Англичане в Лиге чемпионов. На что претендуют представители АПЛ?

Англия представлена в Лиге чемпионов сразу пятью клубами. Все благодаря победе «МЮ» в Лиге Европы. Но количество не гарантирует высокого качества выступлений. Чего можно ждать от «англичан» в главном еврокубке?

«Манчестер Юнайтед»

В это сложно поверить, но за последние 3 года «МЮ» всего один раз попадал в ЛЧ - в сезоне 2015/16. И тогда умудрился не выйти из группы. Ответственность за ту неудачу лежала на широких плечах Луи ван Гала. Задача нынешнего рулевого «Юнайтед» Жозе Моуринью вернуть команду, как минимум, в плей-офф. Как максимум - выиграть почетный трофей.

Для выполнения программы «минимум» у Жозе есть весьма средняя группа, из которой нужно выходить без лишних проблем. А для программы «максимум» - есть звёзды, которые голодны до побед. Ни Мхитарян, ни Погба, ни Лукаку, ни Матич, ни Де Хеа, ни даже Ибрагимович не выигрывали ЛЧ. Но главное - есть Моуринью, бравший титул тогда, когда от него этого не ждали - в 2004-м с «Порту» и в 2009-м с «Интером». Сегодняшний «МЮ» тоже далеко не фаворит...

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» - единственные представители АПЛ, кому пришлось преодолевать барьер квалификации. «Хоффенхайм» был обыгран в одну калитку. Легкой прогулкой может показаться и групповой этап. Но что будет дальше - не знает и Юрген Клопп. По-прежнему существует вероятность, что «красные» потеряют Коутинью. Но это проблема нападения, в котором и без бразильца есть кому играть. А что с обороной? Ведь наиболее уязвимые точки команды сконцентрированы на позициях вратаря и защитников.

Последний поход «Ливерпуля» в чемпионской лиге завершился провалом в 2014 году. Тогда команда Брендана Роджерса умудрилась занять лишь 3 место в своем квартете. И она не была такой мобильной и вариативной в атаке, как нынешняя. Но стала ли со временем надежней оборона? Вряд ли. С нестабильными вратарями - Миньоле и Кариусом - и ненадежной защитой в лице Матипа, Ловрена и Клавана нельзя всерьез рассчитывать на успех в Лиге чемпионов. «Боруссия» Юргена Клоппа, дошедшая с ним до финала в 2013-м, была тоже веселой, но в то же время более сбалансированной. И ворота защищал Вайденфеллер. А в центре защиты действовала сыгранная и уверенная в себе пара Хуммельс-Суботич.

«Челси»

Последний победитель ЛЧ от Англии «Челси» строит грандиозные планы. Статус действующего победителя АПЛ обязывает. Рассматривать команду Конте удобно, потому что стиль ее игры остается прежним - сдержанным и рациональным. Состав выглядит свежо - новички Мората, Бакайоко, Рюдигер, Кристенсен - это ребята молодые и амбициозные. Каждый способен прогрессировать. Но готов ли обновленный «Челси» решать большие задачи? Причем начиная с группового раунда. В соперниках у лондонцев «Рома» и «Атлетико». Выход из такого квартета в 1/8 будет означать, что команда готова к испытаниям.

Творческий путь Конте в Лиге чемпионов нельзя назвать однозначно успешным или, наоборот, провальным. Осенью 2013 года «Юве» под его управлением не вышел из группы, а в мае 15-го сражался в финале с непобедимой на тот момент «Барселоной». С «Челси» в ЛЧ Конте сыграет впервые. АПЛ выматывает гораздо больше, чем Серия А, и, надо полагать, Конте понимает, что в обоих турнирах могут возникнуть непредвиденные трудности.

«Манчестер Сити»

Атакующий и зрелищный «Манчестер Сити», как правило, балует болельщиков ярким футболом. Так было и до Гвардиолы. С приходом Пепа игра стала еще более привлекательной, но в плане результата был сделан шаг назад. Третья позиция в АПЛ и вылет из ЛЧ в первом же раунде плей-офф превратили «Сити» в самую критикуемую команду Англии. Летом была проведена работа над ошибками и приобретены новички в самую проблемную линию - в оборону. Почти 200 миллионов евро за защитников Уокера, Менди, Данило и вратаря Эдерсона должны помочь команде перестать пропускать нелепые мячи.

К сумасшедшей конкуренции в АПЛ Пеп уже привык, к постоянной критике со стороны экспертов - тоже. Осталось утереть всем нос, взяв самый значимый трофей. В случае провала во всем будут винить именно его. Так устроена жизнь. И окажутся правы те, кто приуменьшал заслуги Гвардиолы в «Барселоне».

«Тоттенхэм»

«Шпорам» приходится одновременно и проще, и сложнее всего. С одной стороны, от них не ждут побед во всех турнирах, с другой - ждут прогресса в результатах, ждут, когда парни Поккетино «повзрослеют». Скажем прямо, трансферная кампания этому не поспособствовала. Давинсон Санчес, купленный у «Аякса», по сути, единственное серьезное усиление на старте сезона. «Тоттенхэм», как и прежде, рискует остаться интересной и самобытной командой, но не решающей громких задач. Многое станет понятно уже поздней осенью, когда подойдет к концу групповая стадия. «Реал» и «Боруссия» протестируют команду Поккетино на готовность к новым свершениям. Прошлый сезон показал, что бороться за самые высокие места в АПЛ и Лиге чемпионов «шпоры» были не готовы. В этом - всё можно изменить.