Мужчины-воины. Конор Макгрегор к ним не относится. Колонка Сергея Ващенко

Сегодня в Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу, в главном бою которого непобедимый американец Флойд Мэйвезер вышел в ринг против наглого ирландца Конора Макгрегора, который является чемпионом UFC (организация, проводящая бои по правилам ММА) в легком весе.

Этот поединок называли «боем года», «боем десятилетия», «боем века» и даже «боем тысячелетия». Два дерзких парня, которые могут соревноваться наполненными гаражами с крутейшими автомобилями, самыми неординарными костюмами, мешками денег, самолетами, яхтами… эти парни решили выявить лучшего и в ринге. Конечно же, за самые большие деньги.

Бой, как и предполагалось, завершился победой Мэйвезера. Флойд победил техническим нокаутом в десятом раунде (подробнее ЗДЕСЬ).

Макгрегор на взвешивании уложился в весовую категорию, а на день боя заметно прибавил. Восемь килограмм — столько за 20 часов набрал Конор. На ринге было очень заметно различие в габаритах, Макгрегор как будто был на две весовые категории тяжелее американца. Но это ему никак не помогло. Он держался кое-как четыре раунда, затем выдохся. Мэйвезер просто уничтожал его на протяжении нескольких трехминуток, пока рефери не остановил бой в десятом раунде. Но упасть чемпиону UFC не позволили.

Короче говоря, как и предполагалось, этот бой оказался чистейшим обманом. Спортсмены унижали друг друга на протяжении двух месяцев до боя, какие только словечки из их бойцовских ртов не вылетали. Все это было ради шоу. Все это было сделано для того, чтобы «срубить» кассу. На удивление, многие этому не верили. Люди считали, что это будет не цирк, а настоящий спорт.

Макгрегор добился поединка с Мэйвезером не за счет своих спортивных достижений, а за счет длинного языка. Да, он чемпион UFC в легком весе. Но в этом дивизионе он провел всего один поединок, победил не самого сильного Эдди Альвареса и «соскочил», пока Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов и другие достойные соперники выясняли, кто из них лучший.

Конор Макгрегор никогда не выходил в «клетку» с борцами, потому что сам в этом компоненте — полный ноль. Вы скажете, что бокс Конора на уровне? Побойтесь Бога. Вспомните, как фанат марихуаны Нейт Диас «колбасил» его на протяжении нескольких раундов. Макгрегор не самый крутой боксер в UFC, можно сходу назвать фамилии, как минимум, десяти спортсменов, которые в кулачном бою выглядят лучше Макгрегора. Но все эти парни спортсмены, бойцы, но никак не бизнесмены. Конор — бизнесмен. Он хитер, безумно нагл, и, несомненно, самый дерзкий боец ММА, самый популярный.

Единственное за счет чего Конор «выносил» своих соперников — это неожиданность, корявый стиль и моральное унижение до поединка. Так получилось с Диего Брандао, Деннисом Сивером, Жозе Алдо и Эдди Альваресом. Таким же образом ирландец собирался расправиться и с Мэйвезером, но Флойд такого же рода боец, который любит улыбаться во время боя, танцевать и дразнить соперника — его такими выходками сложно удивить.

Думаю, что те, кто проснулся ранним воскресным утром, хотели увидеть одно из двух:

1) как Макгрегор не ответит за свои слова и потерпит поражение.

2) как Мэйвезер потерпит первое поражение в карьере, причем от дебютанта, что ненавистникам американца в разы добавит удовлетворения.

В итоге радуются те, кто предпочел первый вариант. Конор много «трепался», например, что нокаутирует Флойда в первом раунде. Не вышло. Не сбылись и другие его предсказания.

А самое противное было уже после поединка. Побитый, но радостный Макгрегор подошел к еще более радостному Мэйвезеру и с улыбкой пролепетал что-то нежное. Говорят, что назвал его малышом и похвалил за бой.

Двуличный ты парень Конор. Трепаться все умеют, отвечать за свои слова и идти до конца — только настоящие мужчины-воины. Ты к их числу явно не относишься.