«Шансы у «Спартака» небольшие». Мостовой – о групповом этапе Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.



Напомним, московский «Спартак» на данной стадии турнира сыграет с «Ливерпулем», «Севильей» и словенским «Марибором».

– Как оцените шансы красно-белых на выход в плей-офф?

– Сложно сказать. Лидеры группы – «Ливерпуль» и «Севилья». Это очевидно. К тому же, команду Массимо Карреры «колбасит», и непонятно, когда это закончится. «Спартак» будет биться за путевку в плей-офф, но исходя из того, что мы видим сегодня, шансы у чемпиона небольшие.

– Можете представить себе победу «Спартака» на «Энфилде»?

– На сегодняшний день не могу, однако, чудеса случаются. Если отталкиваться от игры, то я не вижу причин, по которым красно-белые смогут на выезде обыграть «Ливерпуль». Но бывает так, что команда отбивается весь матч, а потом один удар – и все.

– Юрген Клопп поведал о преимуществе «Спартака» перед «Ливерпулем». По словам немецкого специалиста, красно-белые уже «вошли» в сезон, чего не скажешь об английском клубе. Как расценивать его заявление?

– Это классические футбольные фразы. Не только Клопп, любой специалист скажет то же самое. Сейчас нужно думать об игре и составах. На данный момент я вижу, что в стане «красных» есть игроки, которые могут решить исход любого матча.

– Например, Филиппе Коутиньо. Его выход на поле снижает шансы на победу даже в родных стенах?

– Нельзя так говорить. Конечно, от мастеровитого футболиста многое зависит. Но если «Спартак» потеряет Квинси Промеса или Зе Луиша, то шансов станет еще меньше. К тому же, помимо Коутиньо в «Ливерпуле» есть другие сильные игроки – Садьо Мане, Мохаммед Салах…

– Многое зависит от Джордана Хендерсона, который командует в центре поля.

– Да, но его проще заменить. Такие парни не решают исход встречи. А вот подыскать замену Мане или Салаху – другое дело.

– Первый матч «Спартак» проведет против «Марибора». Хорошо это или плохо?

– Не стоит обращать внимания. Какая разница? Все равно придется играть со всеми. Ясно, что начать выступление с победы всегда приятно, но я видел много команд, которые стартовали с победы, а потом…

– Если «Спартак» не усилится до конца трансферного окна, что делать команде в Лиге чемпионов?

– Нынешний состав выиграл чемпионат страны. Они имеют полное право выступить в этом турнире. Если рассуждать в подобном ключе, что тогда говорить о том же «Мариборе» или «Карабахе»?

Например, в прошлом году многие не понимали, что делать «Ростову» в Лиге Европы с таким составом. В итоге, вы помните, что из этого вышло. Я смеялся над этими людьми, потому что нельзя так говорить. И последний пример – сколько лет уже ЦСКА выходит на групповой этап? И что? Какое они место занимают? Зато команда радуется…

– Но ведь все понимают, что «Спартаку» нужно качественное усиление перед Лигой чемпионов.

– Хорошо. Поставим вопрос так: пару месяцев назад, когда команда выиграла золотые медали РФПЛ, слово «усиление» никто не говорил. Все кричали, что игроки в порядке. Провалили несколько матчей, и вдруг понадобилось усиление. Хорошо, даже если команде нужны новички, на какую позицию приглашать?

– Хотел у вас об этом спросить.

– От хорошего игрока никогда не откажутся. Сто раз твердил об этом. Взять того же Коутиньо в «Ливерпуле». Он сильный футболист, но, сколько стоит его трансфер? На чье место его ставить? В «Спартаке» есть Джано Ананидзе, но почему он не играет? Забьет один гол в начале сезона и все кричат, что звезда. А потом весь год сидит в запасе.

– Не могу не спросить про домашний стадион «Севильи». Тяжело придется «Спартаку»?

– Там всегда было непросто. Атмосфера давит, фанаты яростные. Они всегда поддерживают команду, а если у нее пошла игра, то сопернику легко потеряться. С другой стороны, приятно играть в такой обстановке. Чем-то их стадион напоминает домашнюю арену красно-белых.

Игроки «Севильи» в родных стенах Фото: Gettyimages.ru

– Все называют безоговорочным лидером группы «Ливерпуль». Разве «Севилья» в чем-то уступает «красным»? Они недавно обыграли англичан в финале Лиги Европы.

– Тут все дело в брендах. Это очень давит на головы людей. Вспомните тот же «Милан»…