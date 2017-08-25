Стиль как затмение. Что на самом деле погубило «Краснодар»

Четырех забитых голов в противостоянии с «Црвеной Звездой» не хватило «Краснодару» для попадания в групповой этап Лиги Европы. Об этом не принято говорить, но в обороне у команды Игоря Шалимова куда большие проблемы, чем в атаке.

«КРАСНОДАР» – ОСОБЕННЫЙ

Когда дело касается «Краснодара», чаще всего говорят о стиле. Все - представители клуба, журналисты и болельщики. Вылет из Лиги Европы не стал исключением. Вот что сказал после поражения от «Црвены Звезды» главный тренер «быков» Игорь Шалимов: «Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но да, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно из-за качества поля. Мы и раньше отправляли центрального защитника вперед, но за пять минут до конца матча, а сегодня это пришлось сделать за 20 минут до конца, потому что понимали, что разыгрывать комбинации при такой плотной обороне и на поле такого качества сложно», - приводит слова тренера ТАСС.

В конце матча «Црвена Звезда» окопалась у своих ворот, но забить столь нужный второй мяч «Краснодар» так и не смог. Это не первый случай, когда команда Шалимова не может добиться устраивающего себя счета против садящегося в оборону соперника. В частности, в начале августа она сыграла вничью с грамотно оборонявшимся «Уралом» - 1:1. Тогда Шалимов посетовал на стиль противника: «Подобные матчи превращаются в мучения. Против нас многие так играют». И тут же добавил: «Мы свой стиль менять не будем. Садиться на своей половине поля - не для нас».

После вылета в Лиге Европы разговоры о стиле больше похожи на попытку скрыть другие очевидные проблемы. Или и того хуже - тренерский штаб не знает, как с ними бороться. Не видеть их он просто не может. Только вдумайтесь, «Краснодар» забил четыре мяча «Црвене Звезде»! Четыре! Ни одна команда, вылетевшая из Лиги Европы в последнем отборочном раунде, не забила столько! Дважды по ходу противостояния «Краснодар» вел в счете в два мяча. А что же на выходе? Прощание с турниром. Вот уж трагикомедия.

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11 МАТЧЕЙ – 13 ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛОВ



У «Краснодара» большие проблемы с организацией игры в обороне. Два пропущенных мяча из четырех в противостоянии с сербами не выдерживают никакой критики. В Краснодаре один из голов «быки» пропустили после ввода мяча соперником из аута, в Белграде - после розыгрыша мяча «Црвеной Звездой» с центра поля! Списать эти голы на атакующий стиль никак не получается. Ладно бы еще голы были забиты в контратаках!



Голевая атака «Црвены Звезды» после ввода мяча из аута. Гол забьет Пешич. Скриншот: «Матч Футбол 1».





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В этом сезоне во всех турнирах «Краснодар» сыграл 11 матчей. В них «быки» пропустили 13 мячей. На ноль удалось сыграть лишь дважды - против «Тосно» (2:0) и «Ростова» (0:0). Для команды, ставящей амбициозные задачи, это просто несолидно. Семь из этих голов команда Шалимова пропустила при преимуществе в счете, в том числе два в первом матче с «Црвеной Звездой». По сути, она упускало то, что было у нее в руках. Играть по результату «Краснодар» не умеет. Даже, когда коллективу приходится защищаться у своих ворот.

Возникает вопрос: при чем здесь стиль, когда оборона команды напоминает пустующую после большого праздника площадь в большом мегаполисе? Какой бы ни был стиль, у команды должна быть хорошо отлаженная игра в обороне. К «Краснодару», у которого постоянно заполнен лазарет, это относится в первую очередь. Просто потому что постоянно забивать невозможно, особенно когда вне игры перманентно оказываются атакующие творцы. Всегда не забивает даже Месси, у него тоже бывают сбои. Что уж говорить о «Краснодаре». С забитыми голами, кстати, у коллектива все не так плохо - 18 в 11 матчах.

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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

Когда в игре с «Люнгбю» в опорной зоне слабо сыграл Шишкин, то казалось, что дело в его действиях - защитнику непривычно действовать на позиции хавбека. Но вот какое дело: кто бы ни играл в опорной зоне, непроходимой она у «Краснодара» не становится. Первую игру с «Црвеной Зведой» здесь начинал Ристич, по ходу матча сюда опустился Мамаев. Босниец принял участие в семи единоборствах при обороне, россиянин - в трех. Цифры невыдающиеся. А другие вообще шокирующие: ноль выигранных единоборств при обороне на двоих. При этом Ристич выиграл 16 единоборств в атаке из 25. Значит, бороться умеет. Как правило, в обороне футболист уступает, когда толком не успевает за оппонентом. А не успевает, когда нет слаженности.

О стиле можно говорить сколько угодно. Когда получается красивый футбол, такой игрой даже можно восхищаться. Но ни один стиль не живет без слаженных действий в обороне. Наладить игру сзади - первоочердная задача тренерского штаба «Краснодара», если команда хочет бороться за высокие места в чемпионате России. Возможно, даже в ущерб атаке.

Пока тренерский штаб «Краснодара» оборонительную проблему в прессе не поднимал. После первой игры с «Црвеной Звездой» Шалимов и вовсе сказал следующее: «Голы были забиты после наших ошибок, но они не грубейшие». И вот вам нате - гол после розыгрыша мяча с центра поля вдобавок к голу из аута. Затрагивание темы обороны на организацию игры никак не повлияло бы, а вот на концентрацию игроков могло.

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