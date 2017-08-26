Валерий Рейнгольд: «Спартак» разорвет «СКА-Хабаровск»
Бывший нападающий «Спартак» Валерий Рейнгольд считает, что красно-белые разгромят «СКА- Хабаровск» в матче 8-го тура РФПЛ.
Напомним, что матч пройдет в воскресенье. Начало в 11:00 мск.
– Скажу такую вещь, может она немного крамольная. «Спартак» в Хабаровске разорвет СКА.
– Почему?
– Начнем с того, что «Спартак» на три головы сильнее: по классу, по мастерству. У «Спартака» было футбольное затмение. Все искали причину, что с командой случилось. Ничего. Команда играла до тех пор, пока были силы и бегали ноги. На 15-20-й минуте второго тайма команда впадала в стопор, вставала. И именно в этот момент «Спартак» «раздевали» ЦСКА, «Локомотив» и московское «Динамо».
Если силы набрать, «Спартак» будет тем, каким мы видели его в прошлом сезоне: дисциплинированным и надежным. Резервы есть. Я верю в «Спартак». Я уверен, что спартаковцы «разорвут» «СКА-Хабаровск». «Спартак» обязан обыграть такого соперника с большим преимуществом. Но если москвичи сыграют вничью или проиграют… Не знаю, стоит ли мне вообще говорить о футболе. Наверное, надо будет отказывать от всех интервью, потому что я ничего не понимаю.
– А перелет?
– Ну, и что перелет? У «Спартака» много специалистов, опытных людей в тренерском штабе. Значит, надо правильно спланировать поездку. Лучший вариант, лететь в день игры.
Другое дело, если с вылетом не угадают. Будет очень плохо. Футболисты будут спать в игре, а это никуда не годится.
– Массимо Каррера
работает главным тренером только второй сезон. Опыта хватит?
– У него есть помощник – Роман Пилипчук. За что он деньги получает?
– В России он толком
не играл и не тренировал.
– Понимаю, но он знает российские нюансы. Он должен подсказать. Что тут особенного? Никакой хитрости. Нужно сказать: «В один день прилетаем и играем». Улетать можно как угодно. Главное, избежать акклиматизации.
Матч
Место и дата
27 августа 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
– Но самым интересным
матчем тура можно назвать встречу «Зенита» и «Ростова». Ростовчане могут
отобрать очки у питерцев?
– Конечно. Хотя «Ростов» играет в простой деревенский футбол, с которым тяжело бороться. Но я не понимаю, во что играет «Зенит». Геннадий Орлов постоянно нахваливает команду. За что? «Зенит» показывает футбол, который абсолютно неконкурентоспособен в Европе. Неужели не видно?
«Зениту» будет очень тяжело играть с «Ростовом». Чтобы вскрыть такую оборону нужно иметь не только сильную линию нападения, но и характер. «Ростов» просто так очки не отдаст. Не знаю, забьют ли ростовчане, но ничья для них будет хорошим результатом, а «Зенит» ждет тяжелая игра.
– «Ростов» продал
многих игроков. Остался без главного тренера. За счет чего команда держится
наверху турнирной таблице?
– «Ростов» играет по принципу, которому их приучил Курбан Бердыев. Его схема. «Ростов» играет очень просто. Жестко встречает соперника. Контактная игра. Нет простора. Команда хорошо готова, раз они успевают.
Да, многих отдали, но это не сказывается. Впечатление, что «Ростов» почему-то стал даже надежнее. Команда не стала слабее. Выглядит очень прилично.
Матч
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция