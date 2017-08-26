Как «Спартаку» выжить на Дальнем Востоке?

В воскресенье чемпиону России предстоит непростой матч в Хабаровске с дебютантом премьер-лиги. «Советский спорт» вспоминает 8 предыдущих встреч красно-белых на Дальнем Востоке, где в пяти последних они одержали лишь одну победу.

16.06.1993

Чемпионат России

Владивосток

«Луч» – «Спартак» – 0:3

Самый первый поединок оказался для красно-белых и самым простым – это их единственная крупная победа на Дальнем Востоке. По набранным очкам в тот момент «Спартак» делил лишь вторую строчку с «Ротором», отставая от одноклубников из Владикавказа (19 против 20). Однако по потерянным был безоговорочным лидером: волгоградцы провели на 3 матча больше, владикавказцы – на 5.

Победу уже на 7-й минуте принес удар Андрея Пятницкого. Но, безусловно, главным событием стал гол Федора Черенкова, который впервые в российской истории отличился за «Спартак». В июле-октябре 1993 года великий полузащитник красно-белых забьет еще 8 мячей в чемпионате и Кубке страны.

20.06.1993

Чемпионат России

Находка

«Океан» – «Спартак» – 1:1

Впрочем, из той дальневосточной поездки спартаковцы вернулись не без потерь. Через 4 дня они провели куда более сложный поединок в Находке. В первом тайме счет открыл защитник хозяев Игорь Захаров, который со штрафного отправил мяч в «девятку» ворот Станислава Черчесова. В роли догоняющих красно-белые были 20 минут – пока в начале второй половины в контратаке счет не сравнял Николай Писарев.

13.07.2005

Кубок России, 1/16 финала

Находка

«Океан» – «Спартак» – 1:2

Последняя легкая «прогулка» спартаковцев на Дальний Восток. А все потому, что исход двухраундового противостояния был решен неделей раньше в Москве, где красно-белые забили 6 безответных мячей. В Находку «Спартак» отправился фактически вторым составом, однако это не помешало ему вновь добиться победы. Счет в дебюте игры открыл Никита Баженов. А решающий гол на свой счет записал нынешний полузащитник спартаковцев Александр Самедов, который из-за дисквалификации пропустит встречу в Хабаровске.

19.08.2006

Чемпионат России

Владивосток

«Луч-Энергия» – «Спартак» – 1:0

После 16 туров турнирную таблицу возглавляли ЦСКА и «Спартак», набравшие по 31 очку. И матчи 17-го тура во многом повлияли на судьбу чемпионата. ЦСКА, уступая дома нальчикскому «Спартаку», смог добиться волевой победы благодаря голам в концовке Жо и Вагнера Лав (2:1). А вот красно-белые, уступив во Владивостоке с минимальным счетом, больше ни разу не смогли догнать армейцев, которые завоевали третий чемпионский титул (спартаковцы ограничились серебром). Исход встречи решил гол Романа Монарева, который на 87-й минуте добил мяч в сетку ворот Войцеха Ковалевски. Примечательно, что этот форвард в сезонах-2001 и 2002 выступал за ЦСКА.

28.07.2007

Чемпионат России

Владивосток

«Луч-Энергия» – «Спартак» – 1:1

«Спартак», после 17 туров возглавлявший таблицу, упустил шанс увеличить отрыв от «Зенита» до 4 очков (он в тот же день дома добился лишь нулевой ничьей с «Амкаром»). Примечательно, что в итоге питерцы стали чемпионами, опередив красно-белых лишь на два очка. Причем спартаковцы выиграли обе очные встречи в чемпионате со счетом 3:1.

«Луч-Энергия» открыл счет уже на 9-й минуте – ворота гостей головой поразил Дмитрий Смирнов. «Спартак» отыгрался в начале второго тайма – это сделал Александр Прудников, который забил дальневосточникам и дома в первом круге. Это была пятая игра красно-белых в премьер-лиге под руководством Станислава Черчесова, и они впервые не смогли добиться победы.

16.11.2008

Чемпионат России

Владивосток

«Луч-Энергия» – «Спартак» – 2:2

За два тура до финиша у «Луча-Энергии» оставались лишь теоретические шансы на сохранение прописки в премьер-лиге (которую он в итоге покинул). Правда, для спартаковцев, которых возглавлял Михаэль Лаудруп, игра не имела принципиального значения – они занимали лишь 7-е место и ни на что не претендовали. Уже на 4-й минуте Александр Павленко вывел гостей вперед. Однако во втором тайме хозяева забили два мяча. Спас красно-белых от поражения Кристиан Майдана, сравнявший счет на 89-й минуте. Это был последний (из трех) гол аргентинского полузащитника в чемпионатах России.

23.09.2014

Кубок России, 1/16 финала

Комсомольск-на-Амуре

«Смена» – «Спартак» – 0:1

Спартаковцы вышли на поле в Комсомольске-на-Амуре менее, чем через трое суток после тяжелейшего домашнего матча с «Тереком»: лишь на 91-й минуте красно-белых от поражения спас Хосе Мануэль Хурадо (1:1). На Дальний Восток не полетели многие игроки основного состава, а победу в середине первого тайма гостям принес гол Павла Яковлева – последний за 6 неполных сезонов в «Спартаке».

21.09.2016

Кубок России, 1/16 финала

Хабаровск

«СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 1:0

Исторический матч: именно в Хабаровске Массимо Каррера потерпел первое поражение в России. До этого под его руководством «Спартак» в 6 матчах премьер-лиги набрал 16 очков из 18 возможных (единственная осечка – 1:1 в Казани с «Рубином») и возглавлял таблицу чемпионата. Состав гостей был далек от оптимального, а единственный мяч на 58-й минуте забил полузащитник «СКА-Хабаровска» Владислав Никифоров. Выход на замену в первой половине второго тайма трех лидеров (Квинси Промес, Зе Луиш и Роман Зобнин) не смог повлиять на результат. А через 4 дня «Спартак» впервые проиграл при Каррере и в чемпионате – 0:1 на своем поле «Уфе». Та неудача так и осталась единственной домашней в прошлом сезоне – остальные 14 матчей на «Открытие Арене» красно-белые выиграли.