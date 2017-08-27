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Полбоя. Полбоксера. Полная победа. Мэйвезер деклассировал Макгрегора

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полбоя. Полбоксера. Полная победа. Мэйвезер деклассировал Макгрегора

«Советский спорт» – о победе Флойда Мэйвезера над Конором Макгрегором в 12-раундовом поединке по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,9 кг).

«Убью», «уничтожу», «завершу его карьеру», «надеру ему зад». Именно такими фразами бросался Сергей Ковалев накануне второго поединка с Андре Уордом. И все знают, чем это закончилось.

Накануне поединка Мэйвезера и Макгрегора подобными любезностями обменивались оба спортсмена. Означало это лишь одно – на ринге ничего стоящего мы не увидим. Раз уж Флойд даже обещал нокаутировать соперника, чего он не делал аж с 2007 года (бой с Рикки Хаттоном, - прим. ред.), не считая случая с Виктором Ортисом.

Вся стартовая активность поединка закончилась в первые 30 секунд. Далее оба встали на дальнюю дистанцию и приступили к обстрелу не самыми мощными ударами. Корявость техники Макгрегора не просто была налицо, она резала глаза. В свою очередь Флойд показал, что от него осталось 50% от того, что было ранее. Бой никак не был похож на главное событие века. Едва ли он был даже главным событием месяца.

Молодцы ребята. Никто из них не мог предложить полноценный бокс, но заработали парни рекордные деньги.

В шестом раунде на ринге обнаружился третий клоун. Рефери Роберт Берд зрителем наблюдал, как Макгрегор со спины провел серию ударов по затылку Мэйвезера. Флойд спокойно это вытерпел, а уже в следующем раунде окончательно пристрелялся и вспомнил былые навыки. Разница в классе достигла размера пропасти.

Макгрегор хватало только на первые 30 секунд каждого раунда. Затем свое забивал Флойд. Курьезный эпизод произошел в девятом раунде. Конор начал его с удара ниже пояса, а рефери прежде чем дать предупреждение, секунд десять размышлял, а стоит ли. Макгрегор времени не тратил. Он нанес несколько ударов прежде чем Берд развел соперников. Потом добавил еще один после команды «брейк».

Далее Флойд заставил ирландца пожалеть о своих действиях. Макгрегор ценой неимоверных усилий «дожил» до гонга. Гонга об окончании следующего раунда он уже не дождался. И Мэйвезер действительно одержал победу нокаутом – первую за десять лет. В десятом раунде.

Конор был не готов на всю дистанцию боя. Ирландцу хватило запала только на пресс-конференции и обещания уничтожить соперника. Им там он запомнился больше всего. А бокс для боксеров.

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