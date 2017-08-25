НХЛ по-русски: 1000 команд, 78 субъектов РФ и Знак качества!
В пятницу в Министерстве спорта РФ прошла Всероссийская конференция региональных представителей Ночной хоккейной лиги и презентация седьмого сезона НХЛ.
Конференц-зал Федерального научного центра физической культуры и спорта был переполнен. В нем собрались руководители Ночной лиги, ее Совет легенд и 77 региональных представителей.
Конференция началась ровно в полдень.
– Теперь все региональные министерства спорта обязаны включать соревнования Ночной Лиги в календарные планы, – сообщил важную новость заместитель начальника отдела физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Георгий Кабанов
– Поздравляю всех со скорым началом седьмого сезона, – поприветствовал региональных представителей председатель Совета Легенд Александр Якушев. – В том, что соревнования проходят, заслуга именно ваша.
– Наступающий сезон мы просвещаем 45-летию легендарной Суперсерии-72, – рассказал генеральный директор НХЛ Игорь Бахмутов. – Отдаем должное этому величайшему событию и нашим прославленным ветеранам. Мы красной нитью проведем через наш Фестиваль воспоминания о тех событиях и чествование их героев.
Образ седьмого сезона Ночной лиги в целом и его логотип выполнен в ретро-стилистике. Он возвращает нас – наследников великих побед советского хоккея – в то советское время. Визуально это находит отражение в красно-белых приглушенных цветах в тон формы сборной СССР. В геометрии форм. В минимализме содержания. Мы представляем вам промо-ролик нашего седьмого сезона. И его эмблему – между собой мы называем ее «Знак качества». Будем стремиться ему соответствовать!
Ролик словно вернул всех делегатов конференции в славное советское прошлое.
– Число команд отборочного этапа, как показывают результаты заявочной кампании седьмого сезона, по сравнению с прошлым годом, увеличивается. Оно приближается к отметке «1000 команд», – после ностальгического «киносеанса» Бахмутов вернул всех в настоящее время. – Уже сейчас мы видим, что предстоящий сочинский финал станет самым представительным в истории Ночной лиги – турниров в регионах насчитывается в этом сезоне уже около 150. И, соответственно, столько же будет по весне победителей отборочного этапа, завоевавших право на «путевку» в Сочи.
Магия цифр седьмого сезона нашей НХЛ, действительно, впечатляет и даже завораживает.
Около 1000 команд-участниц.
Уже сейчас смело можно говорить о новом рекорде Ночной лиги!
А ведь заявочная кампания еще продолжается.
Рекордные 104 команды в одной только Москве!
Еще один рекорд – 78 субъектов Российской Федерации.
Три дивизиона – «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига Надежды» и «Любитель 18+ Лига Мечты».
И главный приз Всероссийского Фестиваля для обладателя Кубка Курутова – грант Министерства спорта РФ на 100 миллионов рублей на строительство крытого катка в городе команды-победительницы.
Седьмой сезон НХЛ начнется совсем скоро – 2 сентября в Москве пройдет первая встреча команд дивизиона «Лига Надежды» в рамках отборочного этапа.
Ждем!