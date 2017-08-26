Философия Гвардиолы не для АПЛ. «Ман Сити» больше не претендент на титул

Почему «Манчестер Сити» в последние годы перестал быть реальным претендентом на чемпионство, рассказывает обозреватель «Советского спорта».

«Манчестер Сити» добыл две победы и одну ничью в первых трех турах премьер-лиги нового сезона. Результат хороший. Но нужно учитывать, что команда Хосепа Гвардиолы очень невыразительно провела два выездных матча, а в домашнем поединке спаслась от поражения на 80-й минуте.

В первом туре «Манчестеру» помогли победить две грубейшие ошибки новичка чемпионата «Брайтона». А в третьем туре «Борнмут» никоим образом не заслуживал поражения, а «Сити», соответственно, выигрыша.

Перед стартом чемпионата большинство экспертов и болельщиков называли «Манчестер Сити» главным фаворитом сезона. Действительно, если посмотреть на состав команды Гвардиолы, с ней может потягаться по укомплектованности разве только «Манчестер Юнайтед».

Но есть эксперты, которые оценивают шансы команды на чемпионство не по сумме потраченных денег и статусу пришедших игроков. У них другие критерии: стиль команды, тактические инновации, надежность в опорной зоне и в центре защиты, наличие плеймейкера и звезды в коллективе.

И вот стиль, или иными словами, философия игры «Манчестер Сити» вызывает вопросы. До прихода Гвардиолы у руля команды стоял Мануэль Пеллегрини, который выстраивал позиционную атаку с использованием так называемой тики-таки. В сезоне 2013/14 из Испании в Англию была завезена мода на позиционный футбол с использованием креативных игроков. «Сити» под руководством Пелегринни выиграл чемпионский титул.

Но времена изменились, в Европе появился тренд на мощный прессинг и вообще очень быструю агрессивную игру. Поскольку в Англии работают лучшие тренеры со мира, этот тренд довольно быстро перекочевал в премьер-лигу. Команда Пеллегрини и раньше испытывала немалые проблемы с агрессивными контратакующими противниками, но после появления новой моды на интенсивный футбол «Манчестер Сити» перестал быть реальным претендентом на чемпионство. Подопечные Пеллегрини, несмотря на высокий уровень мастерства игроков, не справлялись с соперниками, которые играли очень динамично в обороне и при перехвате мяча моментально контратаковали.

В итоге один испанец был уволен, и на его место пришел другой, более именитый и заслуженный – Хосеп Гвардиола. Конечно, в тактическом арсенале Гвардиолы маневров, комбинаций и стратегических сюрпризов намного больше, чем у Пеллегрини. Но на деле оказывалось, что даже каталонец не способен эффективно использовать тики-таку в АПЛ. И даже если команда Гвардиолы приобретает множество футболистов экстра-класса, ей все равно сложно надеяться на успех.

Почему? Ответ мы получили в первых трех турах нынешнего сезона. В современном чемпионате Англии в оборонительной фазе клубы стараются очень интенсивно и жестко разрушать атаки противников. Поэтому доставка мяча в нападение должна быть максимально быстрой. «Сити» не способен этого делать. Соперники подопечных «МС» за счет агрессивной цепкости рвут комбинационную игру «горожан».

Да, игроки «Сити» в первых матчах нового сезона здорово двигались и находили свободное пространство. Но в тоже время они использовали слишком много подготовительных передач. В тех случаях, когда нужно было отдавать последний пас или бить по воротам, они продолжали перекатывать мяч с фланга на фланг. В частности, в матче против «Борнмута» игроки «Сити» множество раз имели возможность прошивать защиту противника, но не пользовались ею.

А ведь чемпионы последних сезонов «Челси» и «Лестер» играли совсем в другой футбол. Они старались применять минимальное количество поперечных передач и моментально доставлять игровой предмет в штрафную зону. Синие и «лисы» играли вертикально, то есть их комбинации были направлены только вперед. У «Сити» большинство комбинаций горизонтальны, и из-за этого противникам намного проще обороняться против команды Гвардиолы.

Конечно, можно говорить о невезении «горожан», которые упустили множество голевых моментов в поединке против «Эвертона». А в матче с «Борнмутом» арбитр обязан был удалить двоих игроков команды Эдди Хау. Или можно указать на слабую игру плеймекеров Давида Сильвы и Кевина Де Брюйне, отдавших слишком мало проникающих пасов в начале сезона.

Но как бы там ни было, Гвардиола должен пересмотреть стиль игры своего коллектива, иначе никакие дорогие приобретения, тактические эксперименты и даже приход самого Лионеля Месси не поможет команде стать чемпионом. Пожелаем каталонцу успеха в поиске оптимального варианта игры.