Так ЦСКА «Динамо» не громил

Московские армейцы одержали самую крупную победу над бело-голубыми в российской истории – 6:1.

Теннисным счетом в дерби силовиков не удивить. Армейцы побеждали «Динамо» и 6:2 – дело было в 2001-м накануне женского праздника, и 6:3 – это в 2013-м при тренере Джоне Торчетти. Честность борьбы в первом из упомянутых матчей ставили под сомнение, соперники тогда боролись за выживание в суперлиге, но победа нужнее была красно-синим. А 6:3 вошли в историю благодаря хет-трику Николая Прохоркина. Одну из шайб он забил рукой, упав к тому же на вратаря Александра Еременко. Но судьи спорный гол легализовали.

Но 6:2 и 6:3 в хоккее – не разгром. Это вам не футбол, не матч Кубка УЕФА «Вердер» - «Спартак» 1987-го, в котором красно-белые не удержали московский комфортный перевес 4:1 и были биты 2:6, правда, в дополнительное время. Разгром в хоккее – это поражение с разницей не менее, чем в пять шайб.

Пришлось покопаться в памяти, чтобы вспомнить, когда ЦСКА громил «Динамо». В новой истории такого не случалось. Это бело-голубые иногда устраивали армейцам порку – 5:0 и 8:1 в сезоне-1992/93, а также 7:2 и 7:0 в чемпионате-2001/02. В обоих случаях ЦСКА переживал глубокий кризис. В первом случае – связанный с оттоком почти всего основного состава за границу, во втором – из-за раскола хоккейного клуба.

Последний же разгром динамовцев армейцами уходит корнями в советскую эпоху. Случилось это в январе 1987 года. Чемпионская команда Виктора Тихонова угостила вице-чемпионскую дружину Юрия Моисеева «теннисной баранкой» - 6:0.

Так что вчера ЦСКА под водительством Игоря Никитина вписал новую страницу в историю дерби силовиков.

Видели бы вы, какими глазами взирал на это избиение бывший генеральный директор динамовского клуба Андрей Сафронов. Не по телевизору, а из ложи «ВТБ Ледового дворца». Денег закрыть долги перед игроками и ареной у него как не было, так и нет. Большинство лидеров бело-голубых разъехалось кто куда. А заложниками ситуации стали вчерашние, пусть и честолюбивые дублеры. Верится, что эта армейская оплеуха не станет для них и молодого тренера Владимира Воробьева нокаутирующей. И снимет (хотя бы временно) давление на Никитина.