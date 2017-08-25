СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию

После хет-трика в первом матче Эли Толванен не смог забить СКА. Как и весь «Йокерит».

Толванен теперь звезда

Форвард «Йокерита» Эли Толванен вполне может написать книгу «Как стать самым известным финном в России за 8 минут 49 секунд». Именно столько хватило юному нападающему, чтобы забросить три шайбы в ворота лучшего вратаря чемпионата мира 2013 года Юнаса Энрота в его дебютном матче за минское «Динамо».

– Надо просто продолжать играть, быть спокойным вне льда, думать только о хоккее. Это базовые вещи. Да, и поменьше читать СМИ, – сказал официальному сайту КХЛ Эли.

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Думается, даже если Толванен внезапно разучился читать, он не мог не увидеть упоминания своей фамилии во всех финских и российских изданиях. За эти пару дней после своего триумфального дебюта в КХЛ 18-летний финн раздал больше интервью, чем за всю свою жизнь. А количество восторженных слов в адрес молодого финна в интернете превысило количество игроков ЦСКА в заявке на сезон.

СКА теперь «Коламбус»

При этом было совершенно непонятно, чего Толванен действительно стоит. Матч против СКА должен был помочь в этом разобраться.

На старте встречи форвард молодежной сборной Финляндии немного тушевался и даже попал под легкий силовой прием от Антона Белова. Первый раз Толванен обратил на себя внимание на девятой минуте, когда поехал отбывать командный штраф за нарушение численного состава.

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Это удаление и стало ключевым в первом периоде: Илья Ковальчук получил пас от Плотникова и с кистей попал в ближнюю девятку ворот Райана Запольски.

В первом периоде матча против СКА и четвертом в КХЛ Толванен не выстрелил. В отличие от пушки, которая теперь стоит за воротами и палит сразу же после голов в ворота соперника армейцев. Скорее всего, такую идею СКА подкинул новичок «Коламбуса» Артемий Панарин. В «Блю Джекетс» это давняя традиция.

Широков теперь снайпер

На 31-й минуте наш герой Эли наконец-то нанес первый бросок по воротам Игоря Шестеркина. Для вратаря СКА это первый матч в сезоне. Как и для Александра Дергачева, который заменил в составе Ильи Каблукова: у него чуть ли не во время матча родилась дочка. Какой уж тут «Йокерит».

Одноклубники Каблукова во втором игровом отрезке будто бы прониклись этой приятной новостью и позволили финнам бросать из любой ситуации. В итоге 20:5 в пользу «Йокерита» по броскам за 20 минут игры. Шестеркин поймал все.

В третьей двадцатиминутке случилось и первое большинство «Йокерита» с Толваненом на льду. Но Эли ничем не отметился. Разве что ошибкой в средней зоне. Ничего не удалось и остальным финнам: СКА взвинтил темп и в концовке забил вторую шайбу. Егор Яковлев вспомнил свое нападающее прошлое, обыграл защитника и отдал Сергею Широкову на пустые ворота. У него, кстати, уже третья шайба на старте сезона.

2:0, третья подряд победа СКА, который даже не заметил 18-летнего таланта из «Йокерита».