Правильный «месседж» отправлен. Гол Филиппи принес первую победу «Магнитке»
«А разве бывает легко с «Трактором»? – задаст на послематчевой пресс-конференции риторический вопрос Илья Воробьев. Как и положено, уральское дерби и на этот раз отличилось незаурядной драматургией. На радость местной публике, премьера противостояния в 10-м сезоне КХЛ завершилась хэппи-эндом.
–
Увидим ли мы игроков, которые в первом матче оказались вне заявки, на
льду во время игры с «Трактором»? – спросили позавчера у Ильи Воробьева.
– Будем думать, возможно, – в своей манере ответил тренер «Магнитки».
Действительно,
накануне уральского дерби в составе хозяев произошли определенные
изменения. Вернулись опытные Денисы – Казионов и Платонов. Вместо
Бобряшова седьмым защитником вышел 19-летний Игошев.
В
первые минуты матча «Магнитка» выглядит более мобильной и скоростной,
нежели накануне. Несмотря на то, что в первой же смене тревожный
звоночек звенит у ворот Кошечкина. Виделля забывают одного на воротах,
он в упор расстреливает вратаря «Магнитки», но не попадает в створ.
И
все-таки «сталевары» пропускают первыми. Щехура забегает за спину
Хабарову, бросает и даже добивает. Шаус не успевает накрыть форварда, и
тот поражает уже пустые ворота. 0:1.
«Трактор» несет
потери. Молодое дарование челябинцев, Виталий Кравцов, забывает на
мгновение, что в КХЛ нельзя опускать голову. И тут же втыкается в
мощного Коваржа. 74-й номер «медведей» оправится от нокдауна только к
третьему периоду.
А вскоре «Трактор» пропускает.
Мозякина можно было бы назвать секретным оружием «Магнитки», но уже вся
лига знает, что маэстро даже полумомент трансформирует в гол. Заметив
бесхозную шайбу перед Демченко, Сергей Валерьевич ускоряется и в падении
(!) прошивает щитки голкипера. 1:1.
В дебюте второго
периода «Металлург» может улучшить статистику большинства, но не
забивает. А вскоре уже вынужден отбиваться втроем. У «трактористов»
получается несколько опасных комбинаций, но Кошечкин на месте. Вообще во
второй 20-минутке команды практически не играют в равных составах. На
двоих соперники набирают два десятка минут штрафа! Но счет остается
неизменным.
Третий игровой отрезок – бенгефис
голкиперов. Оба вратаря действуют безупречно, как бы намекая, что
овертайм уже идет. И действительно судьбу трех очков в этот вечер решает
всего одна шайба. Томаш Филиппи броском в дальний угол наказывает
челябинцев за недисциплинированность. «Трактор», ошибаясь на смене, дает
«Магнитке» шестую попытку разыграть большинство. И чешский легионер с
хладнокровием киллера прошивает Демченко. Есть первая победа «Магнитки» в
новом сезоне!
– Конечно, я счастлив, – улыбается в
микст-зоне Томаш Филиппи, автор победной шайбы. – Это ведь решающая
шайба! Я рад, что мы нашли путь к победе. Что было решающим моментом?
Пожалуй, как раз заключительное большинство. А еще мы выстояли втроем
против пятерых. Отличный матч провел Вася Кошечкин. Как чаще забивать в
большинстве? Наверное, больше закрывать чужого вратаря, это важно! Нам с
«Трактором» предстоит еще много сыграть в сезоне, мы отправили им
правильный «месседж», победив.
Самый интересный вопрос, который звучит на пресс-конференции, адресован главному тренеру «Металлурга» Илье Воробьеву.
– «Магнитка» забила в большинстве. Но понадобилось для этого аж шесть попыток…
– Я понимаю, к чему вы привыкли, к чему мы привыкли, – очень искренне отвечает наставник «сталеваров». – Но ситуация такая, что у нас из первой пятерки большинства ушло три человека, и не самых плохих. Поэтому мы работаем над этим. Мы никогда над большинством так много не работали, сколько работаем в этом году. Надо понимать, что нужно время.
Матч
Металлург Мг - Трактор - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Щехура (Якуценя), 3:47 (0:1). Мозякин (Коварж), 18:48 (1:1). Филиппи (Эллисон, Мозякин), 58:37 (2:1).
Место и дата
25 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция