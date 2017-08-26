«Теперь цель – Олимпиада». Путь к успеху самой яркой и дерзкой звезды сезона

18-летний форвард Эли Толванен в интервью «Советскому спорту» рассказал об играх с братьями во дворе и американском этапе карьеры.

«Может, что-то сделаю для команды в честь хет-трика»

О хет-трике нападающего «Йокерита» в ворота минского «Динамо» было сказано очень много. Тем любопытнее было посмотреть, как финн проявит себя на фоне действующего обладателя Кубка Гагарина. И СКА мало что позволил Толванену. За 13 минут форвард бросил по воротам всего два раза. Ровно столько же результативных бросков на счету СКА, который и выиграл матч со счетом 2:0.

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К Толванену сейчас повышенное внимание, и молодой игрок воспринимает это спокойно. Даже после неудачного матча он пришел на разговор с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

– Можете назвать СКА пока самым серьезным соперником за всю вашу карьеру?

– Да, можно и так сказать. В их команде собрали хороших игроков, у некоторых есть опыт игры в НХЛ. В прошлом году они стали чемпионами КХЛ, так что СКА силен.

– Что не получилось у «Йокерита»?

– Мы провели хороший матч. Защита неплохо действовала, но получили много удалений, и СКА дважды реализовал большинство. Это был большой удар.

– После хет-трика в Минске вы стали самым обсуждаемым игроком в российском хоккее – если не в европейском. Вы это ощущаете?

– Это была лишь одна игра. Она получилась отличной и для меня, и для команды. Я не чувствую никакого давления.

– В «Йокерите» есть какие-нибудь традиции по поводу хет-триков?

– Не знаю. По статусу матч с «Динамо» был обычным. Но эту игру я точно запомню.

– Может, одноклубники просили проставиться?

– Нет-нет, – засмеялся Эли. – В команде все хорошо, здесь собран отличный состав. Возможно, придется что-то сделать для одноклубников и персонала.

«С братьями были упорные противостояния»

– Ваши братья Атте и Йоона тоже стали хоккеистами. Общались после игры в Минске?

– Мы просто обменялись сообщениями, не более. Они меня поздравили с прекрасной игрой, но полноценно не общались. Мы поговорим, когда я вернусь домой.

– Они и стали теми людьми, которые вдохновили вас заняться хоккеем?

– Конечно. Кроме них еще мой отец был хоккеистом. Мы с братьями очень часто играли во дворе. Они с отцом меня многому научили и помогли сформироваться как игроку. Поскольку я младше их, то считаю, что они сыграли самую большую роль в моей карьере.

– Атте – вратарь. Он обижался, когда вы ему забивали?

– Бывало. У нас были упорные противостояния. Всякий раз, когда я шел против него, он пытался остановить меня. Думаю, такие игры помогали мне и братьям прогрессировать. Повторюсь, братья стали важной частью моей карьеры. Надеюсь, они могут сказать то же самое и обо мне.

– Вы поехали в Америку в 2015 году – на два года позже, чем Атте. Его пример сыграл какую-то роль в вашем решении уехать в USHL (хоккейная лига США)?

– Я просто получил такую возможность. Мне было легко: это крутая лига с отличным уровнем хоккея. Там я получил толчок к развитию. В этой лиге хоккей похож на профессиональный, и все тренеры делают фантастическую работу. Игра в USHL – большой шаг в моей карьере. Этот этап я запомню на всю жизнь.

– Атте все еще играет в Америке, он выступает в NCAA. Надеется пробиться в НХЛ?

– Да, каждый мечтает попасть туда, в том числе и мой брат. NCAA – отличное место для развития карьеры. Оттуда много ребят переходят в НХЛ или хотя бы в АХЛ. Атте уже отыграл два сезона в этой лиге. Надеюсь, в этом году у него все получится, и некоторые скауты обратят на него внимание.

– Предложения из НХЛ у него уже были?

– Я точно не знаю.

«У меня не такая уж большая роль в команде»

– В межсезонье вы были лучшим бомбардиром «Йокерита». Рассчитывали, что это приведет к такому успешному старту в регулярном чемпионате?

– Мои первые товарищеские игры проходили хорошо, и это мне очень помогло. Всего мы сыграли семь матчей на предсезонке, и с каждой встречей мое звено прибавляло. Мы много работали на сборах, а сейчас должны показывать свою игру в регулярном чемпионате.

– Часто 18-летние игроки попадают в третье-четвертое звено. Ожидали, что вы с самого начала получите в команде такую значимую роль?

– Нет, у меня не такая большая роль в команде. Если ты плохо играешь – тебя посадят в запас. Пойдут дела хорошо – будет больше игрового времена.

– Летом у вас был план поступить в Бостонский колледж. Это означает, что вы не хотели сразу ехать в НХЛ, где вас задрафтовал «Нэшвилл»?

– Я мог бы играть за этот колледж, но меня туда не приняли. Самым лучшим решением на тот момент был переход в «Йокерит». Это отличная организация, тут работает прекрасный тренерский штаб. Переезд в Хельсинки – это хороший прыжок для карьеры. Так что я не думал о том, чтобы уже в этом сезоне играть за «Нэшвилл».

– Как клуб на это отреагировал?

– Не знаю, но считаю, что КХЛ – отличное место для меня, и игра здесь очень поможет моей карьере.

– Когда подписывали контракт с «Йокеритом», думали о возможности поездки на Олимпийские игры?

– Я особо не задумывался над этим. Да и не чувствую давления по этому поводу. Но разумеется, я ставлю такую цель: попадание на Олимпиаду.