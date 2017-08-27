«Спартак» наконец-то кого-то купит, а Семин рассказал о Дзюбе в «Локо» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Локомотив» снова победил

Команда Юрия Семина нанесла первое поражение в сезоне «Уралу». Не помешал москвичам даже нелепый автогол Гильерме.

Особенно потрясающим получился второй мяч, который соорудили братья Миранчуки. Антон пяткой отдал на Алексея, который и переиграл Годзюра.

После этой победы «Локомотив» снова догнал в турнирной таблице «Зенит». При этом у петербуржцев еще остался матч в запасе против «Ростова».

«Зенит», бойся Палыча! «Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в сезоне

Семин отказался говорить о Дзюбе

После победы Юрия Павловича снова спросили про Дзюбу. Но четкого ответа о возможном переходе форварда журналисты не услышали.

– Я не имею права говорить о Дзюбе, он игрок «Зенита». Вот все, что я могу сказать по этому поводу. У меня к Артему отношение потрясающее. Это потрясающий футболист, который должен играть на чемпионате мира. Я думаю, он и будет играть…Было бы замечательно, если бы у нас был еще один нападающий. Хороший игрок всегда приносит пользу. На любой позиции, – сказал Семин.

Посмотрим, сыграет ли Дзюба против «Ростова».

Юрий Семин: Дзюба? Я не имею права говорить об этом игроке

«Спартак» договорился о трансфере бразильца?

Бразильские СМИ накануне написали, что красно-белые за 3,5 миллиона евро приобрели атакующего полузащитника «Спорт Ресифе» Эвертона Фелипе.

По игровым качествам юный бразилец похож на Квинси Промеса и может сыграть совершенно на любой позиции в атаке. Но результативностью Фелипе не блещет: всего 3 гола и 5 передач в 73 матчах за «Ресифе».

В общем, трансфер выглядит неоднозначно. А впрочем, наконец-то «Спартак» уже хотя бы кого-то купил. Ждем официального объявления.

Нету уйдет из «Зенита»?

«Зенит» решил избавиться от одного из самых опытных своих легионеров. Луиш Нету пришел в команду еще при Лучано Спаллетти, а теперь может покинуть Петербург.

Португальцем активно интересуется «Фенербахче». Отношения между клубами хорошие, что ярко показал быстрый и четкий трансфер Жулиано, поэтому Луиш вполне может последовать вслед за бразильцем.

Правда, Нету придется обойтись без еврокубков: «Фенербахче» неожиданно уступил будущему сопернику «Зенита» по Лиге Европы македонскому «Вардару».

«Амкар» зарезал барана и победил

Первую победу в РФПЛ одержал «Амкар». Пермяки в гостях обыграли «Арсенал» благодаря голу Александра Рязанцева.

Как оказалось, пермяки, которые до этой встречи набрали всего два очка, пошли на отчаянный шаг. Перед матчем с «Арсеналом» они провели по полю барана, а потом его зарезали. Теперь дела команды Гаджиева пойдут в гору. Главное, чтобы баранов хватило.

Второй шанс для «Спартака»

Москвичи второй раз за два года прилетели в Хабаровск. В прошлом сезоне красно-белые проиграли «СКА-Хабаровску» в Кубке России, а теперь попробуют взять реванш. Не помогут москвичам в этом матче травмированные Зе Луиш и Ивелин Попов, из-за дисквалификации в Хабаровск не полетел Александр Самедов.

Также в программе игрового дня еще три матча РФПЛ: кроме матча «Спартака», который начнется в 11:00, в 17:30 сыграют ЦСКА и «Ахмат», а в 20:00 «Зенит» и «Краснодар» примут «Ростов» и «Динамо» соответственно.