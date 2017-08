Мэйвезер против Макгрегора. Самый денежный и самый скандальный бой года. Онлайн

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

Своими ожиданиями от предстоящего боя поделился известный российский тренер Александр Зимин. Как и многие другие, он считает фаворитом Флойда, но при этом делает ряд оговорок.



Конор Макгрегор уверен в том, что будущее - за «кроссоверными» поединками, сочетающими в себе спорт с элементами шоу-бизнеса. И что его бой с Мэйвезером лишь дает толчок данной тенденции.

What a beautiful day in my Las Vegas.

Head to toe in @AugustxMcGregor life is good! pic.twitter.com/ttHzK6Zoba — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 23 августа 2017 г.

На специальном «денежном» поясе WBC, который получит победитель сегодняшнего поединка, уместились 3360 бриллиантов.

The "Money" Belt!



The winner of #MayweatherMcGregor will receive this belt on Saturday! pic.twitter.com/NU9bPD5oVP — UFC (@ufc) 23 августа 2017 г.

Одним из комментаторов боя на российском телевидении будет Хабиб Нурмагомедов. Звезда UFC из России, для которой с некоторых пор самым серьезным противником стал собственный вес.



Но, разумеется, сам Конор Макгрегор настроен предельно оптимистично. Он убежден в том, что знает, как взломать защитный код Мэйвезера. Кроме того эпатажный ирландец - значительно моложе.

Raising the Tri-colour with pride ☘️

Thank you to all the fans who showed up at the weigh ins!

Tomorrow we go to war. pic.twitter.com/6w65a9AQ8E — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 августа 2017 г.

А вот в том, что касается исхода битвы - большинство экспертов единодушны: скорее всего, Флойд просто поиздевается над соперником, который добровольно покинул свою территорию - мир смешанных единоборств. Так считают Майк Тайсон, Роберто Дюран, Дмитрий Бивол, Григорий Дрозд и многие другие.

Однако Тайсон Фьюри снова пошел против общественного мнения. «Цыганский король», недавно официально завершивший карьеру, полагает, что Конор победит нокаутом за 35 секунд.



Напомним, поединок пройдет по правилам бокса. А если Макгрегор сознательно их нарушит - его ожидают поистине драконовские штрафные санкции.



Как относиться к предстоящему событию? В боксерском сообществе нет единства мнений... В частности, Андре Уорд, Энтони Джошуа и Владимир Кличко не видят в организации боя Мэйвезер - Макгрегор ничего предосудительного (в самом деле, кому шел во вред подобный пиар), а вот Оскар де ла Хойя, Бернард Хопкинс, Леннокс Льюис и ряд других известных боксеров прошлого и настоящего убеждены в своей правоте.

По их мнению, Флойд Мэйвезер показал свое неуважение к боксу - ремеслу, которое сделало его миллиардером.



На официальной церемонии взвешивания в Лас-Вегасе Макгрегор оказался на 1,6 килограмма тяжелее соперника.

Невероятно, но факт! По состоянию на 25 августа немалое количество билетов на бой все еще оставалось в свободной продаже.



Отметим, что гарантированный гонорар Флойда составляет 100 миллионов долларов США, а Конор заработает 30 миллионов. Впрочем, эти цифры - не окончательные. Оба бойцы еще получат определенные отчисления от телевидения.

Здравствуйте!

«Советский спорт» начинает текстовую трансляцию поединка между легендарным американским боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА из Ирландии Конором Макгрегором. Ориентировочное время начала поединка - 6:30 по Москве.