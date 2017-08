Предсезонный решафл: кто куда?

Уже успели отгреметь фанфары The International, и даже самые запоздалые аналитики уже закончили рассматривать под микроскопом каждую минуту мирового первенства. Теперь взгляды фанатов и специалистов прикованы к трансферному рынку — перед новым сезоном многим командам может понадобиться «встряска» в виде изменений в составе. «Советский спорт» разбирался, кто улучшит ростер на старте сезона и получит преимущество на первом этапе гонки за TI8.



Вообще, стоит отметить, что рынок пока находится в замороженном состоянии. Обычно команды «подгоняют» непосредственно из Valve, но в этом году разработчики игры до сих пор не определились с границами трансферного окна. Организациям это только на руку — опасающиеся ошибок при формировании ростера функционеры явно не будут спешить с анонсом. Да, Valve сейчас проделывают огромную работу по созданию сезонного расписания, но им точно стоит поспешить — квалификации на первые major-турниры запланированы на сентябрь, который начнется уже через неделю. Еще не открытое трансферное окно скоро нужно будет закрывать; пока же у нас в руках минимум информации и огромное количество самых разных слухов.



Без изменений

Впрочем, не все коллективы заинтересованы грядущими анонсами Valve; несколько команд приняли решение сохранить состав и получили возможность спокойно отдохнуть перед подготовкой к сезону. Прежде всего, свою пятерку не будут менять в Team Liquid — после такой яркой победы это неудивительно. Не рискнули разрывать только что подписанные контракты и Virtus.Pro; российская команда явно готова проанализировать свои ошибки и вместе двигаться дальше.





Будут держаться вместе и игроки TnC; хоть в этом году коллектив и не смог обыграть OG, остановившись на топ-12, в рамках региона филиппинцы показывают очень яркую игру и способны в сезоне 2017/18 выйти на новый уровень. Странным на этом фоне выглядит разве что прощание с тренером Мюриэль Хюизман, которая проявляла себя явно не с худшей стороны.



Стоит отметить, что все спокойно и на европейской сцене — несмотря на то, что mousesports и Singularity не смогли пройти на The International, греческий и польский коллективы продолжат выступления в тех же составах, хотя последние вновь потеряли организацию и вернули старое название Lets’s Do It!

Кроме того, несколько команд еще официально не подтвердили состав, но с большой вероятностью останутся вместе — это российские Vega Squadron и Team Empire, HR, призеры TI7 из Китая NewBee и LFY, а также малоизвестные участники квалификаций к The International — 4p5 и Midas Club.



Новые гении

Из тех, кто наверняка будет менять состав, больше всего внимания приковано к Evil Geniuses. Вариантов масса — кто-то не верит в связку саппортов, кто-то вспоминает «круговорот Arteezy» (в Secret как раз освободилась позиция керри). Все это — на фоне слухов о втором составе и возвращении легендарных ppd и Fear, которые ныне занимают в EG руководящие должности.



Чаще всего инсайдеры склоняются к уходу из команды шведского саппорта zai, который может отправиться обратно в Team Secret.На его место многие специалисты уверенно ставят MiSeRy, оставшегося без команды после распада Planet Odd. Инсайдеры также рассматривают возвращение на пятую позицию Fear. Оба игрока способны повести за собой яркий коллектив и найти лучшее применение каждому из талантливых исполнителей — именно этого, по мнению многих, «злым гениям» на TI7 как раз не хватило.





Место керри при возможности может занять бывший тиммейт MiSeRy Роман «Resolut1on» Фоминок — сейчас украинца называют самым востребованным свободным агентом, и его появление в одной из лучших команд мира удивления вызвать не должно.



Что же касается ppd, все чаще мелькает информация о том, что Питер в очередной раз будет собирать команду с нуля. В прошлый раз ему удалось привлечь в свой стак WanteD таких профессионалов, как QO и Chessie, и аутсайдером важнейшей квалификации на Dota 2 Asia Championships команда не оказалась. Неизвестный инсайдер, который уже угадал состав Fnatic, сообщает, что в новый сквад Питера Дагера могут войти такие игроки, как Pajkatt и CC&C.



Мидер для OG

У четырехкратных чемпионов Major задач намного меньше — всего одна. Было логично, что команду покинул критикуемый специалистами и публикой Анатам Фан. В течение всего сезона OG удавалось закрыть проблемную позицию, однако после неудачи на The International столь нужное решение было принято — причем, в отличие от других организаций, коллектив Таля Айзика кота в мешке таить не стал и сразу объявил об изменениях.



В качестве самого популярного варианта для OG называют того же Resolut1on — по признаниям Романа, играть под руководством такого капитана, как Fly, он бы очень хотел. Единственное, что может смутить болельщиков — перспектива смена позиции, но стоит припомнить, что профессиональную карьеру украинский керри начинал именно на центральной линии. На возможность подобного трансфера.





