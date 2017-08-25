Легенда Испании, клуб русского и «голые» фото. Главное о группе «Зенита» в ЛЕ

«Зениту» на групповом этапе Лиги Европы будет весело.

«Реал Сосьедад»

Прозвище: бело-голубые

Стадион: «Аноэта» (32076 зрителей)

Достижения: чемпион Испании – 2, обладатель Кубка Испании – 2, Суперкубка Испании – 1

Главный тренер: Эусебио Сакристан, Испания

Лидер: Виллиан Жозе, нападающий, Бразилия

Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 154 млн евро

Путь в Лиге Европы-2017/18: попали напрямую в групповой этап

Тренер-легенда чемпионата Испании

Руководит бывшим клубом Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова 53-летний испанец Сакристан. У Эусебио была неплохая игровая карьера: с 1988-го по 1995-й он провел более 200 матчей за «Барселону» и стал четырехкратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Вообще, испанец сыграл 543 матча в чемпионате своей страны. И это второй результат в истории: впереди только легендарный Андони Субиссарета.

Свою тренерскую карьеру Сакристан начал там же, в Каталонии. Он пять лет помогал Франку Райкарду в «Барселоне». Потом, с перерывом на год в «Сельте», возглавил дубль «Барселоны». Работал испанец и с россиянами: именно при Сакристане в дубле сине-гранатовых раскрылся Амир Натхо.

В 2015-м специалист возглавил «Сосьедад» и в первый сезон не смог решить задачу попадания в еврокубки. Зато сделал это во втором: шестое место в Ла Лиге обеспечило попадание в групповой этап Лиги Европы напрямую.

Форварды для топ-клубов и из топ-клубов

Главным открытием прошлого сезона Ла лиги стал бразилец Виллиан Жозе. В 2014-м он дебютировал за «Реал», но игра против «Сельты» так и осталась для форварда последней за королевский клуб. Потом были аренды в «Сарагосу» и «Лас Пальмас», но по-настоящему Виллиан заявил о себе в «Сосьедаде». В сезоне-2016/17 он забил 12 мячей при четырех голевых передачах.

В межсезонье у Жозе было несколько предложений от топ-клубов из Англии и Италии, но он остался, чтобы помочь «Сосьедаду» в Лиге Европы.

Кроме него в атаке у испанцев серьезное трио: бельгиец Аднан Янузай из «Манчестера», игрок сборной Испании Хуанми и Карлос Вела, известный по выступлениям за «Арсенал» и сборную Мексики.

Испанцы наверняка будут чаще атаковать, чем защищаться.

В трансферное окно команда больше потеряла и потеряет

Виллиан в команде остался, но несколько потерь игроков у «Сосьедада» все-таки случилось. В «ПСЖ» ушел Юри Берчичи, лучшим защитником команды Иньиго Мартинесом интересуется половина Европы, а его уход – дело времени. Скорее всего, покинет испанский коллектив и аргентинский голкипер Херонимо Рулья.

При этом пока «Сосьедад» совершил всего две покупки: пришел защитник «Реала» Диего Льоренте и травмированный полузащитник «Бетиса» Рубен Пардо.

Соперники «Локомотива» в Лиге Европы. Что мы о них знаем?

«Вардар» (Скопье, Македония)

Прозвище: красно-черные

Стадион: «Филипп II Македонский», 33 460 зрителей

Достижения: чемпионат Македонии – 10, Кубок Македонии – 5, Суперкубок Македонии – 2.

Главный тренер: Чедомир Яневски, Македония

Лидер: Деян Блажевски, нападающий, Македония

Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 10,7 млн евро

Путь в Лиге Европы-2017/18: второй отборочный раунд ЛЧ («Мальме» - 3:1, 1:1), третий отборочный раунд ЛЧ («Копенгаген» - 1:0, 1:4), раунд плей-офф ЛЕ («Фенербахче» - 2:0, 2:1)

Не пустили в Лигу Европы Нойштедтера, Жулиано и других звезд

«Вардар» пытался пробиться в Лигу чемпионов: в втором отборочном раунде македонцы обыграли «Мальме», но на следующем этапе уступили «Копенгагену». В раунде плей-офф Лиги Европы «Вардару» достался грозный «Фенербахче», в составе которого есть Шкртел, Нойштедтер, ван Перси, Вальбуэна и Жулиано. Бразилец не успел попасть в заявку на игры, других звезд «Вардар» дважды обыграл и стал первым македонским клубом, который попал в групповой этап еврокубков.

