Командор Карадениз и прагматичный «Рубин». «Тосно» проиграл в Казани

«Рубин» добыл классическую победу в стиле Бердыева, забив гол в первом тайме и засушив игру во втором.

Возможное прощание

Ну наконец-то! Это последний тур и последний матч перед закрытием трансферного окна. В большей степени это относится, конечно, к «Рубину». Понять, что происходит в клубе, до конца пока не может даже сам Курбан Бердыев. Кто уходит? А кто остаётся? К счастью, после перерыва, в следующем туре, эти проблемы волновать команду уже не будут.

Большая часть игроков на возможную продажу в заявке у «Рубина» отсутствовали. По разным причинам. Кто-то травмирован, а кто-то просто Бердыеву и не нужен. Однако, в основе, впервые в сезоне, вышел Лестьенн. Но это,скорее, было из-за необходимости, ведь травму получил Жемалетдинов, завоевавший себе место в составе в последних матчах. Уже стандартно вышли Набиуллин и Оздоев, которых в последнее время активно сватают в «Спартак».

Кто знает, вдруг это был последний матч игроков за клуб?

Жизнь без Жонатаса

«Рубин», традиционно против заведомо более слабого соперника, начинал игру с прессинга, больше владел мячом и пытался взломать оборону «Тосно». Но получалось так себе. Во многом, из-за не совсем еще понятной ситуации с позицией центрального нападающего. Защитники часто делали забросы на чужую половину поля, но за мяч особо некому было зацепиться. Жонатас уехал, с Азмуном, который опять остался в запасе, происходит непонятно что, а Каннуников, восстановившийся от травмы, еще не совсем в оптимальной форме.

Однако, очень хороший момент получилось создать с углового. Набиуллин с правого фланга хорошо подал на дальнюю штангу, куда совсем один, неприкрытый, прибежал Лестьенн. Практически пустые ворота, забивай не хочу. Но мяч подло попал малость шокированному бельгийцу в колено и отскочил куда-то в сторону. Вообще, Лестьенн играл неплохо, был заметен, брал на себя атаку, хорошо открывался и вообще старался, то ли из-за желания остаться в клубе, то ли наоборот. Но ему постоянно чего-то не хватало. Остроты, агрессии, но при этом, и более холодной головы.

Но был же еще и Карадениз, гениально и очень воодушевлённо проводящий начало сезона. Ветеран понял, что командовать парадом вновь придётся ему, и вновь решил исход эпизода. Карадениз визуально легко зацепился за мяч, выиграв единоборство после заброса Бауэра, и тут же отдал на свободного вбегающего Каннуникова, который спокойно забил гол, несмотря на то, что по началу выглядел не очень убедительно (видео гола).

Во втором тайме вместо Лестьенна, так и не сделавшего чего-то эффективного, вышел Азмун. Кстати, он подстригся. Может быть, показывать свою лучшую игру иранцу мешали волосы? Увы, нет. После перерыва «Рубин» перешёл на чисто контратакующую модель игры и сидел большую часть времени в обороне. Азмун вновь не смог себя проявить.Самым запоминающимся моментом можно назвать его выход в контратаку, когда он не решился обострить и обыграть защитника, а отдал мяч назад. Ну и не совсем оправданная жёлтая.

Замена Азмуна на Сорокина, после того, как тот сыграл всего 20 минут, стала неожиданностью. Сперва показалось, что это чисто тренерское решение, что Бердыев был недоволен игроком. Азмун шёл на скамейку с недовольным лицом. Однако, потом выяснилось, что всё дело в мышечной травме игрока, и замену попросил он сам. Наверное, это и есть главная причина его неудач в последнее время. Иначе, как объяснить, почему игрок вдруг перестал показывать свой уровень?

Заменой Азмуна Бердыев окончательно засушил всё что можно. За 7 минут до этого он поменял Карадениза на Цакташа. В атаке остался один Канунников, совсем отрезанный от мяча. Тем не менее, победить «Рубину» это не помешало.

«Тосно» может

Казалось, еще совсем недавно «Тосно» болтался где-то в ПФЛ и обыгрывал «Спартак» Карпина в Кубке России. Теперь это довольно крепкая команда, неплохо выступающая в РФПЛ, особенно для дебютанта. Там есть интересные футболисты, которые даже вызвались в сборную. Да, клуб ожидаемо не взял очки у «Уфы», «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, хотя и смотрелся против них неплохо, зато сенсационно и вполне по делу обыграл «Локомотив». В общем, это не «Анжи» и есть все шансы, что «Тосно» в РФПЛ задержится.

В матче с «Рубином» гости были аутсайдером и ожидаемо больше, особенно в первом тайме, сидели в обороне, но делали это неплохо. «Тосно» отбивал большую часть атак казанцев и быстро опускался в защиту, как только кто-то из центральных полузащитников «Рубина» получал мяч и пытался организовать атаку. Недостаток класса и скорости гости компенсировали жёсткостью, которой в игре было хоть отбавляй. То несколько раз столкнутся Набиуллин и Дудиев, то в центре поля свалят Канунникова, то Кудряшов и Гранат сцепятся с Дугаличем, то Казаев въедет в Карадениза, из-за чего тому чуть не понадобились носилки,

Однако, к концу первого тайма «Тосно» стал куда активнее добегать до чужой штрафной и создал пару моментов. Дудиев прорвался по правому флангу и подал на голову Казаева. Попади он в створ, Рыжиков, наверное, был бы бессилен. Но он не попал. Чуть позже, Кудряшов снёс всё того же Казаева в штрафной, но пенальти судья не поставил.

К началу второго тайма Дмитрий Парфенов сделал сразу же две замены, в надежде изменить игру, а «Тосно» продолжил тенденции конца первого тайма и шёл в атаку. Хорошо цеплялся за мячи Заболотный. Команды поменялись ролями и уже большую часть второго тайма атаковали гости. Почему? Просто «Рубин» решил не рисковать, сам отдал мяч и сел в оборону, в надежде на контратаку. И взломать эту оборону игрокам «Тосно» так и не удалось. Не получилось даже создать похожий по опасности момент, который был у Казаева. Просто ничего. Да и темп игры заметно снизился.

Характерный и показательный момент случился под конец игры, когда Марков из выгодной позиции ударил слабо и прямо в Рыжикова. У гостей просто кончились силы. Но стоит отдать «Тосно» должное. Они проиграли, но вновь провели неплохую игру с сильным соперником. Очков нет, но зато есть ценный опыт, который поможет команде в её дальнейшем прогрессе.

А что «Рубин»? Команда решила сыграть прагматично, истинно по Бердыевски засушила игру, сэкономила немного сил, но тем не менее, добилась результата, взяла очки и ушла на небольшой перерыв с достаточно удовлетворительным, по словам самого Бердыева, результатом.

Одно можно сказать точно – к матчу со «Спартаком» «Рубин» подойдёт еще более понятной командой.