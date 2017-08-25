«Краснодар»: куда уж хуже? Нет, хуже бывало!

Скамейка запасных "Краснодара" во время матча с "Црвеной Звездой" Фото: ФК «Краснодар»

Блогер Александр Дорский не согласен с оценками текущего положения дел в ФК «Краснодар», которое на страницах «Советского спорта» дали Николай Яременко и Алексей Андронов. С помощью фактов, цифр и графики он пытается убедить читателя в том, что дела в команде не так плохи, как может показаться.

Через пару дней российский чемпионат уйдет на первый в сезоне перерыв на матчи сборных. Топ-клубы первые семь матчей провели по-разному: кто-то почти не допускает потерь очков, даже обеспечив себе небольшой запас перед конкурентами, а кто-то плетется во второй половине таблицы. «Краснодар» никак не отнести ни к одной из групп: команда Игоря Шалимова пока идет пятой. Можно ли однозначно оценить старт краснодарцев?

Обычно «Краснодар» не слишком удачно входит в сезон. Если при Славолюбе Муслине 8 очков в сезоне-11/12 казались хорошим результатом для новичка премьер-лиги, то при Олеге Кононове ожидания от краснодарцев возросли, поэтому и максимальный показатель в 11 очков приравнивался к локальной неудаче.

Старт нынешнего сезона – лучший в истории краснодарцев.

Этим летом «Краснодар» набрал 12 очков, потерпев лишь одно поражение – в гостях от «Спартака». Однако если вспомнить, как команда Шалимова набирала очки, то оценка поменяется:

– победа в первом туре над строящимся «Рубином» («Нам очень повезло, что мы с ними сыграли сразу», – слова Шалимова после матча);

– победа над «Ахматом» в гостях с двумя результативным ошибками вратаря грозненцев Городова;

– домашние ничьи с «Уралом» и «Амкаром»;

– ничья в Ростове при очень среднем качестве игры «Краснодара».

Только победа над «Тосно» была довольно убедительной, но и команда Парфенова доставила краснодарцам проблемы в первом тайме. В чемпионате у «Краснодара» не было ни одного матча, в котором он бы был намного сильнее соперника (как во встречах с «Томью» и «Тереком» на старте прошлого сезона), да и первых играх с «Люнгбю» (по содержанию) и «Црвеной Звездой» (по результату) трудности у краснодарцев возникали.

Как и при Кононове, при Шалимове «Краснодар» больше других команд премьер-лиги делает акцент на атаки через центр. 35% краснодарцев проходят через левый фланг, 33% - через середину, 32% - через правый край. Эти цифры не сильно отличаются от показателей предыдущих сезонов (32% атак через центр в сезоне-16/17, 29% - в сезоне-15/16, 31% - в сезоне-14/15). Превосходство по проценту атак через середину у «Краснодара» в этом сезоне феноменально: «Спартак» и «Рубин» проводят через эту зону по 28% наступлений, остальные еще меньше.

При таком стиле игры краснодарцам необходимо наличие двух пасующих опорных полузащитников, а также умные открывания трио атакующих хавбеков между линиями (крайние игроки средней линии у «Краснодара» привычно сваливаются в полуфланги, освобождая зоны для подключений защитников). Против команд, которые в середине поля действуют недисциплинированно, у команды Шалимова не возникает больших проблем с доставкой мяча в финальную треть.

Такие передачи от Газинского и Каборе были наработаны еще при прошлом тренерском штабе, и в этой части Шалимов логично решил ничего не менять. Основные опорники краснодарцев вместе с Андреасом Гранквистом – лидеры команды по Packing с солидным отрывом от партнеров.

«Краснодар» – лучшая команда лиги по проценту владения мячом (59%, у «Зенита» – 58,3%), которая выполняет больше всех передач в среднем за матч (552,1, «Зенит» и ЦСКА – по 518), поэтому логично, что Газинский, Гранквист и Каборе входят в лидирующую группу по Packing среди всех игроков. Газинский после семи туров – 3, Гранквист – 4, Каборе – 5.

Мяч у «Краснодара» по-прежнему ходит неплохо, но все это происходит до подходов к чужой штрафной. По сравнению с прошлым сезоном у команды Шалимова выросли количество владений, длящихся больше 45 секунд (с 8 до 10), длительность голевых атак (с 17,6 секунд до 23,4), а также среднее количество передач в результативных атаках (с 6,2 до 8,4). Конечно, сравнение 7 и 30 матчей не совсем корректно, однако определенные выводы все же можно сделать уже сейчас. Сегодня краснодарцы гораздо реже идут на обострение, чем в предыдущие годы. В прошлом сезоне «Краснодар» разделил с «Зенитом» 1-е место по количеству острых передач в среднем за матч (по 24). Этим летом цифры намного хуже – всего 18 острых пасов и 4-е место по этому показателю вместе с «Динамо». Усилий одного Маурисио Перейры (31 острая передача, 17 точных, 3-е место в лиге) явно недостаточно.

