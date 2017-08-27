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Алексей Тищенко: Мэйвезер-Макгрегор – это шоу, настоящий бой – Головкин-Канело

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мэйвезер и Конор МакгрегорФото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко считает, что Флойд Мэйвезер победил Конора Макгрегора за счет лучшей физической готовности.

Напомним, что бой завершился в десятом раунде. Победу техническим нокаутом одержал Мэйвезер.

– В эфире встречу Мэйвезера и Макгрегора назвали боем века. Может у вас есть собственное определение?
– В одной статье было написано «Афера века». Этот поединок мало отношения имел к боксерскому противостоянию. Я бы не стал называть его боем века. Под эту афишу больше подходит предстоящий поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Для бокса этот бой будет более значимый и интересный. К тому же там будут два боксера. Причем оба – лидеры своей весовой категории. А сейчас было больше шоу.

До боя вы сказали, что победитель вам уже известен. Но вот бой начался, и вы сразу поняли, что Мэйвезер победит?
– Нет, не сразу. Макгрегор интересно начал поединок. Первое, что бросилась в глаза – разница в габаритах. Ирландец был заметно больше. Второе, Конор – достаточно нестандартный и неудобный для Мэйвезера. Пока Макгрегор не услал, Флойд не мог выйти на свою дистанцию. И третий момент, для себя Мэйвезер очень много промахивался. Хотя он и немного бил, но из того, что он бил он много ударов выбросил мимо цели. Все это свидетельствует о том, что Макгрегор был неудобным соперником. Не все удары Конора Флойд мог просчитать и пропускал он много простых ударов для себя. Обычно в боях с предсказуемыми соперниками прямой правый удар он не пропускал, а защищался. Решающим стал фактор выносливости. Макгрегор устал, и победа Мэйвезера стала делом времени.

– В этом плане получилось что-то похоже на второй Сергея Ковалева с Андре Уордом.
– Да. Что-то такое.

– Навскидку, сколько раундов выиграл Макгрегор. Выиграл ли он хоть один?
– Да. Первую треть боя он выглядел предпочтительнее. Дальше, наверное, все забрал Флойд. Два раунда я бы отдал Макгрегору.

– Насколько процентов это был прежний Флойд Мэйвезер?
– Сложно сказать. От соперника многое зависело. Скорость была, выносливость тоже. Физически он был хорошо готов. Кондиции позволяли Флойду справиться и с очень хорошим боксером.

– Есть ли будущее у поединков боксеров с бойцами ММА?
– Не берусь судить. Здесь основным фактором было то, что оба соперника знамениты и оба хотели устроить из этого шоу. Если появится подобные эпатажные и харизматичные люди как Макгрегор, почему бы нет?

Но мне было бы неинтересно смотреть на бой, в котором один из соперников находится в заведомо проигрышной ситуации, и никогда не выходил на ринг. У одного нет никаких заслуг в боксе, а второй – один из лучших боксеров мира. Точно также было бы неинтересно смотреть, если бы Мэйвезер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА,

– Зрители, заплатившие безумные деньги за просмотр боя, остались довольны увиденным?
– В принципе, получилось интересно. Мы увидели десять раундов. Начало боя было равным. Спрашивать надо, конечно, тех, кто заплатил деньги. Я бы не стал платить деньги за бой. И вообще, если бы вы не предупредили, что позвоните, я бы до сих пор спал (разговор состоялся в в восемь утра, – прим. ред.).

– Простите.
– И еще хотел бы добавить фразу о комментарии Вячеславе Василевского перед боем.

– Слушаю.
– Он сказал, выносливость бойцов ММА выше и в поздних раундах Макгрегор может забрать бой. За счет того, что они и борются и дерутся. Так вот, этот поединок наглядно показал, что бокс и ММА – это разная работа. Нельзя сравнивать два разных вида спорта, пускай они немного и похожи. И даже несмотря на то, что Макгрегор готовился по боксерскому плану, хватило его только на шесть раундов.

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