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«Карпин сказал, я могу помочь». Этот новичок сделает состав «Зенита» чемпионским

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Карпин сказал, я могу помочь». Этот новичок сделает состав «Зенита» чемпионским
Фото: ФК «Валенсия»

«Зениту» для полного комплекта осталось купить только еще одного центрального защитника. Похоже, выбрали Аймена Абденнура.

Стал лучшим защитником «Тулузы» за 80 лет

В марте этого года французский клуб, за который защитник выступал с 2011 по 2014 год, опубликовал к 80-летию сборную всех времен. Абденнур оказался в этой команде вместе с Муссой Сиссоко, Андре-Пьером Жиньяком и Юханом Элмандером. На замене остался Фабьен Бартез, а вот наш защитник Вагиз Хидиятуллин в сборную не попал. 

Источник: ФК «Тулуза»
Источник: ФК «Тулуза»

Нахваливал «Спартак» в 2012 году

Отличная игра Абденнура за «Тулузу» привела к тому, что им заинтересовался «Спартак». Сам Валерий Карпин беседовал с тунисцем, а тот отвечал комплиментами.

– «Спартак» – большой клуб. Почти каждый год он участвует в Лиге чемпионов, – говорил Аймен в интервью L’Equipe. – Там красивый стадион, красивый город. Не знаю игроков во Франции, которые бы отказались туда перейти. Валерий Карпин сказал мне, что хорошо меня знает и я могу помочь «Спартаку».

Его единственный гол за «Монако» не пустил «Зенит» в плей-офф ЛЧ

Абденнур обладает высоким ростом и часто приходит на стандарты в чужую штрафную. Так он сделал в матче группового этапа Лиги чемпионов-2014/15 против «Зенита» и забил первый и единственный гол за монегасков. Этот мяч не позволил петербуржцам выйти в плей-офф, а Аймен застал игру Виктора Файзулина.

Был выставлен на продажу через интернет

С января по март 2016 года «Валенсия» показывала не лучший футбол – всего три победы в 13 матчах. Недовольный болельщик был так зол на команду, что решил выставить на продажу нескольких игроков в интернете. Так, капитан Даниэль Парехо продавался за 30 млн евро с подписью «Продается, потому что не бегает и вообще ничего не делает». 

Абденнуру тоже досталось. Болельщик предложил заплатить за него 23 млн евро, а подпись под лотом гласила: «Полностью новый. Ничем не может помочь».

Источник: Wallapop
Источник: Wallapop

Выложил фотографии шрамов от Суареса

От форварда «Барселоны» в этом мире досталось многим футболистам. Не прошел он и мимо Абеннура. Защитник «Валенсии» выложил свои шрамы в Инстаграм, за что получил еще порцию ударов от уругвайца уже через прессу.

– Я наступил на него без какого-либо злого умысла, – оправдывался Луис в интервью Sport.es. – После матча мы пожали друг другу руки в подтрибунном помещении. То, что он выложил фото – забавно. Если бы мы показывали каждый удар, каждую мелочь, что происходит на поле...

#suarez

Публикация от Aymen Abdennour (@aymenabdennour)

Аймен Абденнур
Дата рождения: 6 августа 1989 года (28 лет)
Место рождения: Сус, Тунис
Рост: 187 см
Позиция: центральный защитник, левый защитник
Клубы: «Этуаль дю Сахель» (2008-2011), «Вердер» (2010), «Тулуза» (2011-2014), «Монако» (2014-2015), «Валенсия» (2015-2017)
Матчи за клубы: 309 (18 голов)
Матчи за сборную: 56 (2 гола)

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