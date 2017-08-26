«Мне не до бокса». Сергей Ковалев завершает карьеру?
«Советский спорт» – о сенсационном заявлении бывшего чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.
«Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры», — сказал Ковалев сегодня утром.
Честно говоря, российский профессиональный бокс никогда не находился в авангарде мирового спорта. Были проблески. Яркие и запоминающиеся. Но последние два года для российских боксеров обернулись непрекращающимся кошмаром.
Экс-чемпионы мира Эдуард
Трояновский, Федор Чудинов, Руслан Проводников, Евгений Градович и Давид Аванесян были разгромлены. Умар Саламов неожиданно проиграл в Австралии. Артур Бетербиев не может получить титульный бой из-за своего
промоутера. Максим Власов – из-за
отсутствия промоутера. Денис Шафиков
третий раз неудачно сходил за титулом. Про Александра Поветкина было сказано много раз.
По факту у России осталось два действующих чемпиона мира: Мурат Гассиев и Денис Лебедев. Но по сути, только Гассиев, потому что только крючкотворство позволило Лебедеву сохранить пояс WBA. А сколько останется после окончания Суперсерии?
И в такой момент о завершении карьеры объявляет лучший
российский боксер последних лет Сергей
Ковалев. Честно говоря, такое развитие событий ожидалось. По многим
причинам. Еще после второго поражения Ковалева от Андре Уорда, я говорил и
писал о том, как бы такая неудача не
надломила Сергея психологически. Надломила. Теперь Ковалев не хочет думать о боксе.
И что хуже, телеканал HBO больше не заинтересован в нем. По контракту остался один бой.
HBO
сам организовал и спланировал два поединка Ковалева и Уорда – двух сильнейших полутяжей,
а возможно и боксеров современности. Нельзя было придумать что-то круче. Но
оказалось, что зрительский интерес был чуть выше нуля. Ковалев ничего не
заработал, и потерял три пояса. Зачем HBO нужен 34-летний боксер без титулов, который даже в поединке
со своим главным соперником не может собрать достойную аудиторию для продаж
трансляций? С кем его сводить? Американцам не нужны бои двух россиянин или россиянина с украинцем.
Финансового смысла нет. И едва ли в США Сергей найдет своего «Андрея Рябинского», который будет вкладывать деньги в проект, не приносящий прибыли.
К тому же, помните кадр перед вторым поединком с Уордом Ковалев сам себе тейпировал руки, и примерял подушку? Ковалев не научился доверять своей команде и долго нес груз всей подготовки к боям на себе. Груз придавил, а люди, которым он бы мог доверять, не появились.
Если раньше Сергей кричал о том, как он сокрушит и Уорда и Адониса Стивенсона, теперь он молчит. Даже, кажется, именно он будет их избегать. Уорд – лучший боксер мира, а у Стивенсона в левой руке заложен динамит. Если небьющий Уорд потряс Ковалева во втором бою, что же сделает ударный канадский нокаутер?
Ковалев говорит про отсутствие дат. Но дата есть – 25 ноября. И практически никто не сомневается, что его соперником станет кубинец Салливан Баррера.
Но Сергей ведет себя так, будто в этом ровном счетом никак не заинтересован. В этом году ему исполнилось 34 года. Он уже ветеран. Чтобы вернуть все чемпионские регалии, ему не хватит ни времени, ни здоровья. И завершив карьеру, он будет по своему прав. Лучше сделать это на два года раньше, чем на пять минут позже.