Российский владелец и бывший тренер из Ростова

Бизнесмен Сергей Самсоненко владеет не только футбольным «Вардаром» – в его активе есть и гандбольная команда, которая в финале Лиги чемпионов-2016/17 обыграла «ПСЖ». Самсоненко еще и генменеджер сборной России по гандболу, а его букмекерская компания с этого сезона стала спонсором ЦСКА.

В 2014 году Самсоненко сделал главным тренером «Вардара» своего ростовского знакомого – Сергея Андреева, который полгода был безработным после увольнения из «Донэнерго». Под его руководством клуб как всегда выиграл чемпионат Македонии, но во втором раунде Лиги чемпионов уступил АПОЭЛу. За неудачи в еврокубках Андреев был уволен.

Четыре игрока из бывших стран СССР

Украинец Евгений Новак выступает за «Варадар» с лета 2015 года, он основной защитник команды. В 2010 году скауты «Зенита» просматривали тогда еще капитана второй команды киевского «Динамо», но трансфер не случился.

За «Вардар» играет полузащитник сборной Грузии Джамбул Джигаури и два защитника сборной Армении – Тигран Барсегян и Оганес Амбарцумян. Последним в 2016-м интересовались «Лестер», «Спартак» «Порту» и «Андерлехт».

Тренер вратарей играл за петербургский клуб

46-летний Саша Илич с 2014 года работает в системе «Вардара», в котором начинал свою игровую карьеру. В 2002-м голкипер на сезон переехал в петербургское «Динамо», оно тогда выступало в первом дивизионе. В 20 матчах Илич пропустил 14 мячей. А после прихода Олега Долматова македонец уехал в иранский «Персеполис».

Клуб прозвали «колхозниками» после матчей с ЦСКА

Результат македонцы показали неколхозный, выбили российский клуб. Курьез произошел во время ответного матча: «Вардар» собирался делать замену и выпускать бразильца Агинальдо Брагу в какой-то невнятной футболке без опознавательных знаков. Лига чемпионов такого не позволяет. Вживую, говорят, смотрелось действительно комично: сотрудники клуба прямо на скамейке пытались нарезать фамилию из пластыря или написать черным маркером. В итоге игрока на поле выпустили, ЦСКА прошли. И «колхозный» эпизод в памяти оставили.

«Русенборг»

Прозвище: маленькие тролли

Стадион: «Леркендал» (28 569 зрителей)

Достижения: чемпион Норвегии – 24, обладатель Кубка Норвегии – 10, Суперкубка Норвегии – 2

Главный тренер: Коре Ингебригтсен, Норвегия

Лидер: Никлас Бендтнер, нападающий, Дания

Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 18 млн евро

Путь в Лиге Европы: второй отборочный раунд ЛЧ («Дандолк» – 1:1, 2:1), третий отборочный раунд ЛЧ («Селтик» – 0:0, 0:1), раунд плей-офф ЛЕ («Аякс» – 1:0, 3:2)

Тренер уезжал в «Манчестер Сити» из-за денег

Наставник «Русенборга» Коре Ингебригтсен тренирует команду из Тронхейма с 2014-го, и это пока пик его карьеры. С «Русенборгом» Коре уже два раза стал чемпионом, выиграл два кубка и один суперкубок страны. А его высшей точкой как игрока был переход из того же «Русенборга» в «Манчестер Сити» в 1992 году. Но закрепиться не удалось: Ингебригтсен провел за «Сити» всего 15 матчей и уехал обратно в Тронхейм, где в очередной раз стал чемпионом Норвегии. По признанию самого Коре, в Англию он решил переехать из-за денег.

В атаке круче всех Лорд

В составе норвежцев выделяется Никлас Бендтнер. Карьера 29-летнего нападающего рановато покатилась к завершению, но он все еще хорош: за 21 матч Бендтнер забил десять голов. Лорд, как прозвали Никласа английские фанаты, еще не разучился забивать красиво.

А когда получается некрасиво, сразу после гола он вместо празднования кричит на партнеров за то, что не отдали ему передачу в нужный момент.

Защитник уже играл на новом стадионе в Петербурге

Крайний защитник сборной Австралии Алекс Гербах свой единственный матч на Кубке конфедераций провел против Камеруна в Петербурге. Вышло достойно: Алекс регулярно проходил по флангу и подавал в штрафную камерунцев, а во втором тайме заработал для своей команды пенальти.

Лидеры непристойно развлекались с кубком

Лидер «Русенборга» вне поля – Поль-Андре Хеллан. Вместе с бывшим игроком команды Кристианом Гюткьером они весьма необычно отпраздновали последнее чемпионство. Если «Зенит» вдруг проиграет норвежцам в Петербурге – закрывайте детям глаза.