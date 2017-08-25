Куплю билет и назло кондуктору не поеду? Почему Галицкий выбирает таких тренеров

О шаге вперед, который пора делать «Краснодару», последнее время говорят постоянно. Не только в Лиге Европы, где они действительно заходили все дальше и дальше – глобально. Но теперь клуб Сергея Галицкого откатывается назад. И закономерно.

Поражение от «Црвены Звезды» (лидером которой является не пригодившийся в России никому экс-игрок «Ростова» Канга) не просто закрыло «Краснодару» путь в Европу на этот сезон. Это еще и сильно ударило по энтузиазму футболистов. Уже пошли слухи о грядущем уходе Смолова, и желании самого клуба расстаться с 5-6 игроками. Теперь двух составов ему не понадобится.

Сам по себе вылет может сыграть и во благо - примером этому прошлые сезоны «Челси» и «Спартака». Но это верно в отношении сформировавшихся величин. К которым - при всем уважении к амбициозному проекту - «Краснодар» пока не относится. Тот самый шаг вперед, который пора делать - выход в Лигу чемпионов. Тем более что от России теперь туда попадают три клуба. Но кем это делать? Шишкиным и Янбаевым? Под руководством Шалимова? Думаю, ответ получен в Белграде.

Сергей Галицкий многое любит делать наперекор устоявшимся футбольным стереотипам и мнению так называемого «сообщества». Он закрывал раздевалку для замененных и удаленных игроков - чтобы те не могли уйти со стадиона до окончания матча. Он любит теорию «разыгрывания» угловых - и неудивительно, что «Краснодар» это делает чаще других в РФПЛ. Он покупал в клуб игроков, найденных лично во время занятий фитнесом. Подписывал Марата Измайлова, когда в обществе в успех идеи не верил никто (и потом с его помощью громил «Спартак» 4:0).

Игоря Шалимова он назначил тренером ровно из тех же соображений. Доказать миру, что не все в нем однозначно. Тренерская карьера Шалимова (как и еще нескольких игроков его поколения) была ухабистой с самого начала. «Краснознаменск», «Уралан», женская, а потом студенческая сборная. Для «Краснодара-2» он, возможно, и подходил (основные задачи таких коллективов - внутренние, а не турнирные). Для основной команды, которой как раз и нужен шаг вперед - это был нонсенс, ставка на «зеро» (специально уточняю, что это не более чем образ).

Галицкий мало придает этому значения, но назначение Шалимова ударило и по репутации «Краснодара». Болельщики «традиционных» клубов в большинстве своем крайне негативно относятся к персонажам, стоявшим за «письмом 14-ти» перед ЧМ-1994. К примеру, Игорь Добровольский почти не работал в России, а Шалимову этот эпизод припоминали и в начале 2000-х. Теперь же он просто стал раздражать всех, и лояльного к себе, или даже симпатизирующего болельщика из других сообществ «Краснодар» потерял.

Не думаю, что это волнует Галицкого всерьез - но что же клуб приобрел? Раньше новые тренеры (будь то Славолюб Муслин или Олег Кононов) продвигали команду вперед. Если не чисто по результатам - то хотя бы по игре и ее философии. Сейчас этого нет. Разве что порой «быкам» удаются огненные концовки игр. Но теперь - внутреннего пользования.

Сомневаюсь, что при Шалимове случится ренессанс (по приведенному выше примеру «Спартака»). Он хорошо и красиво говорит, но это не самая главная задача тренера. Если владельцу с ним комфортно - это вопрос выбираемой должности. Но непосредственно командой должен заняться кто-то другой. И сделать наконец-то тот самый «шаг вперед». Добиваться результата, играя только через комбинационность, не может даже «Барселона» (уверен, Галицкий считает иначе), что уж тогда говорить о «Краснодаре».