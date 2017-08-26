Бюджет на неустойку. Микулик – о трансферной политике «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о трансферной политике «Спартака».

Евгений Серафимович Ловчев предложил тут Массимо Каррере привлечь в команду консультантом Олега Ивановича Романцева. Что, конечно, не лишено логики, поскольку Романцев – единственный из ныне живущих тренеров, который знает, как «Спартаку» удерживать чемпионство. Или, во всяком случае, знал.

Но одновременно из клуба просочилась очередная порция неоднозначной информации: Сергей Юрьевич Родионов заявил, что полный карт-бланш по трансферам главный тренер получил вовсе не за неделю до закрытия трансферного окна, а еще в мае, сразу по окончании «золотого» сезона. И это были полномочия, подтвержденные деньгами.

И в связи с этим сдается мне, что Каррере очень бы пригодился консультант другого несколько рода – тот, кто посоветовал бы, как грамотно облегчить клубный бюджет. Потому что Каррера – человек приезжий, и едва ли ему есть дело до того, что, например, в «Ростове» платят урывками, и есть, наверное, прямой смысл вступить в переговоры с кем-то из игроков, обыгрывавших «Баварию». Не Каррера, согласитесь, должен узнавать, что вся та команда состояла, по сути, из свободных агентов – Манчини же не сам разведывал, что Полоза с Ерохиным можно взять бесплатно, ему же кто-то доложил.

Многие годы футболисты из провинциальных команд готовы были в «Спартак» пешком издалека прийти – а сейчас у клуба есть такой манок, как Лига чемпионов – и почти нет плодов работы на внутреннем рынке! Каррера тут – эксперт неважный, ему бы со своей командой успеть за сезон разобраться было, да ближайшего соперника отследить. Но кто-то же должен был посоветовать: если нужно усиление на правой бровке – предложите на год контракт тому же Калачеву, он вам в каждой игре Зе Луишу и компании по нескольку раз в голову попадать будет.

Вы же покупали в «Амкаре» Джикию – и очень скоро получили лидера обороны, которого, правда, почему-то используют в режиме «эконом», хотя видно, что здоровья у человека –вагон. Вам нужен был Самедов – сумели же найти компромисс с «Локомотивом». Когда игрока зовут в «Спартак» – его агент звонит в клуб-продавец и начинает разговор с того, за какую команду его клиент болел с детства. Не отпустите – он ни себе, ни вам потом не простит, что мечта всей жизни не реализовалась. Поэтому – давайте договариваться.

И еще такой консультант должен был сразу объяснить тренеру главное наше правило: если не потратить выделенные средства, тебе же их больше никогда не дадут. Просили же не экономить, а обеспечить защиту титула и продвижение по Лиге чемпионов. Если, конечно, не хочешь кое-что оставить себе на неустойку...