Лукавый календарь от КХЛ. СКА заранее пытаются сделать чемпионом «регулярки»

Составители календаря Континентальной хоккейной лиги, который многие уже на этой неделе вырезали из «Советского спорта» и повесили на стенку (вот его электронная версия), каждый год, отвечая на критику, дают одно простое объяснение: мы составляем календарь так, чтобы не страдали интересы сборной, клубов и болельщиков. В этом году календарь составлен так, что критических стрел будет по ходу сезона выпущено не меньше, чем обычно. Разбираемся с совершенно очевидными «косяками».

Сначала с общеизвестных фактов – с тем, чтобы к ним уже по ходу текста больше не возвращаться. Играть по 82 матча в регулярном сезоне, как в НХЛ, наши клубы неспособны. Может, и были бы способны. Наша «регулярка» завершается, по сути, в самый разгар сезона – в феврале. А финал плей-офф заканчивается не в июне, как в сильнейшей хоккейной лиге мира, а в первой половине апреля. И если на нелепые тренировочные этапы Еврохоккейтура в некоторых случаях КХЛ не прерывается (хотя иногда и прерывается), то ради второсортного турнира под названием «Чемпионат мира по хоккею» сезон завершается на два месяца раньше заокеанского образца для подражания.

Разумеется, Олимпиада (уровень которой будет на этот раз еще ниже, чем у ежегодных чемпионатов мира – туда хоть кто-то из НХЛ приезжает) тоже потребует немаленькой паузы. В итоге мы имеем не 82 матча у каждой команды, а всего 56.

Это, кстати, не просто игра с цифрами – это к вопросу о бизнесе. Больше матчей – больше сборы у владельцев команд. Но, видимо, бизнес – не основное в нашем хоккее. Уж точно не главное.

По вопросам бизнеса и количества игр пока поставим точку. И перейдем к самому календарю. Тут обнаруживается немало удивительного.

Два круга, когда играют все со всеми по два раза – это 52 тура. Это уж чересчур мало. Поэтому обычно принципиальные (и примерно равные) соперники проводили еще по паре встреч друг с другом. Ясно, что «Ак Барс» – «Салават» или СКА – ЦСКА всегда будет суперафишей. Сыграть четыре очных матча в сезоне куда как круче, чем два! Сейчас у нас в лиге не 28, а 27 команд. То есть для 56 туров каждый получит по паре принципиальных соперников! И что вы думаете? После стартовой встречи армейцев Питера и Москвы нас ждут еще три противостояния? Вовсе нет! Еще одна игра – и точка! Если, конечно, по дороге к Кубку Гагарина, то есть уже в плей-офф не пересекутся…

И теперь посмотрим, с кем играются эти дополнительные матчи. ЦСКА достались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», с которыми еще надо попотеть (хотя последние сейчас обескровлены, но за попадание в плей-офф бороться будут). А вот питерский СКА проведет матчи… внимание! Всего-навсего – с «Йокеритом» и «Спартаком». Пусть не обидятся болельщики финской и красно-белой-команд, но равными их питерцам точно сегодня не назовешь. Можно вообще уверенно говорить про гандикап чуть ли не в +12 очков у СКА по сравнению с ЦСКА.

Вопрос даже не в том, что теперь не только судьи (по мнению многих экспертов) свистят в пользу армейцев, но и составители календаря заботятся об их менее проблемном пути к победе. Проблема в другом.

Еще раз повторим тезис, которым нас вечно пытается успокоить КХЛ: составители календаря делают его в интересах сборной, клубов и болельщиков. Разберемся, так ли это не на уровне заявлений.

СКА и ЦСКА – одни из главных фаворитов сезона, их противостояние носит принципиальный характер уже не первый сезон, все без исключения игры по-настоящему зрелищны. Почему никто не подумал об этом?

Болельщик проиграет в любом случае. ЦСКА полные трибуны собирает только на матч со СКА.

Дальше. Есть, как нас уверяет руководство лиги и руководство спортивного телеканала, нейтральные болельщики. Так зачем дважды вычеркивать хоккейную классику из своего расписания?

То есть и болельщики, и клубы страдают. Остается еще сборная. Хотя, конечно, интересы сборной – это вообще эфемерная и не понятная вещь. Представьте себе каких-нибудь боссов НХЛ, которые будут говорит о том, что главное для них – интересы сборной. Точнее, сборных. В НХЛ их две. У нас так и вовсе – шесть. Но и со сборной КХЛ ведет себя не очень-то последовательно. Ясно, что ЦСКА и СКА – это отдельная история. В КХЛ есть эти две команды плюс 25 остальных. Это как в Испании футбольной: «Реал», «Барса», а потом уже все остальные. Так почему бы игрокам сборной не оттачивать мастерство не в играх против «Нефтехимика», а в противостоянии с игроками топ-уровня?

Или в борьбе за чемпионство СКА уже все средства хороши?