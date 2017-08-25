Легенда Испании, клуб русского и «голые» фото. Главное о группе «Зенита» в ЛЕ
«Зениту» на групповом этапе Лиги Европы будет весело.
«Реал Сосьедад»
Прозвище: бело-голубые
Стадион: «Аноэта» (32076 зрителей)
Достижения: чемпион Испании – 2, обладатель Кубка Испании – 2, Суперкубка Испании – 1
Главный тренер: Эусебио Сакристан, Испания
Лидер: Виллиан Жозе, нападающий, Бразилия
Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 154 млн евро
Путь в Лиге Европы-2017/18: попали напрямую в групповой этап
Тренер-легенда чемпионата Испании
Руководит
бывшим клубом Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова 53-летний испанец Сакристан. У
Эусебио была неплохая игровая карьера: с 1988-го по 1995-й он провел более 200
матчей за «Барселону» и стал четырехкратным чемпионом Испании и победителем
Лиги чемпионов.
Вообще,
испанец сыграл 543 матча в чемпионате своей страны. И это второй результат в
истории: впереди только легендарный Андони Субиссарета.
Свою
тренерскую карьеру Сакристан начал там же, в Каталонии. Он пять лет помогал
Франку Райкарду в «Барселоне». Потом, с перерывом на год в «Сельте», возглавил
дубль «Барселоны». Работал испанец и с россиянами: именно при Сакристане в
дубле сине-гранатовых раскрылся Амир Натхо.
В
2015-м специалист возглавил «Сосьедад» и в первый сезон не смог решить задачу
попадания в еврокубки. Зато сделал это во втором: шестое место в Ла Лиге
обеспечило попадание в групповой этап Лиги Европы напрямую.
Форварды для топ-клубов и из топ-клубов
Главным
открытием прошлого сезона Ла лиги стал бразилец Виллиан Жозе. В 2014-м он
дебютировал за «Реал», но игра против «Сельты» так и осталась для форварда
последней за королевский клуб. Потом были аренды в «Сарагосу» и «Лас Пальмас»,
но по-настоящему Виллиан заявил о себе в «Сосьедаде». В сезоне-2016/17 он забил
12 мячей при четырех голевых передачах.
В
межсезонье у Жозе было несколько предложений от топ-клубов из Англии и Италии,
но он остался, чтобы помочь «Сосьедаду» в Лиге Европы.
Кроме
него в атаке у испанцев серьезное трио: бельгиец Аднан Янузай из «Манчестера»,
игрок сборной Испании Хуанми и Карлос Вела, известный по выступлениям за
«Арсенал» и сборную Мексики.
Испанцы
наверняка будут чаще атаковать, чем защищаться.
В трансферное окно команда больше потеряла и потеряет
Виллиан
в команде остался, но несколько потерь игроков у «Сосьедада» все-таки случилось.
В «ПСЖ» ушел Юри Берчичи, лучшим защитником команды Иньиго Мартинесом интересуется
половина Европы, а его уход – дело времени. Скорее всего, покинет испанский
коллектив и аргентинский голкипер Херонимо Рулья.
При этом пока «Сосьедад» совершил всего две покупки: пришел защитник «Реала» Диего Льоренте и травмированный полузащитник «Бетиса» Рубен Пардо.
Соперники «Локомотива» в Лиге Европы. Что мы о них знаем?
«Вардар» (Скопье, Македония)
Прозвище: красно-черные
Стадион: «Филипп II Македонский», 33 460 зрителей
Достижения: чемпионат Македонии – 10, Кубок Македонии – 5, Суперкубок Македонии – 2.
Главный тренер: Чедомир Яневски, Македония
Лидер: Деян Блажевски, нападающий, Македония
Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 10,7 млн евро
Путь в Лиге Европы-2017/18: второй отборочный раунд ЛЧ («Мальме» - 3:1, 1:1), третий отборочный раунд ЛЧ («Копенгаген» - 1:0, 1:4), раунд плей-офф ЛЕ («Фенербахче» - 2:0, 2:1)
Не пустили в Лигу Европы Нойштедтера, Жулиано и других звезд
«Вардар» пытался
пробиться в Лигу чемпионов: в втором отборочном раунде македонцы обыграли
«Мальме», но на следующем этапе уступили «Копенгагену». В раунде плей-офф Лиги
Европы «Вардару» достался грозный «Фенербахче», в составе которого есть Шкртел,
Нойштедтер, ван Перси, Вальбуэна и Жулиано. Бразилец не успел попасть в заявку
на игры, других звезд «Вардар» дважды обыграл и стал первым македонским клубом,
который попал в групповой этап еврокубков.