Показательно, что «Краснодар» имеет очень большие проблемы с командами, использующих низкий оборонительный блок («Амкар», «Урал» в гостях), а также при перестановках у соперника по ходу матча (перевод Самедова в центр ближе к концу первого тайма). Худшей игрой в чемпионате для команды Шалимова стала встреча с пермяками, когда краснодарцы не могли подобраться к штрафной Артура Нигматуллина. Карта передач «Краснодара» в матче с «Амкаром» – конечно, не образец того, как не нужно владеть мячом, но и недалеко от него.

Почти все игроки, выходившие на флангах обороны, кроме Грицаенко, активно ходят вперед и по количеству единоборств в атаке заметно опережают коллег по амплуа из других клубов. Но подключения Петрова, Рамиреса и других также приводят лишь к перепасу с полузащитниками, к воротам соперника мяч не доставляется. По среднему количеству передач в штрафную за матч Рамирес (3,4) почти в два раза уступает Кришито (6), а также Чернову (5), Терехову (4,6), Альваресу (4,4) и Комбарову (3,8). Аналогичная ситуация у Петрова (2,4 передачи в штрафную за игру). Понятно, что это часть стиля «Краснодара», похожие цифры были и раньше, но в нынешних условиях команда Шалимова могла бы использовать передачи с флангов чаще.

Без нестандартных действий «Краснодар» будет и дальше играть дома вничью с командами из нижней половины таблицы.

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Конечно, на старте сезона краснодарцам не хватало Федора Смолова (хоть Иван Игнатьев и удачно дебютировал во взрослом футболе), но не менее важная фигура для команды Шалимова – Шарль Каборе. Игрок сборной Буркина-Фасо пропустил два матча в чемпионате (против «Рубина» и «Ростова») и две встречи Лиги Европы (домашние игры с «Люнгбю» и «Црвеной Звездой»). Во всех этих матчах в центре поля у «Краснодара» было неспокойно, а особенно чувствовалось отсутствие Каборе в Ростове.

Команда Кучука неожиданно (по признанию в перерыве Ильи Жигулева) на протяжении большей части первого тайма применяла высокий и слаженный прессинг, не давая игрокам «Краснодара» продвигать мяч на чужую половину. Газинский, который при отсутствии Каборе становится нижним центральным полузащитником, и сам Жигулев с выходом из-под давления своей команде помогали слабо. В условиях жесткого и слаженного прессинга краснодарцам сильно пригодилось бы умение Каборе укрыть мяч корпусом и развернуться лицом к воротам соперника. Шарля в прошлое воскресенье на поле не было, поэтому до перерыва «Краснодар» гораздо чаще, чем обычно использовал длинные передачи. Андрей Синицын в игре с Ростовом сделал 30 лонгболлов, тогда как его средний показатель по сезону – 20 длинных пасов.

Каборе не только хорош в игре под давлением и отборе (21 – лучший показатель в команде), но и лучше Газинского и Шишкина отрезает передачами защитников соперника. Это не слишком удивительно, если сравнить, сколько пасов опорники «Краснодара» отдают назад. Доля таких пасов у Каборе – 20,1% (66 из 328), у Шишкина – 32,1% (55 из 171), у Газинского – 32,8% (151 из 459). Логично, что и по Impect Шарль – один из лидеров «Краснодара».

В матче с «Амкаром» Каборе был заменен на 61-й минуте на Шишкина, и эта замена стала едва ли не решающей для исхода игры.

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После семи туров «Краснодар» неожиданно стал одной из худших команд премьер-лиги по количеству допущенных по своим воротам ударов с игры.

Конечно, удельный вес ударов соперников «Краснодара» не так высок, как у оппонентов «Спартака», но все равно достаточно серьезен. Сильно смущает и общее количество ударов по воротам краснодарцев с игры. В этом сезоне по воротам Синицына и Сафонова в среднем за игру наносится 12,4 удара с игры, а чемпионате-16/17 соперники «Краснодара» за матч били всего 7,8 раз.

