Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив5 : 1Слован
Хоккей  Динамо Москва1 : 6ЦСКА
Футбол  Халл Сити3 : 0Болтон
Хоккей  СКА2 : 0Йокерит
Футбол  Анжи1 : 0Уфа
Футбол  ПСЖ2 : 0Сент-Этьен
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ковальчук уже готов к Олимпиаде!». Игроки СКА хвалили форварда и вратаря

Константин Белюков, Татьяна Кокорина, Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Ковальчук уже готов к Олимпиаде!». Игроки СКА хвалили форварда и вратаря
Фото: ХК «Йокерит»

За три матча на неделе некоторые игроки СКА чуть устали общаться с журналистами, но Дацюк по-прежнему шутил, а Тихонов с радостью отвечал на вопросы.

Виктор Тихонов: Ковальчук уже готов к Олимпиаде! 

Третий матч за неделю – стресс не только для физической формы хоккеистов. Общительных хоккеистов в команде не прибавляется, а те, кто обычно не отказывает проанализировать матч, уже говорить устали.

Капитан СКА Павел Дацюк проблемами журналистов не проникся.

– Что значит вам отказывают разговаривать?! Вы ж тут не на танцах! – в фирменном стиле пошутил Дацюк.

Зато Виктор Тихонов – настоящая душа и голос команды СКА был добр.

– Ну, раз никто не хочет. Я готов! – добродушно сказал Тихонов. – Тяжелый матч был. По началу немногое получалось и у нас, и у них. Но хорошо, что мы забили свою одну шайбу. Второй период нам, конечно, не особо удался. Немного начали переигрывать смены. Чуть дисциплина хромала. Надо было меньше потерь делать, шайбу переводить к сопернику в зону. А мы много теряли, играли у нас. Надо и Шестеркина отметить: здорово играл, команду тащил. Он у нас большой молодец.

– Ковальчук забивает и забивает. Уже готов на Олимпиаду ехать?
– Все знают, что Илюха – дай ему чуть места – бросит и забьет. Очень хорошо, что у нас есть такой игрок в команде. Всегда можно на него положиться, чтобы он забил. Он делает свою работу, и к Олимпиаде точно готов.

– У Ильи Каблукова родился ребенок. Как будет проставляться?
– Ну вот вернется, спросим. Мы ему звонили всей командой, поздравляли! – на нехоккейной, но позитивной ноте закончил Тихонов.

Защитник СКА Артем Зуб в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Советского спорта» тоже был не очень доволен игрой.

– Второй период в игре с «Йокеритом» мы провалили. Хорошо, что собрались и удачно доиграли третий период, – вздохнул защитник. 

– Что все-таки случилось во втором? Вы проиграли по броскам 5:20.
– Думаю, мы начали играть не очень аккуратно. Переигрывали смены, теряли ненужные шайбы. 

 В прошлом матче Эли Толванен забил три шайбы в ворота минского «Динамо». Готовились к нему особенно?
– Смотрели видео и знали, что он классно бросает в большинстве. Но в этой встрече он играл почти постоянно без шайбы.  

СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию

Сергей Калинин: Широков забил – нормально!

Форвард СКА Сергей Калинин в этой игре результативных действий не совершил, но настроение у него все равно отличное.

– Во втором периоде немного упустили инициативу, мало владели шайбой, теряли ее, дали «Йокериту» бросать по воротам. В третьем хорошо перестроили игру, шайбы на себя принимали, старались бросать по воротам, нагружать вратаря.

В вашем звене как себя чувствовали?
– Поначалу было много сумбура, но тренер сказал, что надо успокоиться, играть в свою игру. В те моменты, когда мы выходили на лед, мы создавали много моментов. Ну, Широков забил – нормально (смеется).

Игорь Шестеркин в третьем матче сезона впервые сыграл за СКА – до этого в воротах стоял финн Микко Коскинен.

– Рядовой матч, ребята молодцы, выложились, ловили на себя очень много бросков. За это я им очень сильно благодарен.

В предсезонке громили «Йокерит». Сейчас это другая команда?
– Там все еще были под нагрузкой, сейчас из-под нагрузки вышли. В принципе, мы две равные команды, просто нам сегодня повезло больше.

Вы дважды были у фан-сектора, когда забрасывал СКА. Пугались выстрелов пушки? – спросили голкипера о новой традиции СКА. 
– А это пушка была? – улыбнулся вратарь. 

Вы настолько были увлечены игрой?
– Я весь в игре.

Матч

СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).

Место и дата

25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Жжешь ты сегодня!» Такого Знарка мы почти и не знаем (видео)«Жжешь ты сегодня!» Такого Знарка мы почти и не знаем (видео)Главный тренер СКА удивил добротой, а его коллега из «Йокерита» Юкка Ялонен подключился к перфомансу внезапной шуткой.Артем Зуб: Знали, что Толванен классно бросает в большинствеЗащитник СКА Артем Зуб в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).Эли Толванен: Не чувствую никакого давления после своего хет-трикаНападающий «Йокерита» Эли Толванен поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).Юкка Ялонен: Сложно ожидать, чтобы Толванен блистал в каждом матчеГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).Игорь Шестеркин: Благодарен ребятам, что ловили на себя очень много бросковВратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).
Главные новости
Футбол
«Халл Сити» – «Болтон». Онлайн
Хоккей
ЦСКА разгромил московское «Динамо», забросив шесть шайб
Футбол
«Анжи» дома переиграл «Уфу»
Хоккей
СКА всухую обыграл «Йокерит», Ковальчук забил в третьем матче подряд
Футбол
Эвертон Фелипе может перейти в «Спартак» на следующей неделе
Футбол
Юсупов сможет сыграть с «Зенитом»
Теннис
Шарапова в первом круге на US Open сыграет с Халеп
Футбол
Сергей Веденеев: В «Зените» обороняются все, чего не было при Виллаш-Боаше и Луческу
Футбол
Алексей Стрепетов: В «Зените» многовато аргентинцев
Бокс
Дмитрий Бивол: Мэйвезер вряд ли даст Макгрегору попасть по себе
все новости
Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика