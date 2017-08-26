Юрий Семин: Дзюба? Я не имею права говорить об этом игроке

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в рамках 8-го тура РФПЛ.

– Хорошо, что есть победа перед перерывом на международные матчи. Сборники уедут в свои национальные команды с хорошим настроением, а те, кто останутся, – тоже будут в хорошем расположении духа.

Матч был интересный, потому что встретились две команды играющие. Нам было сложно выиграть у «Урала», но все-таки моментов у нас было побольше, и в атакующих действиях наши ребята выглядели достаточно хорошо.

– Всегда ли «Локомотив» будет играть в победной зеленой форме?

– Ну тут все зависит от регламента. А вообще, зачем менять ее, если выигрываешь? Наверное, не будем.

– С чем связаны поздние замены?

– Мы играли достаточно хорошо, замены не требовались в этот раз.

– На 60-й минуте вы бурно общались с лайнсменом, чуть не выскочили на поле. Что там было?

– Эмоции. Слева у ворот «Урала» было серьезное столкновение, я не совсем согласен с решением судьи.

– В конце матча «Локомотив» отдал игровую инициативу. Это усталость?

– Почему же отдали? Тренерский штаб об этом не просил. Наверное, концовку «Урал» забрал. Последние минут семь они серьезно нас поддавливали, но без особых моментов.

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– Сейчас капитан Игорь Денисов, но скоро восстановится Чорлука.

– На мой взгляд, Игорь полностью справляется. Своим примером на поле он показывает, что достоин носить повязку после Чорлуки. Дальше уже сядем все вместе с командой, побеседуем и определимся, кто будет капитаном.

– «Локомотив» арендовал Эдера. Есть слухи, что в команду может перебраться еще и Дзюба. Он нужен?

– Я не имею права говорить о Дзюбе, он игрок «Зенита». Вот все, что я могу сказать по этому поводу.

У меня к Артему отношение потрясающее. Это потрясающий футболист, который должен играть на чемпионате мира. Я думаю, он и будет играть…

– Забудем о Дзюбе. Нужен ли команде еще один форвард после Эдера?

– Было бы замечательно, если бы у нас был еще один нападающий. Хороший игрок всегда приносит пользу. На любой позиции.

– А Эдер хороший нападающий?

– Одно дело быть хорошим вчера, а другое – ты приезжаешь в другую страну, где еще нужно адаптироваться. Это и новые требования, и новые условия жизни. Как это будет проходить у него… Я надеюсь, все будет хорошо.

– Какие планы у команды на паузу в чемпионате?

– Мы даем ребятам три дня отдыха, кто-то уезжает в сборные, 11 игроков, по-моему. Дальше поедем на недельный сбор в Австрию с оставшимися футболистами и возьмем еще молодых.

Для одних работа будет восстанавливающей, для других – развивающей. На сборе сыграем один товарищеский матч.

– «Локомотив» играет в три защитника и с двумя «десятками». У «Челси» это основная схема, а у вас?

– Наверное, нет. Во многих матчах мы отходили от этой формации. И в зависимости от результата мы можем расстановку поменять. И это очень хорошо, если команда играет двумя-тремя схемами. Ситуации ведь бывают разные, порой приходится реагировать на тактику соперника.

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