Внимание, «Зенит»: последний разгром был от «Ростова»

Перед центральным матчем 8-го тура «Советский спорт» представляет 10 фактов о противостоянии двух клубов, входящих в тройку лидеров.

1

В российской истории их соперничество началось с четырех побед тогда еще «Ростсельмаша» – в 1992 и 1996 годах (мячи 7:1). «Зенит» впервые смог обыграть ростовчан только с шестой попытки – в гостях 18 октября 1997 года (3:2).

2

В то же время чаще всего питерцы в чемпионатах России выигрывали у двух клубов – «Ростсельмаша»/»Ростова» и «Крыльев Советов» (по 22 раза в 42 матчах). Но при этом чаще уступали самарцам, чем ростовчанам (12 проигрышей против 11).

3

В РФПЛ беспроигрышная серия «Зенита» насчитывает уже 10 матчей. За это время питерский клуб одержал 9 побед (единственная осечка – 1:1 в гостях с «Уралом») и забил 22 гола. Домашняя победная серия составляет 4 встречи (мячи 12:2). Причем в двух последних «Зенит» разгромил своих соперников – «Спартак» (5:1) и «Терек» (4:0).

4

«Ростов» никому не проигрывает в 5 последних турах (4 победы и домашняя нулевая ничья с «Краснодаром»), в течение которых он выиграл все 3 гостевые встречи (1:0 у «Амкара» и «Анжи», 4:1 у «Уфы»). Любопытно, что за весь прошлый чемпионат дончане одержали лишь две выездные победы. Такой успешной гостевой серии у ростовчан не было со второй половины сезона-2013/14. Тогда они смогли выиграть 5 встреч кряду на полях соперников (с общим счетом 12:2). В том числе – у «Зенита» в Санкт-Петербурге (2:0).

5

Та победа, одержанная 22 ноября 2013 года, является для «Ростова» единственной гостевой над «Зенитом» за последние 13 лет. А, начиная с 2007 года, питерцы на своем поле выиграли у ростовчан все 8 оставшихся матчей (мячи 24:3!). И четырежды побеждали соперника с крупным счетом.

6

В чемпионатах России-2014/15 и 2015/16 все 4 матча между этими клубами завершились разгромами. Сначала «Зенит» забил 11 (!) безответных мячей – 5:0 в Ростове-на-Дону и дважды 3:0 на своем поле. Однако 24 апреля 2016 года уже ростовчане дома забили три безответных мяча.

7

Именно в той встрече «Зенит» потерпел свое последнее крупное поражение в РФПЛ. С тех пор в 42 матчах он уступил всего 5 раз и исключительно в один мяч: в гостях – «Тереку», «Краснодару», «Спартаку» (всем – 1:2) и «Амкару» (0:1), дома – тем же грозненцам (0:1), у которых в нынешнем сезоне взял убедительный реванш.

8

По пропущенным мячам «Зенит» и «Ростов» являются лидерами РФПЛ-2017/18 (лишь по 3). Клубный рекорд питерцев – два пропущенных гола в 7 первых матчах сезона-2010, по итогам которого они стали чемпионами. Ростовчане же свой лучший результат повторили. В чемпионате-1997 «Ростсельмаш» после 7 туров также пропустил 3 гола и даже был единоличным лидером, но в итоге финишировал лишь 13-м из 18 команд.

9

Три последних мяча ростовчан в этом противостоянии забили игроки, нынче выступающие за «Зенит». Разгром питерцев в апреле 2016 года довершил Александр Ерохин. А в третьем туре прошлого чемпионата в Санкт-Петербурге Дмитрий Полоз оформил дубль в стартовые 14 минут, что, впрочем, не спасло гостей от поражения (2:3). Последняя очная встреча 3 декабря прошлого года в Ростове-на-Дону завершилась нулевой ничьей.

10

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук 6 раз встречался с «Зенитом» в чемпионатах России и ни разу не добился победы. Правда, если уступал, то только с перевесом в один мяч. В сезоне-2012/13 «Кубань» добилась домашней ничьей (2:2). В следующем чемпионате «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге (1:2) и сыграл вничью в Москве (1:1). Наконец, в сезоне-2014/15 Кучук успел сыграть с питерским клубом трижды: с одинаковым счетом 0:1 проиграл с «Локо» (дома) и с «Кубанью» (в гостях), а в Краснодаре впервые не позволил отличиться питерцам, завершив встречу нулевой ничьей. Тем не менее, его команды не могут забить «Зениту» уже 284 минуты подряд.