартака» все пойдет не очень весело, и Каррере укажут на дверь, куда потом всех этих «итальянских» новичков девать? Думаю, в клубе понимают, уровень заслуги и роль Карреры в чемпионстве.

– И какова эта роль?

– Не очень большая.

– Но ведь все говорят, что сплотил, настроил, придал новый импульс…

– Да, настроил… Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик.

«В «ЗЕНИТ» ПРИШЛИ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

– Какие позиции надо укреплять?

– Да все надо укреплять. Но до Лиги чемпионов уже никогда достойного не успеют купить. И что, сейчас брать человека в защиту, когда он успеет сыграться? Эти покупки надо было делать в мае, а в июне новички уже должны были приступить к тренировкам.

Селихову надо доверять, он молодой, перспективный. А с середины Лиги чемпионов будет понятно, что результата нет, и тогда надо молодым ребятам доверять. Пусть пройдут проверку в таком турнире, после этого в чемпионате России будут себя увереннее чувствовать.

– Как вам трансферная политика «Зенита»?

– Образцовая. Что значит, нормальные люди пришли. Костя Сарсания, как все выстроил. И команда по сравнению с прошлым сезоном прибавила мгновенно.

– Уже пятый аргентинец появился. Не многовато?

– На мой взгляд, лучше пять аргентинцев, чем четыре бразильца. Аргентинцы ближе к европейскому менталитету, более дисциплинированные и менее склонны ко всяким штучкам, которые характерны для бразильцев.

– Что с Кокориным?

– Всегда приятно, когда человек воспринимает критику и возвращается на тот уровень, которого он достоин.