Российский владелец и бывший тренер из Ростова
Бизнесмен Сергей
Самсоненко владеет не только футбольным «Вардаром» – в его активе есть и
гандбольная команда, которая в финале Лиги чемпионов-2016/17 обыграла «ПСЖ». Самсоненко
еще и генменеджер сборной России по гандболу, а его букмекерская компания с
этого сезона стала спонсором ЦСКА.
В 2014 году
Самсоненко сделал главным тренером «Вардара» своего ростовского знакомого –
Сергея Андреева, который полгода был безработным после увольнения из
«Донэнерго». Под его руководством клуб как всегда выиграл чемпионат Македонии,
но во втором раунде Лиги чемпионов уступил АПОЭЛу. За неудачи в еврокубках
Андреев был уволен.
Четыре игрока из бывших стран СССР
Украинец Евгений
Новак выступает за «Варадар» с лета 2015 года, он основной защитник команды. В
2010 году скауты «Зенита» просматривали тогда еще капитана второй команды
киевского «Динамо», но трансфер не случился.
За «Вардар» играет
полузащитник сборной Грузии Джамбул Джигаури и два защитника сборной Армении –
Тигран Барсегян и Оганес Амбарцумян. Последним в 2016-м интересовались
«Лестер», «Спартак» «Порту» и «Андерлехт».
Тренер вратарей играл за петербургский клуб
46-летний Саша Илич с 2014 года работает в системе «Вардара», в котором начинал свою игровую карьеру. В 2002-м голкипер на сезон переехал в петербургское «Динамо», оно тогда выступало в первом дивизионе. В 20 матчах Илич пропустил 14 мячей. А после прихода Олега Долматова македонец уехал в иранский «Персеполис».
Клуб прозвали «колхозниками» после матчей с ЦСКА
Результат македонцы показали неколхозный, выбили российский клуб. Курьез произошел во время ответного матча: «Вардар» собирался делать замену и выпускать бразильца Агинальдо Брагу в какой-то невнятной футболке без опознавательных знаков. Лига чемпионов такого не позволяет. Вживую, говорят, смотрелось действительно комично: сотрудники клуба прямо на скамейке пытались нарезать фамилию из пластыря или написать черным маркером. В итоге игрока на поле выпустили, ЦСКА прошли. И «колхозный» эпизод в памяти оставили.
«Русенборг»
Прозвище: маленькие
тролли
Стадион: «Леркендал» (28 569 зрителей)
Достижения: чемпион Норвегии – 24, обладатель Кубка Норвегии – 10, Суперкубка Норвегии – 2
Главный тренер: Коре Ингебригтсен, Норвегия
Лидер: Никлас Бендтнер, нападающий, Дания
Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 18 млн евро
Путь в Лиге Европы: второй отборочный раунд ЛЧ («Дандолк» – 1:1, 2:1), третий отборочный раунд ЛЧ («Селтик» – 0:0, 0:1), раунд плей-офф ЛЕ («Аякс» – 1:0, 3:2)
Тренер уезжал в «Манчестер Сити» из-за денег
Наставник «Русенборга» Коре Ингебригтсен тренирует команду
из Тронхейма с 2014-го, и это пока пик его карьеры. С «Русенборгом» Коре уже
два раза стал чемпионом, выиграл два кубка и один суперкубок страны. А его
высшей точкой как игрока был переход из того же «Русенборга» в «Манчестер Сити»
в 1992 году. Но закрепиться не удалось: Ингебригтсен провел за «Сити» всего 15
матчей и уехал обратно в Тронхейм, где в очередной раз стал чемпионом Норвегии.
По признанию самого Коре, в Англию он решил переехать из-за денег.
В атаке круче всех Лорд
В составе норвежцев выделяется Никлас Бендтнер. Карьера
29-летнего нападающего рановато покатилась к завершению, но он все еще хорош:
за 21 матч Бендтнер забил десять голов. Лорд, как прозвали Никласа английские
фанаты, еще не разучился забивать красиво.
А когда получается некрасиво, сразу после гола он вместо
празднования кричит на партнеров за то, что не отдали ему передачу в нужный
момент.
Защитник уже играл на новом стадионе в Петербурге
Крайний защитник сборной Австралии Алекс Гербах свой
единственный матч на Кубке конфедераций провел против Камеруна в Петербурге. Вышло
достойно: Алекс регулярно проходил по флангу и подавал в штрафную камерунцев, а
во втором тайме заработал для своей команды пенальти.
Лидеры непристойно развлекались с кубком
Лидер «Русенборга» вне поля – Поль-Андре Хеллан. Вместе с
бывшим игроком команды Кристианом Гюткьером они весьма необычно отпраздновали
последнее чемпионство. Если «Зенит» вдруг проиграет норвежцам в Петербурге –
закрывайте детям глаза.