По общему xGA без учета пенальти «Краснодар» после семи туров занимает 7-е место (6,57 NPxGA). Это примерно один уровень с «Ахматом» (6,49 NPxGA) и «Амкаром» (6,69 NPxGA). При этом со старта сезона у ворот «Краснодара» было создано 6 явных голевых моментов (3 – с игры, 2 – со стандартов, 1 – пенальти), из которых 3 было реализовано (Промес, Ароян, Гащенков).

Недоработки со стороны опорных полузащитников очевидны (пропущенные мячи от «Амкара», «Рубина»), но в начале сезона не меньше беспокоит форма центральных защитников. Мартынович и особенно Гранквист все чаще пускают мячи себе за спину, а на рывках белорус и швед никогда не были сильны. Усугубляется ситуация в моменты, когда Гранквист самостоятельно тащит мяч на чужую половину поля. Андреас иногда теряет мяч при обострении, а «Краснодар» нарывается на контратаку. «Амкар» только за первый тайм имел несколько неплохих возможностей получить численное большинство у штрафной краснодарцев, но этим не пользовался. Но это – 16-е место РФПЛ.

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Кроме рекордного количества очков после семи туров, есть еще кое-что хорошее.

Во-первых, после шести матчей «Краснодар» был лучшей командой лиги в прессинге. «Отбирали мяч на чужой половине поля. Показалось, что в этом плане мы правы, ведь проще пробежать 5 метров вперед при отборе, чем 60 метров назад в оборону», – сказал Игорь Шалимов после прошлогоднего домашнего матча с «Ниццей». Эта линия главного тренера сохраняется до сих пор.

В марте я рассказывал про Passes Allowed Per Defensive Action – метрику, изобретенную Колином Трейнером из StatsBomb для оценки прессинга. Формула этой модели следует из ее названия – количество допущенных передач на оборонительное действие. К таким действиям Трейнер относит попытки отборов (в том числе неудачные), перехваты и фолы. При этом по PPDA считаются только те действия, которые происходят не далее 40 метров от ворот обороняющейся команды.

По итогам шести туров «Краснодар» был лидером по PPDA. С большим отрывом. Об этом нам сообщил Никита Васюхин.



«Краснодар» и в два предыдущих сезона был лучшей командой России по PPDA, однако результат краснодарцев колебался от 6 до 6,8 допущенных передач. Сегодняшние цифры команды Шалимова (которые очевидно ухудшились после матча в Ростове) выглядят аномалией – лидеры по PPDA в АПЛ, бундеслиге и Ла Лиге имели показатели в районе 6,3-6,9 допущенных пасов на оборонительное действие. Конечно, PPDA «Краснодара» на дистанции ухудшится, но такой прессинг – одна из лучших черт, которые Шалимов привил команде.

Умеет реагировать на происходящее тренер краснодарцев и по ходу матчей. Замена Каборе на Перейру в перерыве матча с Тосно стала одним из лучших решений второго тура: начало атак было отдано Гранквисту и Газинскому (который не уходит так глубоко к центральным защитникам, как это делает Каборе), а «Краснодар» получил дополнительного игрока у финальной трети. Результат – победный гол Перейры уже через 13 минут после выхода на поле.

В игре с «Ростовом» Шалимов пошел на довольно оригинальное для РФПЛ решение при угловых Калачева с левого фланга (подачи, закрученные в сторону ворот). Мамаев отходил на положенные девять метров и мешал хавбеку ростовчан выполнить кросс на ближнюю штангу.

Дважды за первые 11 минут Мамаев прерывал навесы Калачева после угловых, при чем второй раз контратака «Краснодара» едва не закончилась голом после выхода Рамиреса (прекрасный подкат удался Паршивлюку). Интересно, что после того, как Мамаев во второй раз перехватил подачу Калачева, при угловых краснодарцев сам Тимофей начал занимать такую же позицию.

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Старт сезона в РФПЛ получился для «Краснодара» очень неоднозначным. Большое количество травм игроков стартового состава, долгий вход в игровой ритм у прежних лидеров (Мамаев), ничьи в домашних матчах с не самыми сильными соперниками.

Вчера краснодарцы проиграли «Црвене Звезде» и вылетели из еврокубков.

От этой встречи, возможно, зависело даже больше, чем простое попадание в групповой этап Лиги Европы. Теперь «Краснодар» может лишиться не только тренера, но и главной звезды, а также некоторых ролевых игроков (Подберезкин близок к переходу в «Спартак»).

Вероятно, уже после перерыва на матчи сборных клуб Сергея Галицкого будет совсем другим.

