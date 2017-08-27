«Спартак» наконец-то кого-то купит, а Семин рассказал о Дзюбе в «Локо» (видео)
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футболе.
«Локомотив» снова победил
Команда Юрия Семина нанесла первое поражение в сезоне «Уралу». Не помешал москвичам даже нелепый автогол Гильерме.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:1 32' Маринато Гилерме (автогол @fclokomotiv) pic.twitter.com/LKsBUuwWD4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Особенно потрясающим получился второй мяч, который соорудили братья Миранчуки. Антон пяткой отдал на Алексея, который и переиграл Годзюра.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 2:1 56' Алексей Миранчук pic.twitter.com/jgUjU5uSZm— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
После этой победы «Локомотив» снова догнал в турнирной таблице «Зенит». При этом у петербуржцев еще остался матч в запасе против «Ростова».
«Зенит», бойся Палыча! «Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в сезоне
Семин отказался говорить о Дзюбе
После победы Юрия Павловича снова спросили про Дзюбу. Но
четкого ответа о возможном переходе форварда журналисты не услышали.
– Я не имею права говорить о Дзюбе, он игрок «Зенита». Вот все, что я могу сказать по этому поводу. У меня к Артему отношение потрясающее. Это потрясающий футболист, который должен играть на чемпионате мира. Я думаю, он и будет играть…Было бы замечательно, если бы у нас был еще один нападающий. Хороший игрок всегда приносит пользу. На любой позиции, – сказал Семин.
Посмотрим, сыграет ли Дзюба против «Ростова».
Юрий Семин: Дзюба? Я не имею права говорить об этом игроке
«Спартак» договорился о трансфере бразильца?
Бразильские СМИ накануне написали, что
красно-белые за 3,5 миллиона евро приобрели атакующего полузащитника «Спорт
Ресифе» Эвертона Фелипе.
По игровым качествам юный бразилец похож на
Квинси Промеса и может сыграть совершенно на любой позиции в атаке. Но
результативностью Фелипе не блещет: всего 3 гола и 5 передач в 73 матчах за «Ресифе».
В общем, трансфер выглядит неоднозначно. А
впрочем, наконец-то «Спартак» уже хотя бы кого-то купил. Ждем официального
объявления.
Нету уйдет из «Зенита»?
«Зенит» решил избавиться от одного
из самых опытных своих легионеров. Луиш Нету пришел в команду еще при Лучано
Спаллетти, а теперь может покинуть Петербург.
Португальцем активно интересуется «Фенербахче».
Отношения между клубами хорошие, что ярко показал быстрый и четкий трансфер
Жулиано, поэтому Луиш вполне может последовать вслед за бразильцем.
Правда, Нету придется обойтись без еврокубков: «Фенербахче»
неожиданно уступил будущему сопернику «Зенита» по Лиге Европы македонскому «Вардару».
«Амкар» зарезал барана и победил
Первую победу в РФПЛ одержал «Амкар». Пермяки в
гостях обыграли «Арсенал» благодаря голу Александра Рязанцева.
Как оказалось, пермяки, которые до этой встречи набрали всего два очка, пошли на отчаянный шаг. Перед матчем с «Арсеналом» они провели по полю барана, а потом его зарезали. Теперь дела команды Гаджиева пойдут в гору. Главное, чтобы баранов хватило.
Матч
Голы
Рязанцев 21 (0:1).
Состав
Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров (Александров, 74), Сунзу, Альварес, Чаушич, Горбатенко (Шевченко, 63), Боурчану (Расич, 78), Ткачёв, Максимов, Джорджевич
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Занев, Рязанцев (Гащенков, 89), Баланович (Гол, 67), Комолов, Бодул (Костюков, 72)
Предупреждения:
Сунзу, 50; Беляев, 76 - Нигматуллин, 90
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция
Второй шанс для «Спартака»
Москвичи второй раз за два года прилетели в Хабаровск. В прошлом сезоне красно-белые проиграли «СКА-Хабаровску» в Кубке России, а теперь попробуют взять реванш. Не помогут москвичам в этом матче травмированные Зе Луиш и Ивелин Попов, из-за дисквалификации в Хабаровск не полетел Александр Самедов.
Также в программе игрового дня еще три матча
РФПЛ: кроме матча «Спартака», который начнется в 11:00, в 17:30 сыграют ЦСКА и «Ахмат»,
а в 20:00 «Зенит» и «Краснодар» примут «Ростов» и «Динамо» соответственно.