«Ковальчук уже готов к Олимпиаде!». Игроки СКА хвалили форварда и вратаря

За три матча на неделе некоторые игроки СКА чуть устали общаться с журналистами, но Дацюк по-прежнему шутил, а Тихонов с радостью отвечал на вопросы.

Виктор Тихонов: Ковальчук уже готов к Олимпиаде!

Третий матч за неделю – стресс не только для физической формы хоккеистов. Общительных хоккеистов в команде не прибавляется, а те, кто обычно не отказывает проанализировать матч, уже говорить устали.

Капитан СКА Павел Дацюк проблемами журналистов не проникся.

– Что значит вам отказывают разговаривать?! Вы ж тут не на танцах! – в фирменном стиле пошутил Дацюк.

Зато Виктор Тихонов – настоящая душа и голос команды СКА был добр.

– Ну, раз никто не хочет. Я готов! – добродушно сказал Тихонов. – Тяжелый матч был. По началу немногое получалось и у нас, и у них. Но хорошо, что мы забили свою одну шайбу. Второй период нам, конечно, не особо удался. Немного начали переигрывать смены. Чуть дисциплина хромала. Надо было меньше потерь делать, шайбу переводить к сопернику в зону. А мы много теряли, играли у нас. Надо и Шестеркина отметить: здорово играл, команду тащил. Он у нас большой молодец.

– Ковальчук забивает и забивает. Уже готов на Олимпиаду ехать?

– Все знают, что Илюха – дай ему чуть места – бросит и забьет. Очень хорошо, что у нас есть такой игрок в команде. Всегда можно на него положиться, чтобы он забил. Он делает свою работу, и к Олимпиаде точно готов.

– У Ильи Каблукова родился ребенок. Как будет проставляться?

– Ну вот вернется, спросим. Мы ему звонили всей командой, поздравляли! – на нехоккейной, но позитивной ноте закончил Тихонов.

Защитник СКА Артем Зуб в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Советского спорта» тоже был не очень доволен игрой.

– Второй период в игре с «Йокеритом» мы провалили. Хорошо, что собрались и удачно доиграли третий период, – вздохнул защитник.

– Что все-таки случилось во втором? Вы проиграли по броскам 5:20.

– Думаю, мы начали играть не очень аккуратно. Переигрывали смены, теряли ненужные шайбы.

– В прошлом матче Эли Толванен забил три шайбы в ворота минского «Динамо». Готовились к нему особенно?

– Смотрели видео и знали, что он классно бросает в большинстве. Но в этой встрече он играл почти постоянно без шайбы.

СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию

Сергей Калинин: Широков забил – нормально!

Форвард СКА Сергей Калинин в этой игре результативных действий не совершил, но настроение у него все равно отличное.

– Во втором периоде немного упустили инициативу, мало владели шайбой, теряли ее, дали «Йокериту» бросать по воротам. В третьем хорошо перестроили игру, шайбы на себя принимали, старались бросать по воротам, нагружать вратаря.

– В вашем звене как себя чувствовали?

– Поначалу было много сумбура, но тренер сказал, что надо успокоиться, играть в свою игру. В те моменты, когда мы выходили на лед, мы создавали много моментов. Ну, Широков забил – нормально (смеется).

Игорь Шестеркин в третьем матче сезона впервые сыграл за СКА – до этого в воротах стоял финн Микко Коскинен.

– Рядовой матч, ребята молодцы, выложились, ловили на себя очень много бросков. За это я им очень сильно благодарен.

– В предсезонке громили «Йокерит». Сейчас это другая команда?

– Там все еще были под нагрузкой, сейчас из-под нагрузки вышли. В принципе, мы две равные команды, просто нам сегодня повезло больше.

– Вы дважды были у фан-сектора, когда забрасывал СКА. Пугались выстрелов пушки? – спросили голкипера о новой традиции СКА.

– А это пушка была? – улыбнулся вратарь.

– Вы настолько были увлечены игрой?

– Я весь в игре.