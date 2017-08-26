Трещали борта, летали зубы – как шли к финалу молодежные команды на Кубке мира

В субботу в Екатеринбурге определились финалисты седьмого Кубка мира среди молодежных клубных команд. Ими стали «Красная армия» (Россия) и «Модо» (Швеция). В воскресенье, 27 августа они встретятся в финальном матче, чтобы определить победителя турнира. За бронзу поборются между собой клубы «Тршинец» (Чехия) и «Снежные барсы» (Казахстан).

Кубок мира среди молодежных клубных команд в этом году встречают Екатеринбург и Верхняя Пышма. В турнире принимают участие 8 команд из европейских стран - Швеции, Чехии, Казахстана, Финляндии, Латвии, Швейцарии и России. Клубы из Северной Америки в этом году из-за большого числа травмированных игроков не смогли принять участия в первенстве.

Прошедшие игры группового этапа выявили сильнейших: в полуфинал вышли все команды группы B. Причем, шведский «Модо» одержал при этом лишь одну победу, обыграв в буллитной серии, к большому сожалению болельщиков из Екатеринбурга, местный «Авто», который в итоге занял пятое место.

Игры полуфинала оказались довольно предсказуемыми. На игру с чешским «Трщинцем» армейцы выходили явными фаворитами и подтвердили свой статус. Уверенная победа 5:1. Дубль у Павла Подлубошнова, заброшенные шайбы у Артема Чмыхова, Даниила Лобанова и Игоря Мясищева. В составе чешской команды отметился Гжегож Радзенцяк.

Матч между шведами и казахами получился значительно зрелищней за счет упорной борьбы при примерно равных силах и предсказуем только тем, что победителя заранее было не определить. Первый период второго полуфинала прошел под диктовку шведов. И хоть Барсы и пытались совершать вылазки к воротам соперника, успехом они не увенчались. А вот назревавший гол «Модо» вырвался наружу на 16-й минуте Оскар Петтерссон поборолся за воротами и отдал пас на летевшего на пятачок Тобиас Острем. А под занавес периода молодой «Кутейкин» Себастьян Вальфридссон мощным щелчком от синей линии поразил ворота казахской команды. 2:0. Но такое положение дел только подогрело желание Барсов. Во втором периоде они смогли сравнять счет: сначала Самат Данияр, а потом и Кирилл Балдин помогли своей команде установить равенство. В третьем периоде команды еще раз обменялись голами (Антон Градин («Модо»), Артур Гатиятов («Снежные барсы»). Финалиста выявила седьмая заброшенная шайба в исполнении Николаса Мюллера. 4:3 – «Модо» поборется за Кубок мира.

Несмотря, на то что играет молодежь, страсти иногда разгорались нешуточные: разрезался лед, трещали борта, летали клюшки и…зубы! Никита Попугаев из «Красной армии» даже успел поймать рукой свой выбитый зуб и продемонстрировать его судье!

Конечно, наибольшее количество болельщиков на трибунах собирался на матчи Авто. Но другие команды тоже не остались без поддержки. Поболеть за них приехали самые преданные поклонники – друзья и родители.

Отцу игрока шведского «Модо» Николаса Мюллера Кристиану пришлось добираться до столицы Урала с приключениями. Он летел в Россию через Стамбул, но из-за отсутствия визы пришлось поворачивать обратно и срочно оформлять ее. Но дело того стоило – заброшенную шайбу в исполнении сына он увидел. А вот бабушке форварда «Снежных барсов» Кирилла Балдина добраться до арены недолго – она живет в Екатеринбурге и поддерживает казахскую команду, куда ее внук уехал играть: «Конечно волновались за него, но раз уж выбрали на драфте, нужно ехать, - как заправский эксперт рассуждает Галина Павловна. –Пусть играет. Были варианты и за океан поехать, но мы решили, что нужно развиваться тут. Отпустили пока только в Казахстан, не дальше».

Хоккейная атмосфера на арене в Екатеринбурге присутствует: болельщики скандируют речовки, девушки из группы поддержки из периода в период поражают публику яркими нарядами и зажигательными танцами, а в холле «на ура» идет торговля лосем Автиком - талисманом основной команды хозяев турнира, которого иностранные любители хоккея с удовольствием забирают себе на память. Останется в памяти у шведов, чехов, швейцарцев и финнов и слова популярной песни «Между нами тает лед», которой их научили коллеги из России. А у кого действительно растает лед и кто поднимет над головой Кубок узнаем уже совсем скоро – завтра во время финального матча Кубка мира среди молодежных клубных команд.