«Не заплатили мне? Получите!» ЦСКА расправился с «Динамо» в московском дерби

Армейцы разгромили земляков из «Динамо». Героем матча стал бывший защитник бело-голубых Мэт Робинсон, забивший первый гол.

ОЖИГАНОВ В СОСТАВЕ

Этот ЦСКА может себе позволить такую роскошь, как выставлять на каждый матч половину нового состава. Посмотрим, как изменился ростер за два дня – с тех пор, как армейцы в гостях по буллитам победили «Локомотив» (2:1 бул.)

Вратарь Ларс Юханссон вместо Ильи Сорокина. Антон Бурдасов – Александр Попов – Кирилл Петров. Взяла да вышла новая тройка. А еще – форварды сборной Иван Телегин, Роман Любимов, защитники Мэт Робинсон, Артем Сергеев, Игорь Ожиганов. Девять новых человек. Девять, Карл!

Лично для меня главная интрига была в том, сыграет ли Ожиганов в московском дерби? Я напомню, что один из лучших защитников армейцев пропустил первые два матча ЦСКА в новом сезоне. Просто смотрел хоккей из ложи. При этом у него нет контракта на следующий сезон. А о том, что Ожиганов в Москве ужинал с боссами «Торонто» Лу Ламорелло и Майком Бэбкоком, буквально в тот же день знал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Есть ли тут логическая связь? «Время покажет», - любил говорить когда-то главный тренер динамовцев Зинэтула Билялетдинов. И появилась информация, что в межсезонье у Ожиганова была травма мениска. Ему сделали операцию, после которой он восстанавливался. Впрочем, Игорь провел все три матча на Кубке мэра в августе.

А знаете, сколько замен было у московского «Динамо»? Только одна – в четвертом звене вместо защитника Сергея Алексеева вышел защитник Максим Соловьев.

Почувствуйте разницу!

ЗЛОПАМЯТНЫЙ РОБИНСОН

Первый период прошел в упорной, но не совсем равной борьбе. ЦСКА перебросал хозяев со счетом 16-6. Очень хорош был Кирилл Капризов. В одном из эпизодов он лихо обыграл защитника, убрав себе шайбу между ног, а потом отправив ее назад партнеру. Но тот промахнулся. С другой стороны, динамовцы были лучше на вбрасываниях (16-8) и в силовой борьбе (12-7 по хитам).

Но после перерыва команда Воробьева расклеилась. На 23-й минуте счет открыл защитник Мэт Робинсон. Он от души вогнал шайбу в сетку. Надо напомнить, что канадец стал одной из жертв летнего катаклизма, когда старое «Динамо» обанкротилось и оказалось не в состоянии платить своим игрокам. Как я понимаю, подвисла зарплата за месяца три-четыре и у Робинсона. Потом он стал свободным агентом, ушел в ЦСКА. Ну а «Динамо» совершило перезагрузку, сменило руководство и начало жить так, будто ничего не произошло.

Если у Мэта есть хотя капля злопамятности в организме, от такого гола он должен был бы ликовать.

Прошло всего 29 секунд, и уже забил Антон Бурдасов. Ему никто ничего не задолжал, но гол от этого получился не менее красивым. Еще через 78 секунд отличился Михаил Григоренко с передачи Романа Любимова. В прошлом сезоне мы бы их назвали форвардами «Колорадо» и «Филадельфии». Но теперь они тоже в ЦСКА.

АВТОГОЛ ВАРНАКОВА

Игра армейцев начала напоминать лавину, которая сходит с горы. Защитник Андрей Кутейкин еще отличился в большинстве. Гол у динамовца получился странным. Обычно он забивает с центра площадки, но тут всего лишь расстрелял ворота Юханссона с семи метров.

Но всю интригу убил другой динамовец – Михаил Варнаков. При простреле он эффектно переправил шайбу в свои ворота. Можно понять Мишу. С одной стороны, от нелепого рикошета не застрахован никто. С другой – это был лишь второй официальный матч Варнакова за «Динамо». Знаете, бывает такое с игроками, когда их меняют в другой клуб, а они по инерции едут на лавку бывшей команды, если встречаются с ней по календарю. Может, Варнаков еще помнит себя в свитере «Ак Барса»? Если так, то надо отвыкать.

Пятый гол – в конце второго периода красиво подбил шайбу Андрей Кузьменко, когда снова мощно щелкнул мстительный Робинсон. Ох уж этот канадец!

После этого гола в запас отправился Александр Еременко, а вместо него вышел Иван Бочаров, для которого этот матч в КХЛ стал дебютным. А вдобавок ко всем бедам сильно шайбой в колено попали Владимиру Брюквину, которого под руки увели со льда. У бело-голубых нет такой длинной лавки, как у ЦСКА – тут каждый боец наперечет.

В третьем периоде динамовские болельщики потянулись с трибун. Смотреть такой хоккей было невыносимо. Мы все знаем о ЦСКА – армейцы повоюют со СКА за первое место на Западе. Мы ничего не знаем о «Динамо»… Что будет с командой по ходу сезона, попадет ли она в плей-офф.

Время покажет?