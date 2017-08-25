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Правильный «месседж» отправлен. Гол Филиппи принес первую победу «Магнитке»

Александр Жилин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинФото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«А разве бывает легко с «Трактором»? – задаст на послематчевой пресс-конференции риторический вопрос Илья Воробьев. Как и положено, уральское дерби и на этот раз отличилось незаурядной драматургией. На радость местной публике, премьера противостояния в 10-м сезоне КХЛ завершилась хэппи-эндом.

– Увидим ли мы игроков, которые в первом матче оказались вне заявки, на льду во время игры с «Трактором»? – спросили позавчера у Ильи Воробьева.
– Будем думать, возможно, – в своей манере ответил тренер «Магнитки».

Действительно, накануне уральского дерби в составе хозяев произошли определенные изменения. Вернулись опытные Денисы – Казионов и Платонов. Вместо Бобряшова седьмым защитником вышел 19-летний Игошев.

В первые минуты матча «Магнитка» выглядит более мобильной и скоростной, нежели накануне. Несмотря на то, что в первой же смене тревожный звоночек звенит у ворот Кошечкина. Виделля забывают одного на воротах, он в упор расстреливает вратаря «Магнитки», но не попадает в створ.

И все-таки «сталевары» пропускают первыми. Щехура забегает за спину Хабарову, бросает и даже добивает. Шаус не успевает накрыть форварда, и тот поражает уже пустые ворота. 0:1.

«Трактор» несет потери. Молодое дарование челябинцев, Виталий Кравцов, забывает на мгновение, что в КХЛ нельзя опускать голову. И тут же втыкается в мощного Коваржа. 74-й номер «медведей» оправится от нокдауна только к третьему периоду.

А вскоре «Трактор» пропускает. Мозякина можно было бы назвать секретным оружием «Магнитки», но уже вся лига знает, что маэстро даже полумомент трансформирует в гол. Заметив бесхозную шайбу перед Демченко, Сергей Валерьевич ускоряется и в падении (!) прошивает щитки голкипера. 1:1.

В дебюте второго периода «Металлург» может улучшить статистику большинства, но не забивает. А вскоре уже вынужден отбиваться втроем. У «трактористов» получается несколько опасных комбинаций, но Кошечкин на месте. Вообще во второй 20-минутке команды практически не играют в равных составах. На двоих соперники набирают два десятка минут штрафа! Но счет остается неизменным.

Третий игровой отрезок – бенгефис голкиперов. Оба вратаря действуют безупречно, как бы намекая, что овертайм уже идет. И действительно судьбу трех очков в этот вечер решает всего одна шайба. Томаш Филиппи броском в дальний угол наказывает челябинцев за недисциплинированность. «Трактор», ошибаясь на смене, дает «Магнитке» шестую попытку разыграть большинство. И чешский легионер с хладнокровием киллера прошивает Демченко. Есть первая победа «Магнитки» в новом сезоне!

– Конечно, я счастлив, – улыбается в микст-зоне Томаш Филиппи, автор победной шайбы. – Это ведь решающая шайба! Я рад, что мы нашли путь к победе. Что было решающим моментом? Пожалуй, как раз заключительное большинство. А еще мы выстояли втроем против пятерых. Отличный матч провел Вася Кошечкин. Как чаще забивать в большинстве? Наверное, больше закрывать чужого вратаря, это важно! Нам с «Трактором» предстоит еще много сыграть в сезоне, мы отправили им правильный «месседж», победив.

Самый интересный вопрос, который звучит на пресс-конференции, адресован главному тренеру «Металлурга» Илье Воробьеву.

– «Магнитка» забила в большинстве. Но понадобилось для этого аж шесть попыток…
– Я понимаю, к чему вы привыкли, к чему мы привыкли, – очень искренне отвечает наставник «сталеваров». – Но ситуация такая, что у нас из первой пятерки большинства ушло три человека, и не самых плохих. Поэтому мы работаем над этим. Мы никогда над большинством так много не работали, сколько работаем в этом году. Надо понимать, что нужно время.

Матч

Металлург Мг - Трактор - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Щехура (Якуценя), 3:47 (0:1). Мозякин (Коварж), 18:48 (1:1). Филиппи (Эллисон, Мозякин), 58:37 (2:1).

Место и дата

25 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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