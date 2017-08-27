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«Красота» спорта или гримасы борьбы? 13 уникальных фотографий

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спорт, как известно – это то самое место, где выработка адреналина и эндорфинов доходит до высшего уровня. Вся гамма чувств – в выражении лиц спортсменов. Впрочем, в подборке оригинальных фото место нашлось не только участникам спортивного действа.

Коньком по горлу! Выступление Оксаны Домниной и Максима Шабалина на Гран-при-2008. Партнер выжил:


Это феерическое фото синхронисток обошло все мировые СМИ. Но его хочется смотреть снова и снова:


А это вовсе не атака соперника: кубинец Ангел Володя Матос бьет по лицу шведского судью Шакира Шелбата на соревнованиях по тхэквондо. Удар последовал после того, как кубинца лишили медали.


Регби – вид спорта для выносливых мужчин. Которые и не такое вынесут:


Бокс – для слабых женщин:


На соревнованиях по бодибилдингу арабским девушкам откровенно скучно:


Кому-то кажется, что футбол – это бить по мячу ногой, грудью или головой. Нет, это дуэль взглядов:


В женском гандболе выражение лица порой и не разглядеть:


Как и в баскетболе:


Будни триатлона:


Здесь весь спектр эмоций на лице не спортсмена, а других участников этого действа под названием «американский футбол»:


«Красота» спортивной гимнастики:


И под занавес – бонус: эти прекрасные лица черлидерш:


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