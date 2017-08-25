«Ковальчук уже готов к Олимпиаде!». Игроки СКА хвалили форварда и вратаря
За три матча на неделе некоторые игроки СКА чуть устали общаться с журналистами, но Дацюк по-прежнему шутил, а Тихонов с радостью отвечал на вопросы.
Виктор Тихонов: Ковальчук уже готов к Олимпиаде!
Третий матч за неделю – стресс не только для физической формы хоккеистов.
Общительных хоккеистов в команде не прибавляется, а те, кто обычно не
отказывает проанализировать матч, уже говорить устали.
Капитан СКА Павел Дацюк проблемами журналистов не проникся.
– Что значит вам отказывают разговаривать?! Вы ж тут не на танцах! – в
фирменном стиле пошутил Дацюк.
Зато Виктор Тихонов – настоящая душа и голос команды СКА был добр.
– Ну, раз никто не хочет. Я готов! – добродушно сказал Тихонов. – Тяжелый матч был. По началу немногое получалось и у нас, и у них. Но хорошо, что мы забили свою одну шайбу. Второй период нам, конечно, не особо удался. Немного начали переигрывать смены. Чуть дисциплина хромала. Надо было меньше потерь делать, шайбу переводить к сопернику в зону. А мы много теряли, играли у нас. Надо и Шестеркина отметить: здорово играл, команду тащил. Он у нас большой молодец.
– Ковальчук забивает и
забивает. Уже готов на Олимпиаду ехать?
– Все знают, что Илюха – дай ему чуть места – бросит и забьет. Очень хорошо, что у нас есть такой игрок в команде. Всегда можно на него положиться, чтобы он забил. Он делает свою работу, и к Олимпиаде точно готов.
– У Ильи Каблукова родился ребенок. Как будет проставляться?
– Ну вот вернется, спросим. Мы ему звонили всей командой, поздравляли! – на нехоккейной, но позитивной ноте закончил Тихонов.
Защитник СКА Артем Зуб в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Советского спорта» тоже был не очень доволен игрой.
– Второй период в игре с «Йокеритом» мы провалили. Хорошо, что собрались и удачно доиграли третий период, – вздохнул защитник.
– Что все-таки случилось во втором? Вы проиграли по броскам 5:20.
– Думаю, мы начали играть не очень аккуратно. Переигрывали смены, теряли ненужные шайбы.
– В прошлом матче Эли Толванен забил три шайбы в ворота минского «Динамо». Готовились к нему особенно?
– Смотрели видео и знали, что он классно бросает в большинстве. Но в этой встрече он играл почти постоянно без шайбы.
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Сергей Калинин: Широков забил – нормально!
Форвард СКА Сергей Калинин в этой игре результативных действий не совершил, но настроение у него все равно отличное.
– Во втором периоде немного упустили инициативу, мало владели шайбой, теряли ее, дали «Йокериту» бросать по воротам. В третьем хорошо перестроили игру, шайбы на себя принимали, старались бросать по воротам, нагружать вратаря.
– В вашем звене как себя чувствовали?
– Поначалу было много сумбура, но тренер сказал, что надо успокоиться, играть в свою игру. В те моменты, когда мы выходили на лед, мы создавали много моментов. Ну, Широков забил – нормально (смеется).
Игорь Шестеркин в третьем матче сезона впервые сыграл за СКА – до этого в воротах стоял финн Микко Коскинен.
– Рядовой матч, ребята молодцы, выложились, ловили на себя очень много бросков. За это я им очень сильно благодарен.
– В предсезонке громили «Йокерит». Сейчас это другая команда?
– Там все еще были под нагрузкой, сейчас из-под нагрузки вышли. В принципе, мы две равные команды, просто нам сегодня повезло больше.
– Вы дважды были у фан-сектора, когда забрасывал СКА. Пугались выстрелов пушки? – спросили голкипера о новой традиции СКА.
– А это пушка была? – улыбнулся вратарь.
– Вы настолько были увлечены игрой?
– Я весь в игре.
Пушка! Они заряжают пушку!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 25 августа 2017 г.
Зачем? А! Они будут стрелять!#СКАЙОК pic.twitter.com/fOpWDbNDfQ
Матч
СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция