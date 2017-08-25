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«Манчини хочет повторить подвиг «МЮ». Экс-игроки «Зенита» – о жеребьевке ЛЕ

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Манчини хочет повторить подвиг «МЮ». Экс-игроки «Зенита» – о жеребьевке ЛЕ
Фото: ФК «Зенит»

Бывшие футболисты «Зенита» поделились мнением о жеребьевке Лиги Европы, трансферах петербургского клуба и прогрессе Александра Кокорина.

Алексей Стрепетов: У «Локомотива» группа полегче

– На первый взгляд у «Зенита» хорошая группа, но на самом деле она очень серьезная. Мы знаем, что «Зенит» очень тяжело играет с испанскими клубами. «Реал Сосьедад» – команда новая, много игроков сборной в рядах этой команды. «Русенборг» постоянно играет в еврокубках, выбил «Аякс», это о многом говорит. «Вардар» – это темная лошадка, там играет много футболистов из СНГ, они обыграли «Фенербахче».

– «Локомотиву» больше повезло с жеребьевкой?
– Все клубы заслуживают попадания в плей-офф, но я считаю, что у команды Юрия Семина группа чуть полегче.

– Как далеко «Зенит» сможет пройти в Лиге Европы?
– Это зависит от того, как команда будет стабилизироваться у Манчини. У нас много вопросов есть к команде, последняя игра это показала. С «Утрехтом» можно все было решать в первом тайме, не доводя всю эту катавасию до дополнительного времени. Думаю, что «Зенит» с каждой игрой будет прибавлять, задача стоит серьезная. Не только попадание в плей-офф, но в перспективе, думаю, Манчини хочет повторить подвиг «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Легенда Испании, клуб русского и «голые» фото. Главное о группе «Зенита» в Лиге Европы

– Как оцените трансферы «Зенита»?
– Многовато аргентинских футболистов. Думаю, на пятерых сине-бело-голубые уже остановятся. Хочется видеть наших игроков, впереди чемпионат мира. Хотелось бы видеть больше таких игроков, как Кокорин.

– Это Манчини причина такой игры Кокорина?
– Конечно, тренер. Он определил любимую позицию для Александра. Манчини дал ему свободу действий в атаке. Кокорин находит те позиции, откуда можно забить. Он появляется там, где должен быть нападающий, это мне и нравится. Он находится в том месте, откуда можно забить.

Сергей Веденеев: Жеребьевка выгодная для «Зенита», но для зрителей ничего интересного

– С точки зрения прохождения в плей-офф жеребьевка очень выгодная для «Зенита», а для зрителей ничего интересного. Все-таки хочется увидеть английские, немецкие команды.

– Если «Зениту» так трудно было пройти четвертую команду Голландии, не возникнут ли проблемы с «Сосьедадом» или «Русенборгом»?
– Проблемы могут возникнуть со всеми командами, сейчас слабых команд вообще не существует. Есть очень сильные команды, а потом идут средние, с которыми надо соперничать.

– Как вам трансферная политика «Зенита»?
– Есть положительные моменты – произошло омоложение, средний возраст у «Зенита» в прошлом году был очень высокий. Игроки хорошо двигаются, у них выше мотивация, они еще ничего в жизни не добивались. Второй положительный момент – команда не до конца дисциплинированно играет в обороне.

– Это положительный момент?
– Конечно! Обороняются все, этого не было при Виллаш-Боаше и Луческу, там многие игроки позволяли себе всякие вольности. Сейчас видно, что тренер требует от всей команды участвовать в обороне.

Соперники «Локомотива» в Лиге Европы. Что мы о них знаем?

Голосование: «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Как выступит «Зенит» в Лиге Европы?

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