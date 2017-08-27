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Юсупов будет биться, Кучук удивит Манчини. Почему «Ростов» не проиграет «Зениту»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболист "Ростова" Артур Юсупов
Футболист "Ростова" Артур ЮсуповФото: ФК «Ростов»

«Советский спорт» разбирается, почему лидер чемпионата может потерятьочки с «Ростовом».

МОТИВАЦИЯ ИГРОКОВ

Перед матчем с «Зенитом» из «Ростова» пришла интересная новость. Артур Юсупов(игрок принадлежит питерцам) все-таки сможет сыграть против команды РобертоМанчини. В арендном соглашении отсутствует пункт, который запрещаетроссиянину выйти на поле в воскресенье. Чье это упущение – непонятно, новыглядит этот факт странно. Особенно для российских реалий.

Обычно в подобных ситуациях футболисты максимально мотивированы. Юсуповуесть, что доказывать болельщикам и новому главному тренер «Зенита», поэтому отнего стоит ждать каких-то подвигов или хотя бы отличный игры в центре поля. Интересно, что «Ростов» уже обжигался в подобной ситуации. В прошлом сезонеМусса Думбия на правах аренды выступал за тульский «Арсенал» и стал одним изглавных героев встречи во втором круге. Напомним, что тогда туляки неожиданнообыграли желто-синих – 1:0.

Пару Юсупову в центре поля может составить воспитанник «Зенита» - ПавелМогилевец. Проявить ему себя питерцы так и не дали. Игрока «мариновали» наскамейке запасных несколько сезонов подряд, отдавали в аренды, но прошлой зимойон, наконец, перестал принадлежать сине-бело-голубым и подписал долгосрочныйконтракт с «Ростовом». С Манчини Павел лично знаком вряд ли, но с мотивацией уМогилевца проблем уж точно не будет. Дело за малым – попасть в стартовый составжелто-синих. Это произойдет, если капитан ростовчан Александр Гацкан неоправится от повреждения, которое он получил в прошлом туре.

Для остальных игроков встречу с «Зенитом» тоже вряд ли можно назвать рядовой. Футболистам всегда хочется показать себя в матчах с сильным соперником. К томуже в воскресенье день рождения у Леонида Кучука. Вряд ли ростовчане захотятподарить своему главному тренеру всего лишь галстук.

УСТАЛОСТЬ «ЗЕНИТА»

Кроме настроя игроков у «Ростова» есть и другой козырь – усталость питерцев. Всреду «Зенит» отбегал 120 минут в матче с голландским «Утрехтом» и протиснулисьв групповой этап Лиги Европы. Лидеры команды Манчини в конце матча с трудомпередвигали ноги, и, скорее всего, хозяев ждет ротация, которая может пойти напользу свежим гостям.

С первых минут на поле может выйти Кристиан Нобоа. Эквадорец еще не сыграл ниодной минуты в новом чемпионате. Матч с бывшей командой – отличный шанс, наконец, показать себя. Другой вопрос – в каком состоянии сейчас находитсяполузащитник? Все-таки отсутствие игровой практики вряд ли пошло Нобоа напользу.

Скорее всего, не обойдется без еще одного экс-ростовчан и в защите. Место нафланге обороны может занять Денис Терентьев. Что касается атаки, свой шанс, наконец, должен получил Дмитрий Полоз, который здорово проявляет себя впоследних встречах. А вот Артема Дзюбу ждать вряд ли стоит. По нашейинформации, в ближайшее время форвард все-таки покинет «Зенит» и тренерскийштаб питерцев на него уже не рассчитывает.

КУЧУК УДИВИТ?

Есть уверенность, что стоит ожидать и сюрпризов в составе «Ростова». ИменинникЛеонид Кучук в семи предыдущих турах ни разу не повторил стартовый состав. Скорее всего, стоит ждать сюрпризов от главного тренера желто-синих и в этот раз. Притом дело не только в сочетании футболистов, но и в игровой модели гостей. Например, привычные «5-2-2-1» могут трансформироваться во что-нибудь болееоборонительное. Главный тренер желто-синих постоянно находится в поиске, ипрактически нет сомнений, что Кучук сможет удивить своего итальянского коллегу.

Матч

Зенит - Ростов

Место и дата

27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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