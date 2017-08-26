Главный русский трансфер лета, непонятный топ-матч сборной и усиление Каррере

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Зенит» и «Локо» способны на первое место в группе

«Локомотив» из второй корзины получил даже более простую группу, чем «Зенит» из первой. «Копенгаген», «Шериф» и «Злин» – компания, которую команда Семина должна проходить, даже если у Юрия Палыча вдруг перестанет получаться одновременно и внедрять молодежь, и побеждать. Главный тренер «Локо» уже пообещал, что команда будет играть от себя, то есть показывать силу.

Соперники «Локомотива» по Лиге Европы. Что мы о них знаем?

«Зениту» из второй корзины прилетел «Реал Сосьедад» – соперник сильный, но зенитовцам будет даже полезно встретить мощную команду отличающегося стиля. В «Русенборге» есть Никлас Бендтнер, «Вардар» впечатляюще выбил «Фенербахче» двумя победами. Каждый из оппонентов петербуржцев может быть опасен, хотя «Зенит» тоже точно постарается к осени рубиться первым номером и в Европе тоже.

Легенда Испании, клуб русского и «голые» фото. Главное о группе «Зенита» в ЛЕ

Наши команды начнут групповой этап 14 сентября на выезде: «Локо» – в Копенгагене, «Зенит» – в Скопье в «Вардаром».

Проблема «Краснодара» – не Шалимов

В жеребьевке вместо «Црвены Звезды», которой достался лондонский «Арсенал», мы ждали «Краснодар». Его там не оказалось, и автоматически после вылета клуба из еврокубка зазвучала тема отставки Игоря Шалимова.

«Краснодар» отреагировал быстро и сделал это лучшим способом: генеральный директор опубликовал на официальном сайте подробное заявление и убедил в нем, что увольнять Шалимова клуб не собирается. У «Краснодара» много нерешенных проблем: и игровых, и трансферных – в том числе по Федору Смолову, к тому же гендиректор прямо назвал неудачной работу селекционной службы. Но главный тренер – и это прозвучало весьма убедительно – не проблемная позиция по мнению клуба.

Куплю билет и назло кондуктору не поеду? Почему Галицкий выбирает таких тренеров

Сборная России сыграет с Аргентиной. Или нет

Самая странная ситуация дня: утром официальный сайт ФИФА сообщил, что сборная России откроет реконструированные «Лужники» товарищеским матчем со сборной Аргентины. Гендиректор «Зенита» Сергей Фурсенко успел предположить, что в этой игре на поле будет много футболистов его клуба и поделиться инсайдом о том, что в Аргентине теперь внимательно смотрят матчи «Зенита».

Через несколько часов глава РФПЛ Сергей Прядкин разочаровал: договоренности с аргентинцами еще нет, матч анонсировать пока рано. Российская сторона хочет сыграть со сборной Аргентины, но объявлять именно о таком открытии «Лужников» еще преждевременно. «Не знаю, откуда они эту игру взяли», – резюмировал Прядкин.

Переход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайпер

«Спартак» подпишет игрока «Краснодара»

Информация о переговорах «Спартака» с полузащитником «Краснодара» Вячеславом Подберезкиным появилась пару дней назад, теперь звучит и точная дата подписания контракта: 30 августа.

Подберезкин попал в расширенный состав, не прошел в окончательный и пропустил четыре последних матча «Краснодара»: в двух играх чемпионата он не вышел со скамейки, а в Лиге Европы не попадал в заявку.

Действительно ли это мощное усиление, особенно для Лиги чемпионов – вопрос, через несколько дней, судя по всему, появится повод поговорить об этом более подробно.

Удача ЦСКА и «Спартака», гений Кокорина и грусть «Краснодара» (видео)

В «Локо» едет лучший россиянин из-за границы

Самый стремительный трансферный сериал лета – переход Вячеслава Караваева, лучшего российского игрока из нероссийского чемпионата, в «Локомотив». Между тем, как чешские СМИ сообщили про желание Караваева вернуться в чемпионат России, и подтверждением высокой вероятности его перехода в «Локо» прошло полдня.

Спортивный директор и тренер «Спарты» Радослав Ковач подтвердил: кроме знакомого ему «Спартака», на лучшего игрока клуба претендует и «Локомотив». Причем вероятность трансфера к Юрию Семину, по словам Ковача, выше.

Главный тренер «Локо» пока не стал возможный переход комментировать, а чешские СМИ уточнили, что Караваев едет в РФПЛ в первую очередь не из-за привлекательной суммы в контракте, а ради попадания в сборную России на чемпионат мира.

Кого хочешь выбирай. Почему Вячеслав Караваев созрел для РФПЛ