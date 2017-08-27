«Красота» спорта или гримасы борьбы? 13 уникальных фотографий

Спорт, как известно – это то самое место, где выработка адреналина и эндорфинов доходит до высшего уровня. Вся гамма чувств – в выражении лиц спортсменов. Впрочем, в подборке оригинальных фото место нашлось не только участникам спортивного действа.

Коньком по горлу! Выступление Оксаны Домниной и Максима Шабалина на Гран-при-2008. Партнер выжил:





Это феерическое фото синхронисток обошло все мировые СМИ. Но его хочется смотреть снова и снова:





А это вовсе не атака соперника: кубинец Ангел Володя Матос бьет по лицу шведского судью Шакира Шелбата на соревнованиях по тхэквондо. Удар последовал после того, как кубинца лишили медали.





Регби – вид спорта для выносливых мужчин. Которые и не такое вынесут:





Бокс – для слабых женщин:





На соревнованиях по бодибилдингу арабским девушкам откровенно скучно:





Кому-то кажется, что футбол – это бить по мячу ногой, грудью или головой. Нет, это дуэль взглядов:





В женском гандболе выражение лица порой и не разглядеть:





Как и в баскетболе:





Будни триатлона:





Здесь весь спектр эмоций на лице не спортсмена, а других участников этого действа под названием «американский футбол»:





«Красота» спортивной гимнастики:





И под занавес – бонус: эти прекрасные лица черлидерш:



