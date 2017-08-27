Щука в августе – рыбацкое приключение! Как поймать хищницу в конце лета (видео)

О том, как, где и на что ловить щуку, мы уже не раз рассказывали на страницах «Советского спорта». Но охота на хищницу в конце календарного лета – в начале осени есть ни с чем не сравнимое удовольствие. В этот период вода постепенно охлаждается, активность щуки растет – пора на рыбалку!

Ловля щуки в августе будет результативной, если начинающие рыболовы усвоят несколько важных тезисов. Щука любит прохладную воду - лучше всего ловить щуку в низу течения реки или в небольших зарослях, которые скрыты от солнечных лучей.

Ловля щуки в августе – это прежде всего ловля на живца. В этом случае есть большая вероятность поймать достойный экземпляр.

Как показывает практика, ловля щуки в августе в погожие деньки более успешна в прибрежной зоне, недалеко от водной растительности. Наиболее уловистой становится рыбалка на щуку в августе, если использовать крупные колебалки и воблеры, также результативны силиконовые приманки.





Где ловить щуку в августе

В последний летний месяц хищницу стоит искать в спокойных заводях, омутах или затонах, а если ловля щуки в августе проходит в озере, то предпочтительней будет обследовать закоряженные ямы или сделать проводку вдоль полосы водной растительности. На чистой воде крупную щуку следует искать на глубине, иногда место ее засады находится на глубине более 4 метров. Менее крупные щурята стараются держаться на отмелях.

Как правильно определить место, где ловить щуку в августе. Достаточно понаблюдать за водной поверхностью, и найти щуку будет просто: там, где мальки выпрыгивают на поверхность и разбегаются в разные стороны, вероятнее всего охотится щука. Забросив в это место несколько раз, можно с легкостью поймать хищника.



Когда ловить щуку в августе

В конце лета успешная ловля щуки зависит от погоды и температуры воды. Если вода излишне теплая, то щуке в водоеме жарко и она, во-первых, уходит поглубже (там вода более прохладная), во-вторых, напрочь отказывается от пищи, и это в свою очередь еще больше усложняет ее ловлю. Ну, а когда наступает небольшое, но долгожданное похолодание, ловля активизируется. Больше всего щука предпочитает пасмурные прохладные дни с небольшим ветерком и рябью на воде.

В целом же можно сказать, что август самый благоприятный для ловли щуки среди всех месяцев лета. Но, как и в другие летние месяцы, стоит помнить, что утром и вечером шансы поймать добычу намного больше. Именно в это время суток лучше всего выходить на рыбалку.

Лучше всего ловить щуку в низу течения реки или в небольших зарослях, которые скрыты от солнечных лучей - там вода более прохладная. Мелких и средних щук можно найти на мелководье или в зарослях. Экземпляры покрупнее притаились на глине около четырех метров, укрываясь камнями и корягами.



Как ловить щуку в августе

В августе ловля щуки очень непредсказуема, с той точки зрения, что очень трудно предугадать, на что щука будет лучше клевать. В один день она может прекрасно брать живца, а в другой с жадность кидаться на любую искусственную приманку. Кроме того, отмечено, что в августе, щука заглатывает приманку нехотя, что увеличивает шансы схода. Поэтому ловля щуки в августе сводится к охоте на мелких щук. И только когда наступают похолодания, в садке рыбака можно увидеть более крупные экземпляры.

Ловля щуки в августе – это прежде всего ловля на живца. В этом случае есть большая вероятность поймать достойный экземпляр. В качестве приманки многие рыболовы предпочитают использовать плотву, но можно ловить и на других мальков. Некоторые рыболовы рекомендуют в качестве живца использовать карасика или пескаря - они более живучие и активно привлекают хищницу. Из снасти при этом можно использовать кружки или крепкое поплавочное удилище, оборудованное соответствующим образом. Леска должна быть не менее чем 0,3 мм с длинным прочным поводком.

Уникальное видео ловли щуки на приманку





С середине августа ловля щук может происходить на искусственные приманки, такие как воблеры, колебалки, джиги. В это время подводная растительность начинает оседать на дно и тем самым дает совершать проводки, на которые щуки очень падки. Особенно хороши для ловли щук в это время поверхностные воблеры и попперы. С их помощью можно выманить щуку с зарослей и тем самым облегчив себе задачу подсекания и вытаскивания. А ловля на поппер также доставляет немалое удовольствие в виде зрелищности, так как увидеть как щука атакует наживку – это огромное количество положительных эмоций.Также хорошо себя показывают незацепляйки. Они избавляют рыбака от неприятности зацепа за коряги, траву и прочие подводные барьеры.

Как поймать три щуки одним забросом

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Для любителей ловли щуки в августе на блесну также можно дать пару советов. При пасмурной погоде лучше воспользоваться блесной белого света. В солнечную погоду лучше всего подойдут желтые блесны. Форма же особого значения не имеет.



К концу месяца, когда август уже больше напоминает осенний месяц, приходит время спиннинга. Причем в качестве приманки для ловли щуки можно использовать практически все, то есть приходится экспериментировать. Ловля щуки разных размеров вносит коррективы и в устройство снасти.

Если вам предстоит ловить щуку, размеры которой будут небольшими, то следует применять снасть средней мощности с леской не более 0,4 мм. Блесны должны быть тяжелыми без дополнительного грузила, позволяющими делать дальние забросы, причем такие блесны исключают вероятность ложной хватки за грузило.

Ловля щуки в августе с применением спиннинга может быть различной, но в основном поиск начинается со дна. При первых забросах блесну ведут как можно ближе ко дну, если поклевок нет, то начинают постепенно повышать слой проводки. Темп проводки должен быть средним, около 80 оборотов в минуту.

Поклевка некрупной щуки резкая и ощутимая, такой же должна быть и подсечка. Вываживать следует без промедлений, не давая щуке время на ее фирменные выкрутасы.

Совсем по-другому обстоит дело, если щука крупная. В основном ее укрытием являются донные коряги, камни и другие неровности. Ловля ее должна проходить на более крепкие и надежные снасти. Леску необходимо применять диаметром не менее 0,6 мм с прочным поводком. Блесны должны быть также тяжелыми, но немного длинней (10–11 см). Желательно, чтобы тройники блесен были защищены от зацепов.

Крупная щука также может клюнуть и на небольшую разноцветную вертушку.

Блесну следует вести равномерно, но периодически она должна касаться дна. Такой ход позволит соблазнить донную щуку. Поклевка у крупной щуки несколько отличается от поклевки мелких собратьев. Как правило, она вялая, рыболов в первый момент чувствует обычный зацеп. Но после леска начинает натягиваться, информируя рыболова о полноценной поклевке. В это момент и нужно делать подсечку, для верности ее, продублировав еще раз. С вываживанием крупного экземпляра спешить нельзя, главное здесь не давать слабину и возможности щуке завести леску в коряжник.



