Майоров: Не надо оправдывать интересами сборной поблажки для клубов-олигархов!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об участии сборной Кореи в Кубке Первого канала и поправке к регламенту КХЛ.

Сегодня ФХР официально объявила: сборная Кореи примет участие в декабрьском Кубке Первого канала, который пройдет в Москве. Таким образом, в московском турнире примет участие не четыре, а сразу шесть команд – Россия, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия и Корея.

- Поможет ли это нашей команде в подготовке к Олимпиаде?

- Со спортивной точки зрения, нам это, конечно, ничего не даст, - отвечает Борис Майоров. – Даже с учетом того, что летом корейцы оказывали серьезное сопротивление «Адмиралу» в контрольных матчах. Но, очевидно, что для подготовки к Олимпиаде участие в Евротуре нужно в первую очередь самим корейцам, а уж никак ни России или Канаде.

Но есть ведь и другие задачи. Если речь идет о том, чтобы накануне Зимних игр наладить тесные взаимоотношения с ее хозяевами, то это оправдано. Однако сам турнир из-за этого сильно раздувается. Сразу шесть команд вместо четырех! Я уже теперь и не знаю – какая формула у него будет. Старая не подойдет.

Для зрителя это как раз неплохо. Ведь любое новшество всегда привлекает внимание. А тут – экзотика! Сборная Кореи. Но, повторюсь, со спортивной точки зрения нам гораздо интереснее поединки с европейцами и канадцами.

- Кстати, в связи с подготовкой к Олимпиаде КХЛ разрешила клубам вывести за потолок зарплат двух игроков, вернувшихся из НХЛ и претендующих на место в сборной России. Оправдана ли такая реформа?

- По-моему, такая практика никуда не годится! Независимо от того, олимпийский сезон или нет. Если мы строим КХЛ по справедливому принципу и постоянно об этом официально заявляем… То никаких поблажек ни для кого быть не должно! Вот есть потолок зарплат – извольте под него укладываться. Сборная России и переходы из НХЛ в КХЛ тут совершенно не при чем. Вечно мы находим какие-то лазейки, чтоб кому-то что-то облегчить. Не надо этого делать! Все должны быть в абсолютно равных условиях.

Вот кому поможет это новое правило? «Спартаку» или «Нефтехимику» что ли? Нет, оно еще больше увеличит пропасть между олигархами и середняками. Даже «Динамо» уже от него ничего не выиграет.

И потом, ведь тот же ЦСКА, к примеру, подписывает игроков из НХЛ не только на олимпийский сезон. А сразу на три года. И следующим летом армейцы опять скажут: «Ну мы же ради сборной с ними контракты заключали…» Опять будем исключения из правила создавать. Причем, для самых сильных клубов.