«Губернатор, как там бакланы?» (видео)

Тема клюющих крышу питерского стадиона бакланов, вброшенная в общественное сознание вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным , не покидала болельщика целую неделю, о чем «Советский спорт» уже подробно рассказывал. Сегодня - надеемся, последняя порция народного творчества на тему орнитологии.

Баклан стал точкой отсчета в Питере. «Группа нам по клюву» - так оценивают шансы «Зенита» в Лиге Европы в твиттере:

группа нам по клюву... — Баклан Албина (@cynepnpocmoma) 25 августа 2017 г.

Кстати, вираж на матче «Зенита» в Лиге Европы «отжигал» не по-детски. Вот одна из речевок:





Если не разобрали слов - «Губернатор, как там бакланы?»

О судьбе бакланов переживают сердобольные граждане. «Ни один баклан не пострадал», – пишут они о том, как над стадионом прогремел салют в честь выхода в групповую стадию еврокубка.

Бакланы – везде. Разумеется, тренеру «Зенита» рвут штаны тоже только они:



Какой баклан порвал Манчини штаны?! — Lida Shevel (@tweet_lida) 24 августа 2017 г.

Бакланы, кстати, видимо, вполне себе настойчивые птицы. Если уж принялись клевать – доклюют. Весь первый тайм во время игры с «Утрехтом» все смотрели на крышу, которая перестала протекать, но в перерыве снова полило: намок разминавшийся в перерыве Лодыгин.