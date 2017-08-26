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Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Своими ожиданиями от предстоящего боя поделился известный российский тренер Александр Зимин. Как и многие другие, он считает фаворитом Флойда, но при этом делает ряд оговорок. 

Конор Макгрегор уверен в том, что будущее - за «кроссоверными» поединками, сочетающими в себе спорт с элементами шоу-бизнеса. И что его бой с Мэйвезером лишь дает толчок данной тенденции.

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Но, разумеется, сам Конор Макгрегор настроен предельно оптимистично. Он убежден в том, что знает, как взломать защитный код Мэйвезера. Кроме того эпатажный ирландец - значительно моложе. 

А вот в том, что касается исхода битвы - большинство экспертов единодушны: скорее всего, Флойд просто поиздевается над соперником, который добровольно покинул свою территорию - мир смешанных единоборств. Так считают Майк Тайсон, Роберто Дюран, Дмитрий Бивол, Григорий Дрозд и многие другие.

Однако Тайсон Фьюри снова пошел против общественного мнения. «Цыганский король», недавно официально завершивший карьеру, полагает, что Конор победит нокаутом за 35 секунд.

Напомним, поединок пройдет по правилам бокса. А если Макгрегор сознательно их нарушит - его ожидают поистине драконовские штрафные санкции.

Как относиться к предстоящему событию? В боксерском сообществе нет единства мнений... В частности, Андре Уорд, Энтони Джошуа и Владимир Кличко не видят в организации боя Мэйвезер - Макгрегор ничего предосудительного (в самом деле, кому шел во вред подобный пиар), а вот Оскар де ла Хойя, Бернард Хопкинс, Леннокс Льюис и ряд других известных боксеров прошлого и настоящего убеждены в своей правоте.

По их мнению, Флойд Мэйвезер показал свое неуважение к боксу - ремеслу, которое сделало его миллиардером.

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Отметим, что гарантированный гонорар Флойда составляет 100 миллионов долларов США, а Конор заработает 30 миллионов. Впрочем, эти цифры - не окончательные. Оба бойцы еще получат определенные отчисления от телевидения.

Здравствуйте!

«Советский спорт» начинает текстовую трансляцию поединка между легендарным американским боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА из Ирландии Конором Макгрегором. Ориентировочное время начала поединка - 6:30 по Москве.

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