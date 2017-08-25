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Сто очков «на дорожку». Как сборная Россия обыграла финнов

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия - Финляндия
Россия - ФинляндияФото: РФБ

Наши баскетболисты провели последний контрольный матч в рамках подготовки к стартующему 31 августа чемпионату Европы. Россияне в Хельсинки одержали победу над сборной Финляндии - 100:91.

Напомним, что в первой из девяти контрольных встреч нынешнего лета соперниками россиян тоже были финны. Игра состоялась 4 августа совсем недалеко от Хельсинки, в Санкт-Петербурге, и также завершилась в пользу нашей сборной – 91:75. Круг замкнулся. Общий «подготовительный баланс» подопечных Сергея Базаревича: 5 побед (кроме финнов – над венграми, исландцами и немцами) и 4 поражения (от сборных Сербии, Польши, Израиля и Германии).

Набирать больше 90 очков нашим позволяли только финны. Но если три недели назад до чемпионата Европы было еще слишком далеко, чтобы делать какие-то выводы, то сегодня от статуса «генеральной репетиции» отвертеться было уже невозможно. Что же мы увидели?

Если следовать сухим фактам, то из 40 минут сборная России была в роли догоняющей только 47 секунд на 4 - 5-й минутах. В начале второй четверти наши оторвались на 11 очков, и все оставшееся время разница колебалась туда-сюда около отметки «+10». Максимум, чего удалось добиться хозяевам, это недолгие «-3» в конце первой половины, и «-4» под занавес третьего периода. В четвертом финнов так близко уже не подпускали.

БАСКЕТБОЛ «НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»

Базаревич предпочел стартовую пятерку с тремя защитниками: Хвостов, Кулагин-старший, Швед, Воронцевич, Мозгов. И в дальнейшем часто использовал легкий состав, в том числе - без центрового. В последней четверти Мозгов впервые вышел на паркет за три с небольшим минуты до финального свистка, когда все было уже ясно.

Объясняется это не только отсутствием мощных центровых в составе финнов, но и тактикой сборной России, которая сделал ставку на максимально острую и быструю игру. Наши старались как можно чаще бежать в контратаки, и, даже если соперника не получалось обогнать «ногами», все равно отдавали предпочтение не длинно-позиционному, а «раннему» нападению - с обыгрышами один на один и быстрой перепасовкой. Можно сказать, что россияне пытались играть, исходя из лимита на атаку не в 24 секунды, а в 15, если не меньше.

Когда получалось, это выглядело очень красиво. Особенно хорош в такой игре был Швед, все время опережавший своих опекунов «на пол-решения» и гармонично сочетавший индивидуальные действия с острыми передачами партнерам. Но получалось, конечно, не всегда. Все-таки сборная России в НБА еще пока не играет. Недаром только в первой четверти наши допустили 8 (!) потерь.

ТРИ ПРОБЕЖКИ МОЗГОВА

Ориентироваться в таком баскетболе труднее всего было нашим «высоким», а среди них - самому высокому. Тимофей Мозгов здорово поддерживал быстрые атаки, двигаясь без мяча, но стоило ему его получить, как начиналась «моментальная лотерея». Если наш центровой все-таки ловил мяч и доносил его до кольца, все заканчивалось благополучно, однако бывало и по-другому - включая три свистнутых Мозгову пробежки.

Зато наши очень часто бросали штрафные, причем бросали хорошо (включая Шведа, который прежде грешил промахами с линии): 32 из 37. И все же общее впечатление получилось двояким. Конечно, хочется верить, что сборная России в Стамбуле окончательно обернется этаким «европейским Голден Стэйт» и начнет накручивать одного соперника за другим в ураганном стиле «ж-жух налево – ж-жух направо», но, как писал Жванецкий, «что-то мешает нам поверить в ее латынь».

ПОСЛЕДНИМ «ЛИШНИМ» БУДЕТ ИЛЬНИЦКИЙ?

Может, это просто дурная привычка пессимиста, возникшая от провалов сборной на турнирах последних лет. А может и, наоборот: элементарный здравый смысл. Все-таки на ЧЕ команде Базаревича предстоят встречи с соперниками помощнее Финляндии. Напомню, что в нашей группе значатся Турция, Сербия, Латвия, Бельгия и Великобритания. Из шести сборных в плей-офф выходят четыре.

Первый матч на чемпионате наши проведут 1 сентября с турками. Окончательная заявка сборной на турнир еще не готова. Главный кандидат на роль последнего, триннадцатого «отцепленного» - Станислав Ильницкий. Правда, сегодня в Хельсинки он сыграл 18 секунд, на четыре больше Евгения Бабурина, а Владимир Ивлев не выходил на площадку вовсе. Но Ивлева Базаревич вряд ли решится оставить за бортом ЧЕ. Во-первых, на экстренный случай травмы Мозгова, а во-вторых, для соперников, с которыми на «жух-жух» не очень-то поставишь.

Товарищеский матч

Финляндия – Россия - 91:100 (17:22, 21:23, 23:26, 30:29)

Финляндия: Маркканен (26), Линдбом (11), Копонен (6+8 передач).

Россия: Швед (20), Воронцевич (17), Мозгов (14+9 подборов), Фридзон (12), Д.Кулагин (12), Курбанов (11), Зубков (7), Хвостов (5), Антонов (2), М.Кулагин (0), Бабурин (0), Ильницкий (0).

25 августа. Хельсинки.

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