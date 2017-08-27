Зачем включать телевизор? Чтобы услышать ор, увидеть цвет тщеславия и обмануться

Вал новостей и шума вокруг ивента (события, боем мне это назвать трудно) в Лас-Вегасе уже почти достиг своего предела. Златан Ибрагимович, вернувшийся в «МЮ», назвал себя Макгрегором футбола, а Конора – Ибрагимовичем единоборств. Мир замер в ожидании.

Дамы в Лас-Вегасе тщательно подбирают колье, мужчины – костюмы. Это ведь только в России боксерские шоу являются разновидностью путешествия на машине времени лет на 20-25 назад. Во всем мире это самая настоящая ярмарка тщеславия. Сигары, ароматы, перстни, украшения, декольте, их содержимое... Всего этого вокруг ринга сегодня будет в наличии.

Что же будет в нем самом? Не знаю. Я не воспринимаю этот «бой» как спортивное соревнование. Известный британский боксер Амир Хан сказал, что Макгрегор будет теннисистом, пытающимся играть в бадминтон. Сказано красиво, но не очень точно. Это будет некая разновидность шпагоглотания и шарлатанства. В расписании рядом – бой пытающегося ожить после трех поражений (в том числе и от Сергея Ковалева) Натана Клеверли, но лучше бы в нем значился легендарный номер Игоря Кио с распиливанием тела женщины, упакованной в деревянный, простите, за тавтологию, бокс.

Макгрегор на церемонии взвешивания задорно орал прямо в лицо Мэйвезеру – точно так же, как делал это все последнее время. Орать он и правда умеет здорово. Бить тоже: 17 из его 18 побед нокаутами достигнуты ударами. Но – в другом виде спорта. Букмекеры принимают ставки на то, что Конор укусит Флойда за ухо – отличное подтверждение балагана. Можно ухом, кстати, не ограничиваться, и составить целую «линию» из частей тела, и не только тех, что выше пояса.

Ирландец незадолго до «боя» вышел из состояния крикливой нирваны и заявил, что будущее за «кроссоверными» поединками. С ним трудно согласиться, ибо при всем очевидном родстве бокс и ММА даже дальше друг от друга, чем бадминтон и теннис. Давно известно, что Мэйвезера с некоторых пор интересуют только деньги. Собственно, «money» – его прозвище, давно вытеснившее из обихода «красавчика Флойда». Мне трудно представить, что встречи с спортсменами из ММА будут интересны Ломаченко, Уорду, Головкину или Ригондо. Да, братья Кличко забавлялись когда-то с «шахбоксом», но не пытались представить это дело серьезно.

Усаживаясь (или, учитывая время начала боя – скорее, укладываясь) к телевизору, нужно четко понимать одну вещь. Единственный, кто может сегодня проиграть – Мэйвезер. Макгрегор не проиграет, даже если ляжет на пол на 15-й секунде, а уж если он продержится хотя бы 6 раундов – морально будет чувствовать себя победителем. А вот Флойд, бывший лучшим боксером «вне весовых категорий», он – если умудрится не выиграть, и не выиграть уверенно – запишет в свой прекрасный послужной список «не смог угомонить ирландского крикуна». О варианте, в котором Мэйвезер проиграет, не хочется даже думать. Это будет подлинная катастрофа – мало того, что это приведет к гарантированному реваншу, но еще и сорвет с катушек тех любителей ММА, которым своего мира мало, и нужно дискредитировать мир соседний.

Реванш. Вот это слово, наверное, стоит запомнить. Мне почему-то кажется, что это будет не последняя встреча героев (хотя Флойд вообще заявил, что «это будет последний бой Конора». Но для реванша (точнее, для его финансовой успешности) должны быть какие-то «нерешенные вопросы». Одностороннее ли судейство, нарушение правил (я все же не очень верю, что все завершится простым и напрашивающимся «приемом с ноги» от Макгрегора), травма, что-то еще. Травму, кстати, исключать нельзя совсем. Во-первых, сам этот «бой» – травма для той дисциплины, в которой он проводится. Во-вторых, Мэйвезеру 40 лет, на ринге он не был два года, а чем и как он там занимался с Пакиао – все мы помним.

Если вы собираетесь просыпаться в воскресенье около 6 утра с серьезными намерениями – не стоит. Лучше спите дальше. Сны будут интереснее. Если же вам интересно какой именно «лапши нам отгрузят на уши» – то заводите будильник. Подобных странных мелодрам в мире спорта не было давно.