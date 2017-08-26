Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Торпедо
Футбол  Рубин- : -Тосно
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Арсенал Тула- : -Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Губернатор, как там бакланы?» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тема клюющих крышу питерского стадиона бакланов, вброшенная в общественное сознание вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным , не покидала болельщика целую неделю, о чем «Советский спорт» уже подробно рассказывал. Сегодня - надеемся, последняя порция народного творчества на тему орнитологии.

Баклан стал точкой отсчета в Питере. «Группа нам по клюву» - так оценивают шансы «Зенита» в Лиге Европы в твиттере:

Кстати, вираж на матче «Зенита» в Лиге Европы «отжигал» не по-детски. Вот одна из речевок:


Если не разобрали слов - «Губернатор, как там бакланы?»

О судьбе бакланов переживают сердобольные граждане. «Ни один баклан не пострадал», – пишут они о том, как над стадионом прогремел салют в честь выхода в групповую стадию еврокубка.

Бакланы – везде. Разумеется, тренеру «Зенита» рвут штаны тоже только они:

Бакланы, кстати, видимо, вполне себе настойчивые птицы. Если уж принялись клевать – доклюют. Весь первый тайм во время игры с «Утрехтом» все смотрели на крышу, которая перестала протекать, но в перерыве снова полило: намок разминавшийся в перерыве Лодыгин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Герасименко: Манчини дает понять Дзюбе, что он ему не нуженБывший футболист сборной России и киевского «Динамо» Алексей Герасименко прокомментировал победу «Зенита» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.Ригони впервые вызван в сборную АргентиныПолузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони получил вызов в сборную Аргентины.Юсупов сможет сыграть с «Зенитом»Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов сможет сыграть против «Зенита» в рамках 8-го тура РФПЛ.Сергей Веденеев: В «Зените» обороняются все, чего не было при Виллаш-Боаше и ЛуческуБывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления команды под руководством Роберто Манчини.Алексей Стрепетов: В «Зените» многовато аргентинцевБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления команды под руководством Роберто Манчини.
Футбол
Юсупов сможет сыграть с «Зенитом»
Теннис
Шарапова в первом круге на US Open сыграет с Халеп
Футбол
Сергей Веденеев: В «Зените» обороняются все, чего не было при Виллаш-Боаше и Луческу
Футбол
Алексей Стрепетов: В «Зените» многовато аргентинцев
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика