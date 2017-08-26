Валерий Рейнгольд: «Спартак» разорвет «СКА-Хабаровск»

Бывший нападающий «Спартак» Валерий Рейнгольд считает, что красно-белые разгромят «СКА- Хабаровск» в матче 8-го тура РФПЛ.

Напомним, что матч пройдет в воскресенье. Начало в 11:00 мск.

– Скажу такую вещь, может она немного крамольная. «Спартак» в Хабаровске разорвет СКА.

– Почему?

– Начнем с того, что «Спартак» на три головы сильнее: по классу, по мастерству. У «Спартака» было футбольное затмение. Все искали причину, что с командой случилось. Ничего. Команда играла до тех пор, пока были силы и бегали ноги. На 15-20-й минуте второго тайма команда впадала в стопор, вставала. И именно в этот момент «Спартак» «раздевали» ЦСКА, «Локомотив» и московское «Динамо».

Если силы набрать, «Спартак» будет тем, каким мы видели его в прошлом сезоне: дисциплинированным и надежным. Резервы есть. Я верю в «Спартак». Я уверен, что спартаковцы «разорвут» «СКА-Хабаровск». «Спартак» обязан обыграть такого соперника с большим преимуществом. Но если москвичи сыграют вничью или проиграют… Не знаю, стоит ли мне вообще говорить о футболе. Наверное, надо будет отказывать от всех интервью, потому что я ничего не понимаю.

– А перелет?

– Ну, и что перелет? У «Спартака» много специалистов, опытных людей в тренерском штабе. Значит, надо правильно спланировать поездку. Лучший вариант, лететь в день игры.

Другое дело, если с вылетом не угадают. Будет очень плохо. Футболисты будут спать в игре, а это никуда не годится.

– Массимо Каррера работает главным тренером только второй сезон. Опыта хватит?

– У него есть помощник – Роман Пилипчук. За что он деньги получает?

– В России он толком не играл и не тренировал.

– Понимаю, но он знает российские нюансы. Он должен подсказать. Что тут особенного? Никакой хитрости. Нужно сказать: «В один день прилетаем и играем». Улетать можно как угодно. Главное, избежать акклиматизации.

– Но самым интересным матчем тура можно назвать встречу «Зенита» и «Ростова». Ростовчане могут отобрать очки у питерцев?

– Конечно. Хотя «Ростов» играет в простой деревенский футбол, с которым тяжело бороться. Но я не понимаю, во что играет «Зенит». Геннадий Орлов постоянно нахваливает команду. За что? «Зенит» показывает футбол, который абсолютно неконкурентоспособен в Европе. Неужели не видно?

«Зениту» будет очень тяжело играть с «Ростовом». Чтобы вскрыть такую оборону нужно иметь не только сильную линию нападения, но и характер. «Ростов» просто так очки не отдаст. Не знаю, забьют ли ростовчане, но ничья для них будет хорошим результатом, а «Зенит» ждет тяжелая игра.

– «Ростов» продал многих игроков. Остался без главного тренера. За счет чего команда держится наверху турнирной таблице?

– «Ростов» играет по принципу, которому их приучил Курбан Бердыев. Его схема. «Ростов» играет очень просто. Жестко встречает соперника. Контактная игра. Нет простора. Команда хорошо готова, раз они успевают.