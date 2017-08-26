Александр Тарханов: «Локомотив» способен всегда быть наверху

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 8-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2).

– Первый тайм мы играли хорошо, равная игра была. После перевыва – начало у нас не получилось, стали ошибаться, а соперник прибавил. Оба гола «Локомотива» – две наши ошибки, особенно второй. Не поделили мяч, друг другу уступили и в итоге пропустили.

Концовка была за нами, можно было пробить удачно, но не получилось. Поэтому проиграли.

– Бикфалви сыграл слабо.

– Вчера на тренировке он получил небольшую травму, но на поле Эрик все-таки вышел. По ходу встречи пришлось его заменить. Травма не давала ему играть все 90 минут.

– Фидлер получил травму. Каковые сроки восстановления Артема?

– У него надрыв задней поверхности бедра. По срокам – сложно пока сказать, в понедельник ему предстоит МРТ. После обследования уже будет ясно.

– Можно ли сказать, что результат матча во многом предопределили вратарские ошибки Годзюра?

– В ситуации с первым голом – голкипер вовремя не вышел из ворот, а со вторым – там Годзюр с Балажицем не поделили мяч. Защитник вроде хотел выбить, но в последний момент уступил мяч Годзюру, а тот не сумел выбить снаряд.

– С каким «Локомотивом» было играть тяжелее? С вот этим или с кубковым в мае прошлого года? Есть принципиальные отличия?

– «Локомотив» всегда обладает мастерами. Уровень футболистов всегда хороший.

В финале Кубка России мы преимущество имели, а здесь все-таки мы оказали хорошее сопротивление, но вели игру отрезками. Они нас прихватили после второго гола, мы не могли выйти из зоны, а потом мы вышли к их воротам, но они уже сели.



– «Локомотив» идет на втором месте. По-вашему, есть ли у этого «Локомотива» чемпионские амбиции?

– Если оценивать уровень игроков, эта команда способна быть на высоте, все время наверху.

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