Что же касается ana, новую команду ему искать не придется.— молодой австралиец принял решение сделать перерыв на год и вернуться к учебе. Логично, что после не столь удачного перфоманса команды уровня OG вряд ли бы заинтересовались услугами Анатана, а такая пауза вполне может пойти на пользу; пример вернувшегося zai можно повторить.



Secretные материалы

Не стал тянуть с решениями и опытный Клемент Иванов. Логично, что помимо самого Puppey в коллективе остались яркие соло-исполнители YapzOr и MidOne. Команде понадобятся новые керри и хардлайнер, и никто не сомневается, что опытный эстонец найдет самых талантливых ребят. Пока в воздухе висят слишком много разных имен: от датчанина Ace до EG.Arteezy, от FATA до Resolut1on.





Впрочем, главным вопросом все-таки остается игровая стратегия коллектива. В прошлом сезоне некоторые драфты Клемента Иванова вызывали удивление, а его влияние на ход самой игры значительно уменьшилось. Упор на личный скилл MidOne работал, как показала практика, не всегда, и команде придется серьезно потрудиться именно над командным взаимодействием.



Пат для Natus Vincere

Еще одной интригой этого лета остается новый состав «рожденных побеждать». Первоначально в Сети появилась информация о том, что коллектив покинут два легионера — Pajkatt и Biver, которая позже подтвердилась. Задача скаутов казалась не такой сложной: подобрать новых исполнителей, при этом обязанности капитана переходили к SoNNeikO.



Однако все оказалось не так просто — СЕО организации в интервью признался, что СНГ-игроки не верят в Dendi, оттого найти подходящих игроков в Natus Vincere не так просто. Даже молодой керри .Ark на одном из форумов негодовал после тестовых игр, обещая себе больше не иметь дел с «рожденными побеждать». Пошли слухи о том, что Dendi может сменить позицию или вообще не окажется в новом составе Natus Vincere.





Смуту посеяло и интервью Pajkatt на TI7: швед признался, что SoNNeikO предпочитает активные перемещения по карте, что, как мы знаем, не так подходит стилю Dendi. В таком случае вряд ли две замены изменят ситуацию кардинально, и менеджмент не исключает варианта ротации состава по ходу сезона. Кто войдет в новый ростер и как долго он продержится — пока у болельщиков Natus Vincere больше вопросов, чем ответов.



С миру по нитке

В целом можно сказать, что Natus Vincere — едва ли не главные ньюсмейкеры этого решафла в СНГ. Virtus.pro, Vega Squadron и Team Empire наверняка примут решение сохранить составы, хотя стоит отметить, что в Интернете появились слухи о переменах в стане «всадников».



Новые составы должны представить не столь популярные организации — Team Spirit, Effect, M19 и Double Dimension. Так, «драконы» уже отправили керри и саппорта в запас, а M19 разошлись со своим капитаном. Пока сказать, сможет ли какая-то из этих команд составить конкуренцию СНГ-топу, довольно сложно, но текущая информация о вариациях ростера вряд ли сможет кого-то удивить. По крайней мере, на первый взгляд.





Тем временем в Северной Америке, в отличие от той же Европы, вновь глобальные перестановки. Ни одна из команд Нового Света не сохранит составы перед новым сезоном — два человека покинули coL, распались Cloud 9, близки к дисбанду Digital Chaos. По слухам, игроки продолжают начатую DeMoN и 1437 миграцию в SEA-регион, а их места уже спешат занять талантливые представители Южной Америки. К примеру, 16-летний участник TI7, перуанец Timado уже вступил в переговоры с несколькими организациями, а hFn из SG-esports готов составить ему компанию, перебравшись в США.



Пока команды всего мира еще размышляют о перестановках, в Юго-Восточной Азии почти все серьезные коллективы уже закончили формирование составов. Ярко выражена тенденция к приглашению западных игроков — так, Fnatic усилили костяк сразу двумя профессионалами из C9 (Envy и pieliedie) и Xcalibur, обычно остающимся в тени. WG.Unity вообще сделали ставку на российского капитана sQreen, а индийская организация пригласила датчанина Noia. Впрочем, есть и исключения — TnC сохранили свой состав, а Clutch Gamers и Execration не рискнули звать игроков из других регионов и собрали полностью азиатские составы.





Самой загадочной пока остается китайская сцена. Спустя десять дней после завершения The International из Поднебесной до сих пор не приходит никакой информации — а ведь максималисты из Народной республики вполне могут довести до дисбанда даже финалистов чемпионата мира NewBee. Восток — дело тонкое, да и спешить в отсутствие информации от Valve эти ребята точно не станут.