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Русский танк в лютой схватке проиграл американскому Снайдермену

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русский танк в лютой схватке проиграл американскому Снайдермену
Фото: Gettyimages.ru

В Париже завершился чемпионат мира по борьбе. Впервые в истории наша сборная не завоевала на чемпионате мира ни одного золота.

Почитатели единоборств с большим нетерпением ждали 26 августа и совсем не из-за шапито, которое в Лас-Вегасе собирались устроить два бойца с низкой социальной ответственностью. Речь, конечно, о настоящих болельщиках, а не о глорах. В Париже в этот день должен был состояться поединок двух, возможно, лучших борцов мира вне зависимости от весовых категорий, двух олимпийских чемпионов Рио, двух двукратных чемпионов мира — россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера.

Уникальность схватки состояла в том, что повтора почти наверняка не будет: соперники должны были встретиться в категории 97 кг - родной для Снайдера, которого называют Снайдерменом, и чужой для Садулаева — свои медали Русский танк выиграл в весе до 86 кг. Перед парижским чемпионатом мира было принято решение не мучить Абдулрашида сгонкой веса и выставить его в категории «97 кг». Со следующего сезона будет категория «92 кг», где и будет выступать российский борец. Поэтому-то повтора схватки двух выдающихся борцов вряд ли стоит ожидать.

Конечно, для категории 97 кг Садулаев был недовеском, побеждать более мощных соперников приходилось за счет таланта и скорости. До финала он дошел уверенно. Ответственность, которая легла на плечи Абдулрашида перед решающей схваткой могла сломать любого: это был последний шанс для российских борцов выиграть золотую медаль парижского чемпионата мира.

– Я сделаю все как надо. Гарантирую! – сказал перед поединком Садулаев и сдержал слово. Он действительно делал все, как надо. Выигрывал за полминуты до конца схватки 5:4 у не менее талантливого, но более мощного соперника. Не хватило немного: за несколько секунд до конца россиянин пропустил выпад соперника.

Чуть раньше в последний день чемпионата американцы нанесли нашей сборной еще один тяжелейший удар: чемпион мира 2014 года (в весе до 70 кг) Хетик Цаболов тоже был близок к победе в решающей схватке в категории «74 кг» с олимпийским чемпионом 2012 года и многократным чемпионом мира Джорданом Бэрроузом. Российский борец по ходу встречи выигрывал со счетом 4:2 и 6:5, но в концовке так же, как и Садулаев, упустил победу — 6:9.

Безрадостный итог безрадостного для сборной России чемпионата.

– Команда у нас молодая, плюс многие борцы сменили весовые категории, – резюмировал выступление своих спортсменов главный тренер сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. – Все они — дебютанты чемпионатов мира в тех весовых категориях, в которых выступали. Если взять другие команды — Грузию, Америку, Белоруссию — все привезли олимпийские сборные. Мы же решили в начале олимпийского цикла проверить молодых, дать шанс ближайшему резерву. До Игр в Токио еще три года — есть время экспериментировать. Мы увидели свои ошибки, будем над ними работать.

– Кто те первые номера, которые не приехали на чемпионат мира?
– Бекбулатов, Гедуев, Махов, Рамонов, Курбаналиев. Рамонову и Гедуеву сделали операцию, Бекбулатов готовится к операции. У Курбаналиева недавно была свадьба, дали ему возможность после нее отдохнуть.

– Понятно, что команда молодая, неопытная, но все-таки видно, как вам досадно от того, что нет золотых наград.
– Конечно, любое поражение я воспринимаю болезненно. Но не жалею о том, что дал шанс молодым ребятам. Если этого не делать, то будем стоять на месте, а потом и резерв потеряем.

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