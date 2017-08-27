Вместо боя века - избиение мужика. Всего лишь. Надеюсь, без реванша

Бокс спасен. В начале 10 раунда, когда знаменитый боец MMA Конор Макгрегор перестал отвечать на удары Флойда Мэйвезера и уже только пятился, содрогаясь от каждого пропущенного удара, рефери остановил бой, который лучше было бы и не начинать.

Только не делайте вид, что вы лучше нас, что вы не купились на весь поднятый кипеш, что вы спали или как Настоящий Мужчина предавались воскресным утром совсем другим развлечениям. Смотрели вы бой, как и мы все, и, скорее всего, сейчас гадаете, обманули вас или нет. Точнее, обманули вас намного, или так, на мелочь.

Успокойтесь, вас обманули на мелочь. Так, пощипали чуть-чуть. Вы не разорены, вы живы, все в порядке.

Лично с моими ожиданиями бой совпал почти полностью. Гляньте мой прогноз, и вы в этом убедитесь. Макгрегор удивил меня только один раз: он оказался здорово крупнее, чем я думал, а руки у него – еще длиннее. Это немного помогло ему в начале, но потом, скорее всего, сыграло, как ни странно, против него.

Сразу стала очевидна разница между двумя видами единоборств, которые представляли участники этой, так сказать, битвы в Лас-Вегасе. Главное в боксе – это не удар и не скорость. Главное – это чувство дистанции. В течение всего поединка боксеры находятся очень близко друг к другу, и вот это ощущение каждого сантиметра, чутье, что отсюда тебя не достанут, а вот отсюда – уже достанут, играет здесь ключевую роль.

Мэйвезер чувствовал сантиметры, а Макгрегор только метры. Ну, хорошо, не метры, но десятки сантиметров. Это просто бросалось в глаза. Не будь у него такие длинные руки, бой, проходивший по правилам бокса, получился бы значительно короче. Еще ему помогло то, что, как мне кажется, Мэйвезер все-таки немного сдал. Двухлетний простой, сорок лет да и стиль его был в значительной степени завязан на скорость, то есть, не на ней одной держался, как у Роя Джонса, но все-таки в значительной степени от нее зависел, а скорость, как известно, уходит первой. Как молодые девочки от старых козлов.

Единственные неприятности, которые Макгрегор сумел доставить Мэйвезеру, были связаны с фолами, и которым рефери Роберт Берд, не желавший портить и без того достаточно паршивое шоу, в известной степени попустительствовал. Макгрегор часто неприятно бил той стороной кулака, которой обычно бьют по столу, разок здорово съездил Мэйвезеру по почке и несколько раз – ниже пояса, один раз, уже ближе к концу, весьма ощутимо.

В первых трех раундах Мэйвезер все больше присматривался к Макгрегору, ничего особенного не предпринимая, а начиная с четвертого бой стал напоминать потасовку у пивной, где здоровый мужик нарвался на хорошего боксера-легковеса, и мужика там били. Легковесу не хватало мощи завалить его сразу, вот он его и окучивал.

По работе Мэйвезера в этом бою можно было бы учебник написать. Он хорошо показал, как важно отбить корпус в начале, чтобы во второй половине противник начал сдавать. Очень наглядно продемонстрировал, как работать с левшой так, чтобы неудобно было ему, а не тебе. В общем, молодец.

Макгрегор, еле вписавшийся в весовой лимит, до 154 фунтов (69,9 кг), после взвешивания набрал килограммов семь-восемь, но такие игры с весом в длительном бою утомляют самого бойца. Они Макгрегора и утомили. Меньше, чем удары Мэйвезера по корпусу, но все же сыграли роль если не основного блюда, то хорошей приправы.

После седьмого раунда стало ясно, что финальный гонг Макгрегор не услышит. В восьмом он попытался устроить предсмертный концерт, но все равно его проиграл. В девятом раунде Мэйвезер работал с ним уже как с мешком, а в десятом рефери сжалился над ирландцем. Сейчас вопрос заключается только в том, не попытается ли команда Макгрегора опротестовать концовку, чтобы одарить нас матчем-реваншем. Надеюсь, что нет. Потому что это действо мы уже посмотрели, как говорят англичане: «One time too many» (на один раз больше, чем следовало).