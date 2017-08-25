НХЛ по-русски: 1000 команд, 78 субъектов РФ и Знак качества!

В пятницу в Министерстве спорта РФ прошла Всероссийская конференция региональных представителей Ночной хоккейной лиги и презентация седьмого сезона НХЛ.

Конференц-зал Федерального научного центра физической культуры и спорта был переполнен. В нем собрались руководители Ночной лиги, ее Совет легенд и 77 региональных представителей.

Конференция началась ровно в полдень.

– Теперь все региональные министерства спорта обязаны включать соревнования Ночной Лиги в календарные планы, – сообщил важную новость заместитель начальника отдела физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Георгий Кабанов

– Поздравляю всех со скорым началом седьмого сезона, – поприветствовал региональных представителей председатель Совета Легенд Александр Якушев. – В том, что соревнования проходят, заслуга именно ваша.

– Наступающий сезон мы просвещаем 45-летию легендарной Суперсерии-72, – рассказал генеральный директор НХЛ Игорь Бахмутов. – Отдаем должное этому величайшему событию и нашим прославленным ветеранам. Мы красной нитью проведем через наш Фестиваль воспоминания о тех событиях и чествование их героев.

Образ седьмого сезона Ночной лиги в целом и его логотип выполнен в ретро-стилистике. Он возвращает нас – наследников великих побед советского хоккея – в то советское время. Визуально это находит отражение в красно-белых приглушенных цветах в тон формы сборной СССР. В геометрии форм. В минимализме содержания. Мы представляем вам промо-ролик нашего седьмого сезона. И его эмблему – между собой мы называем ее «Знак качества». Будем стремиться ему соответствовать!

Ролик словно вернул всех делегатов конференции в славное советское прошлое.

– Число команд отборочного этапа, как показывают результаты заявочной кампании седьмого сезона, по сравнению с прошлым годом, увеличивается. Оно приближается к отметке «1000 команд», – после ностальгического «киносеанса» Бахмутов вернул всех в настоящее время. – Уже сейчас мы видим, что предстоящий сочинский финал станет самым представительным в истории Ночной лиги – турниров в регионах насчитывается в этом сезоне уже около 150. И, соответственно, столько же будет по весне победителей отборочного этапа, завоевавших право на «путевку» в Сочи.

Магия цифр седьмого сезона нашей НХЛ, действительно, впечатляет и даже завораживает.

Около 1000 команд-участниц.

Уже сейчас смело можно говорить о новом рекорде Ночной лиги!

А ведь заявочная кампания еще продолжается.

Рекордные 104 команды в одной только Москве!

Еще один рекорд – 78 субъектов Российской Федерации.

Три дивизиона – «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига Надежды» и «Любитель 18+ Лига Мечты».

И главный приз Всероссийского Фестиваля для обладателя Кубка Курутова – грант Министерства спорта РФ на 100 миллионов рублей на строительство крытого катка в городе команды-победительницы.

Седьмой сезон НХЛ начнется совсем скоро – 2 сентября в Москве пройдет первая встреча команд дивизиона «Лига Надежды» в рамках отборочного этапа.

Ждем!