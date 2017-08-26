«Зенит», бойся Палыча! «Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в сезоне

«Локомотив» на своем поле обыграл «Урал» (2:1). О том, почему у железнодорожников все будет хорошо – в репортаже «Советского спорта».

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ «ЧЕЛСИ»

Увидев протокол и 11 стартовых игроков «Локомотива», стало ясно – Юрий Семин пересмотрел АПЛ. А именно – матчи лондонского «Челси». В прошлом и этом сезоне Антонио Конте практикует схему с тремя центральными защитниками и двумя десятками. Формация действительно дает результат, если индивидуальный класс плеймейкеров и латералей весьма высок.

Сказать, что братья Миранчуки – это Азар и Виллиан, а Мозес и Алонсо ну точно Игнатьев и Рыбус нельзя. Позиционно все это смахивает на «Челси», но объему проделанной работы, по отточенности внутрикомандных механизмов – конечно же нет. Правда, и РФПЛ далеко не чемпионат Англии. Однако есть аналогия, которую все-таки можно провести – Игорь Денисов, не по уровню мастерства конечно, но весьма похож на Канте. А что, оба цепные псы, одни из лучших в лиге. У каждого нет проблем с пасом, а в атаку они подключаются исключительно вторым темпом.

Жаль, в заявке на матч с «Уралом» не оказалось новобранца Эдера, но это вопрос времени. Конечно же посмотреть на португальца в деле хотели и журналисты, и болельщики, и тренерский штаб. В том же «Челси» на острие раньше играл Коста, теперь умный Мората. А у «Локо» пока Фарфан. Ну ничего, скоро все изменится.

«УРАЛ» НЕПОБЕДИМ?

Одна из главных интриг субботнего матча в Черкизове – проиграет ли «Урал» впервые в сезоне. Пока «шмели» вместе с «Зенитом» ни разу никому не уступили. И это во встречах с не самыми слабыми соперниками. Тут и одноклассники, и ребята постарше: «Ростов» (1:1), «Динамо» (1:0), «Уфа» (1:1) и даже ЦСКА (0:0) с «Зенитом» (1:1).

Конечно, ноль в графе «поражения» никак не коррелируются с результатами уральского коллектива. Екатеринбуржцы завязли в середине турнирной таблицы, на девятом месте, и в принципе по очкам к зоне вылета они куда ближе, чем к первым строчкам. Но, если задуматься, надо ли Александру Тарханову все это? Погоня за лидерами, борьба за еврокубки? Скорее просматриваются локальные задачи локальной команды на балансе региона – обезопасить себя от вылета, желательно досрочно, и спокойно доиграть сезон.

ГОЛ В МУКАХ, АВТОГОЛ – ИЗ НИЧЕГО

Вот вроде удачная аналогия с «Челси», а впереди у «Локо» получалось если не меньше, то ровно столько, сколько у гостей. Контрвыпады «Урала» смотрелись куда опаснее, нежели широченные, раскачивающие оборону как маятник атаки железнодорожников.

У «Локомотива» по классике ничего не клеилось с игры, и по примерно той же классике залетело со стандарта. Навес с углового, верховая борьба отскок на ближнюю штангу, а там уже дело изворотливости и техники. Фарфан вовремя подставил шведку и в падении укротил тяжелый верховой мяч. Будто не хотя круглый все-таки залетел в рамку Годзюра. Зрительно, «Урал» оборонялся основательнее того же «Спартака». Свободных зон меньше, пространства, следовательно, – тоже.

Сразу после пропущенного мяча «Урал» будто развалился. Ушла былая подстраховка в опорной зоне, Ману и кто-то из Миранчуков то и дело за пару касаний выходили на ударную позицию. И все вроде у «Локомотива» получалось, и ход матча железнодорожники контролировали, но пришла беда откуда не ждали: в наиглупейшей ситуации Гилерме срезал мяч в свои ворота. Станислав Черчесов, присутствовавший на матче, явно такой выходкой голкипера сборной России доволен быть не мог.

ВИДЕО ГОЛОВ

БЕРИТЕ ПРИМЕР С ПЛЯЖНИКОВ!

В перерыве матча стадион чествовал победителей чемпионата России по пляжному футболу. Пляжный «Локомотив» в финале турнира обыграл питерский «Кристалл» (4:2) и впервые за пять лет стал лучшим в стране.

Исходя из удачного старта в чемпионате России, «Локомотиву» в пору задуматься над самоопределением. Готова ли дружина Семина с крошечной скамейкой на протяжении всего сезона играть в догонялки с «Зенитом», а также не забывать про отличную возможность подарить своим болельщикам не только еврокубковую осень, но и весну: соперники по групповому этапу Лиги Европы попались далеко не топовые, за исключением «Копенгагена» – молдавский «Шериф» и чешский «Злин».

МИРАНЧУКИ СДЕЛАЛИ СВОЕ ДЕЛО

Наверное, вся железнодорожная братия ждала с нетерпением, когда же один Миранчук забьет с передачи другого. И это наконец-то случилось, да как красиво! Антон влетел по месту правого инсайда в штрафную, увел за собой одного из центральных дефов и отпасовал пяткой на брата. Транзитом через неуверенно подставленные ладони Годзюра мяч оказался в ногах у Алексея, и тот закатил снаряд в пустые ворота.

Сработали две десятки у Семина в этой игре. И, что важно, один гол «Локо» забил все-таки с игры, что за командой в этом сезоне не всегда водится. Опять же, отличная играя Миранчуков не решила проблемы центрального нападающего. Его как и не было в стартовом составе, так и нет. Эдер уже взят в аренду, осталось его заиграть. Ну а там и посмотрим.

Кроме того, в обороне все-таки не хватает Чорлуки. Как только хорват выздоровит и наберет форму, в «Локо» в защите будет мощнейшее трио, включая Пейчиновича и Кверквелию. Баринов наконец сможет вернуться в центр поля, где образует объемно-отбирающую связку с Игорем Денисовым. Тарасов в таком случае основательно сядет на лавку.

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В общем и целом, как только к основе подойдут старые и новые игроки, перед «Локо», не нараспашку конечно, но все-таки открывается окно в светлое будущее. Два топа – ЦСКА и «Спартак» – в первом круге уже обыграны, «Уралу» нанесено первое, потому и репутационное, поражение в сезоне, везде, за исключением встречи с «Тосно», были взяты очки.

Наверное, радужнее и светлее картина только у «Зенита». Но там другие возможности. Абсолютно во всем. Поэтому «Локомотив» милее и роднее: все чуточку проще и потому ближе.