«Ради меня отец продал «КАМАЗ». События пятого дня чемпионата мира по борьбе

Пятый, предпоследний, день чемпионата мира принес сборной России серебро и бронзу. Золотых медалей все еще нет.

ТУРЕЦКИЕ РОССИЯНЕ

После не самого удачного выступления в Париже «греко-римлян» и женщин, в пятницу в борьбу вступили вольники. Накануне турнира наставник сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев озвучил амбициозный план: минимум три золота. Даже невезение обрушившееся на сборную России Тедеева не смутило: накануне он выглядел человеком полностью уверенным в себе и своих борцах. На вопрос о готовности, ответил, что не сомневается в успехе, правда, не преминул упомянуть о божьей помощи.

Нашу команду в пятницу представляли призер чемпионата Европы-2017 Заур Угуев (57 кг), чемпион Европы-2016 Гаджимурад Рашидов (61), а также два дебютанта крупных турниров - Владислав Валиев (86) и Анзор Хизриев (125). Угуев неприятно удивил, уступив в первой же схватке индийцу, но остальные все-таки дошли до схваток за медали.

Одним из самых интригующих моментов дня стало мини-противостояние России и Турции. Помимо спортивной составляющей оно было интересно тем, что за соперников выступали два... россиянина. Валиеву противостоял турок Селим Яшар, он же ингуш Зелимхан Картоев, двукратный призер чемпионатов мира, серебряный медалист Рио-2016. Рашидов же встречался с трехкратным чемпионом Европы в составе сборной России тувинцем Опаном Сатом. Сменив спортивное гражданство, Сат выбрал себе весьма обязывающее имя — Чингизхан Эрдоган. Это примерно то же самое, если бы Виктор Ан при переезде в Россию стал Наполеоном Путиным.

Славные имя и фамилию Чингизхан Эрдоган не замарал, став в этом году чемпионом Турции, да и на чемпионате мира дошел до схваток за бронзу. Лишь в поединке с Рашидовым новоиспеченый турок выглядел неуверенно и заслуженно проиграл. Впрочем, в пятницу россиянину до финала достойно противостоять не мог никто. Даже серебряный призер Лондона-2012 и чемпион Рио-2016 Владимир Хинчегашвили (справедливости ради надо заметить, что эти победы были одержаны в категории 57 кг). Эта схватка была одной из самых ожидаемых на чемпионате мира. Как ни странно, поединок прошел под диктовку не опытного борца из Грузии, а 21-летнего россиянина и закончилась со сетом 5:0.

А вот в финале Рашидова как будто подменили. Правда, четыре с половиной минуты схватка с азербайджанцем Гаджи Алиевым шла на равных, а потом сказался опыт двукратного чемпион мира в этой категории — несколько результативных действий подряд завершившихся чистой победой.

РАШИДОВ: ПРИШЛОСЬ РИСКОВАТЬ

– В финале при равном счете 1:1 сил не было уже, - признался Гаджимурад. - Когда отдал четыре балла, пришлось рисковать — не важно как проигрывать, хотел победить.

– Вы сказали, что сил не было, но утром вы прошли всех соперников очень уверенно. Да и времени для отдыха было достаточно.

– Время было, но полностью восстановиться не получилось - к концу схватки очень устал. Думаю, если бы азербайджанец был в моей шкуре, если бы ему досталась моя «сетка», он бы до финала не дошел.

– Вес серьезно сгоняли перед турниром?

– Нет, килограммов пять, раньше больше 9-10 кг.

– Правда ли, что ваш отец продал «Камаз», чтобы вы могли тренироваться?

– Отец продал трактор, «Камаз», весь бизнес, чтобы я и брат могли ездить на сборы, были экипированы.

– Вернули ему деньги, когда стали зарабатывать борьбой?

– Для этого нужно выигрывать Олимпийские игры, – улыбается Рашидов. – А у меня пока серебро чемпионата мира — для российского борца это не очень хорошо, тем более, когда золота у команды нет.

ВАЛИЕВ: С СОПЕРНИКОМ ЖИВЕМ В ОДНОМ ДОМЕ

Победил своего соперника из Турции и Валиев. Кстати, в 1/8 финала в поединке против корейца Кима Владислав совершил мини-подвиг, сумев выиграть, уступая за две секунды до конца 4:7. Прием Валиева, совершенный с максимальной амплитудой, был оценен на четыре балла.

После победы в схватке за третье место с представляющим Азербайджан Александром Гостиевым Владислав разрыдался, не сумев сдержать чувств. Это были не слезы радости — слезы огорчения.

– Ехал сюда за другой медалью... – вздыхал российский борец. – Почему не получилось выиграть, не понимаю. Готовились хорошо, все было идеально, но... Надо еще больше тренироваться.

– Что не получилось в полуфинальной схватке с иранцем Язданичарой?

– Другого от него ожидал...

– А тренер не подсказал, что делать?

– Подсказывал, вроде бы я его понял, но... Ни одного прохода соперник не сделал, просто с ковра меня выталкивал.

– До этого была фантастическая схватка с корейцем.

– Да, две секунды оставалось. Очень разозлился на себя: столько работать и зря съездить на чемпионат мира. Успел провести прием.

– Абдулрашид Садулаев, который стал олимпийским чемпионом в этой категории, давал вам советы?

– Да, но, видимо, я его плохо слушал, – грустно улыбается Валиев. – Главный совет, который он дал, был такой: «Когда соперник видит российский флаг, он наполовину уже проиграл».

– Для Александра Гостиева из Азербайджана процент все-таки меньше.

– Да, он тоже осетин, мы в одном доме живем во Владикавказе, в разных подъездах. А Борис Макоев, который борется за Словакию, - мой близкий друг. Договорились с ним встретиться в финале. Он дошел, а я не смог...

Третий российский участник схваток за медали — тяжеловес Анзор Хизриев — уступил в бронзовом поединке Гено Петриашвили из Армении.