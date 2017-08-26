Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.
Своими ожиданиями от предстоящего боя поделился известный российский тренер Александр Зимин. Как и многие другие, он считает фаворитом Флойда, но при этом делает ряд оговорок.
Конор Макгрегор уверен в том, что будущее - за «кроссоверными» поединками, сочетающими в себе спорт с элементами шоу-бизнеса. И что его бой с Мэйвезером лишь дает толчок данной тенденции.
What a beautiful day in my Las Vegas.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 23 августа 2017 г.
Head to toe in @AugustxMcGregor life is good! pic.twitter.com/ttHzK6Zoba
На специальном «денежном» поясе WBC, который получит победитель сегодняшнего поединка, уместились 3360 бриллиантов.
The "Money" Belt!— UFC (@ufc) 23 августа 2017 г.
The winner of #MayweatherMcGregor will receive this belt on Saturday! pic.twitter.com/NU9bPD5oVP
PETA Slams The WBC Over Mayweather-McGregor "Money Belt" https://t.co/O3J1C8WX9y #boxing pic.twitter.com/EWFBHeSXNz— BoxingScene.com (@boxingscene) 25 августа 2017 г.
Одним из комментаторов боя на российском телевидении будет Хабиб Нурмагомедов. Звезда UFC из России, для которой с некоторых пор самым серьезным противником стал собственный вес.
Но, разумеется, сам Конор Макгрегор настроен предельно оптимистично. Он убежден в том, что знает, как взломать защитный код Мэйвезера. Кроме того эпатажный ирландец - значительно моложе.
Raising the Tri-colour with pride ☘️— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 августа 2017 г.
Thank you to all the fans who showed up at the weigh ins!
Tomorrow we go to war. pic.twitter.com/6w65a9AQ8E
А вот в том, что касается исхода битвы - большинство экспертов единодушны: скорее всего, Флойд просто поиздевается над соперником, который добровольно покинул свою территорию - мир смешанных единоборств. Так считают Майк Тайсон, Роберто Дюран, Дмитрий Бивол, Григорий Дрозд и многие другие.
#McGregorMayweather - Final face off. pic.twitter.com/Pvj0bbgE1y— Richard Conway (@richard_conway) 25 августа 2017 г.
Однако Тайсон Фьюри снова пошел против общественного мнения. «Цыганский король», недавно официально завершивший карьеру, полагает, что Конор победит нокаутом за 35 секунд.
Напомним, поединок пройдет по правилам бокса. А если Макгрегор сознательно их нарушит - его ожидают поистине драконовские штрафные санкции.
Как относиться к предстоящему событию? В боксерском сообществе нет единства мнений... В частности, Андре Уорд, Энтони Джошуа и Владимир Кличко не видят в организации боя Мэйвезер - Макгрегор ничего предосудительного (в самом деле, кому шел во вред подобный пиар), а вот Оскар де ла Хойя, Бернард Хопкинс, Леннокс Льюис и ряд других известных боксеров прошлого и настоящего убеждены в своей правоте.
De La Hoya Enraged: F*** You, Mayweather vs. McGregor! https://t.co/MiTofjvIwi #boxing pic.twitter.com/FrqYDz3fLe— BoxingScene.com (@boxingscene) 25 августа 2017 г.
По их мнению, Флойд Мэйвезер показал свое неуважение к боксу - ремеслу, которое сделало его миллиардером.
На официальной церемонии взвешивания в Лас-Вегасе Макгрегор оказался на 1,6 килограмма тяжелее соперника.
McGregor: Mayweather Looks Like Dogsh*t, Worst Shape I've Seen https://t.co/tpYSuxgWW3 #boxing pic.twitter.com/bFkHNWuAzj— BoxingScene.com (@boxingscene) 26 августа 2017 г.
Невероятно, но факт! По состоянию на 25 августа немалое количество билетов на бой все еще оставалось в свободной продаже.
Отметим, что гарантированный гонорар Флойда составляет 100 миллионов долларов США, а Конор заработает 30 миллионов. Впрочем, эти цифры - не окончательные. Оба бойцы еще получат определенные отчисления от телевидения.
Mayweather, McGregor Have Huge Guarantees For PPV Clash https://t.co/G3KXV0d4In #boxing pic.twitter.com/Kr1POL4i78— BoxingScene.com (@boxingscene) 26 августа 2017 г.
Здравствуйте!
«Советский спорт» начинает текстовую трансляцию поединка между легендарным американским боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА из Ирландии Конором Макгрегором. Ориентировочное время начала поединка - 6:30 по Москве.
Even though he's a boyhood Man Utd fan, if #McGregor beats #Mayweather he could owe Man Cityhttps://t.co/zinCWearTB #MayweatherVsMcGregor pic.twitter.com/UeXQsuzjeN— BBC Sport (@BBCSport) 25 августа 2017 г.